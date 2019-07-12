Футбол

Клопп рассказал о планах «Ливерпуля» на летнее трансферное окноГазета.Ru 03:37

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о планах клуба на летнее трансферное окно, передает Sky Sports. По словам наставника, от "красных" не стоит ждать какой-то активности в этот период.
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Юрген Клопп
Немецкий футбольный тренер
Немецкий футболист, тренер. С 2015 года - главный тренер английского клуба «Ливерпуль», впервые выиграл Лигу чемпионов с этой командой в 2019 году. Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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