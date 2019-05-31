Футбол

Клопп рассказал о готовности Фирмино сыграть в финале ЛЧМатч ТВ 12:15

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, сможет ли принять участие в финальном матче Лиги чемпионов форвард команды Роберто Фирмино.
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Фирмино готов сыграть в финале Лиги чемпионов

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Шесть причин неудач. Почему Клопп проигрывает финалы?

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Немецкий футболист, тренер. С 2015 года - главный тренер английского клуба «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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