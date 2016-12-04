Футбол
Клопп рассказал, как учил английский язык при помощи «Друзей»Sport24.ru вчера в 19:21
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что учил английский язык при помощи сериала «Друзья».
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Армия и оружие
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По утверждению разведки ДНР, подразделения ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности и готовятся к выдвижению на передовые позиции на Мариупольском направлении.
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В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
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Канадская журналистка прокомментировала дело Вышинского
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В Магаданской области восстановлено движение ФАД «Колыма»
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