Футбол
Клопп рассказал, как учил английский язык при помощи «Друзей»Sport24.ru 19:21
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что учил английский язык при помощи сериала «Друзья».
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 20:42, Вашингтон
Экономика
Новые санкции США не повлияют на кредитоспособность России
По мнению специалистов организации, новые американские санкции могут лишь незначительно увеличить стоимость российских заимствований, но оказать какого-либо серьезного влияния на валютный государственный долг РФ не смогут.
Обновлено в 14:50
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено в 17:24
Происшествия
В ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине пострадали 12 человек
В управлении ГИБДД по Сахалинской области проинформировали о ДТП, в ходе которого пострадали 12 человек.
Обновлено в 19:17
Футбол
Лига чемпионов. ПАОК и «Аякс» выдали результативную ничью
В Салониках прошел первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между ПАОКом и "Аяксом".
Обновлено в 15:04
Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено в 10:26
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Франциско»
Обновлено вчера в 02:56
Общество
Около 14 млн рублей выплатили пострадавшим от паводка в Приамурье
«Амурчанам, пострадавшим от паводка, уже выплачено помощи на сумму 8,7 млн рублей по линии соцзащиты и 5 млн рублей — из резервного фонда», — говорится в сообщении.
Обновлено в 15:29
Общество
Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве
Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.
Обновлено в 06:44
Политика
Митрохину вновь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму
Окружная избирательная комиссия повторно отказала известному московскому политику, члену партии "Яблоко" Сергею Митрохину в регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 12:37
Футбол
Экс-защитник «Зенита» Шкртел может перейти в «Аталанту»
«Аталанта» ведёт переговоры с бывшим защитником «Зенита» словаком Мартином Шкртелом, утверждает Football Italia со ссылкой на Sky Sport italia.
Обновлено в 17:32
Политика
В США задержали россиянина за контрабанду частей оружия в Россию
Россиянин Владимир Кузнецов задержан в США по обвинению в незаконном экспорте частей оружия в Россию.
Обновлено в 17:54
Космос
Стартовала ракета Falcon-9 с израильским спутником связи AMOS-17
С космодрома на мысе Канаверал стартовала американская сверхтяжелая газета Falcon 9 компании SpaceX с израильским телекоммуникационным спутником AMOS-17 на борту.
Обновлено в 20:01
Политика
Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах
Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.
Обновлено в 12:12
Политика
Генпрокурор Украины рассказал о статусе Порошенко в уголовных делах
Экс-президент Украины Петр Порошенко проходит в качестве свидетеля по всем уголовным делам, в которых фигурирует его имя, и не является подозреваемым ни в одном из них.
Обновлено в 15:24
Политика
Конгресс США собрался заставить Трампа ввести санкции против Турции
Если Белый дом не разъяснит, какое наказание ждет Турцию за приобретение российских ЗРК С-400, то конгрессмены планируют обязать президента США Дональда Трампа ввести санкции против Анкары, сообщают СМИ.
Обновлено в 15:14
Происшествия
В Петербурге водитель Hyundai врезался в припаркованные машины и умер
На улице Михаила Дугина в Петербурге водитель автомобиля Hyundai во время движения врезался в припаркованный автомобиль BMW.
Обновлено в 17:40
Авто
В Лондоне появились «мраморные» автомобили с номерами ОАЭ
Две «каменных» машины на дубайских номерах – Ferrari 812 Superfast и Bentley Bentayga накануне заметили на улицах Лондона.
Обновлено в 04:04
Спорт
Тимошинина завоевала бронзу на ЧЕ по прыжкам в воду
Россиянка Юлия Тимошинина заняла третье место в прыжках с десятиметровой вышки на чемпионате Европы по прыжкам в воду в Киеве.
Обновлено в 12:59
Политика
Российский флаг в испанском отеле вызвал истерику туристов с Украины
Обновлено вчера в 15:11
Политика
Более трети москвичей положительно отнеслись к акциям протеста
Согласно опросу, который был проведен Левада-центром по заказу Фонда развития гражданского общества, более трети москвичей положительно отнеслись к протестным акциям, прошедшим в столице.
Обновлено в 17:25
Футбол
Молодёжный состав «Зенита» обыграл «Барселону» U19
Молодёжный состав "Зенита" в товарищеском матче обыграл "Барселону" U19 со счётом 1:0.
Обновлено в 14:34
Транспорт
В Москве построят почти 80 станций метро до конца 2027 года
Порядка 80 станций метро построят в Москве до конца 2027 года.
Обновлено в 10:58
Экономика
Фото дня: телевизор Honor Smart Screen с операционной системой Hongmeng
В июле этого года глава бренда Honor Жао Минг (Zhao Ming) анонсировал новую линейку умных телевизоров Honor Smart Screen, заявив, что новинку лучше воспринимать как огромный экран со встроенным смартфоном или наоборот.
Обновлено в 02:05
Кино
Юных актёров из «Оно» омолодили для продолжения фильма
Юные актёры из первого фильма появятся в сиквеле во флешбэках.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
Обновлено в 16:22
Политика
Спецпредставитель США по Украине попросил о встрече с Сурковым
Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер вновь хочет встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым.
Обновлено в 06:56