Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что учил английский язык при помощи сериала «Друзья».

Клопп рассказал, как учил английский язык при помощи «Друзей»

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