Футбол
Клопп рассказал, как отметил победу в Лиге чемпионовREGNUM 03:57
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, как отметил победу в Лиге чемпионов.
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 08:24, Ашберн
Транспорт
В российских поездах появились ароматизированные вагоны
В России Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) запустила пилотный проект по ароматизации вагонов.
Обновлено в 05:41
Футбол
Скончался бывший президент УЕФА Юханссон
Бывший президент УЕФА и вице-президент ФИФА, шведский футбольный функционер Леннарт Юханссон скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России
Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Политика
Аваков не уйдет в отставку из-за гибели ребенка от пуль полицейских
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не намерен подавать заявление об отставке после гибели пятилетнего мальчика, в смерти которого подозревают двух полицейских.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Продюсер Бари Алибасов находится в реанимации в НИИ скорой помощи им. Н. Склифосовского.
Обновлено в 02:15
Энергетика
Кабмин Украины обязал «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения
Правительство Украины на заседании приняло постановление, которым обязало «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения, передает «Прямий».
Обновлено в 07:46
Политика
Захарова ответила на стратегию Зеленского по «возвращению Крыма»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о подготовке командой новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского стратегии "по возвращению Крыма".
Обновлено вчера в 23:03
Общество
В России впервые начали сдавать ЕГЭ по китайскому языку
В Амурской области впервые стали проводить единый государственный экзамен (ЕГЭ) по китайскому языку.
Обновлено в 07:12
Хоккей
Павел Дацюк вернется в «Автомобилист»
Обновлено в 06:07
Интернет
Эксперты нашли новую опасную уязвимость в Windows
Под угрозу попали некоторые версии Windows 10. Эксперты присвоили уязвимости код CVE-2019-9510, пишет Lenta.
Обновлено в 08:08
Политика
Матвиенко назвала сроки решения по возвращению России в ПАСЕ
Россия была лишена права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ в 2014 году из-за возвращения Крыма в состав РФ.
Обновлено в 06:29
Политика
Медведев назвал условие сохранения транзита газа через Украину
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что продление договоренностей о транзите российского газа через Украину возможно, если новые власти этой страны перейдут от политических спекуляций к прагматическим соображениям.
Обновлено в 08:21
Политика
Зеленский не отправит на переговоры по Донбассу главу Генштаба
Украинский лидер Владимир Зеленский решил, что Генштаб на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске представит замкомандующего операцией объединенных сил Богдан Бондар, участия главы Генштаба пока не требуется.
Обновлено в 04:06
Гаджеты
Легендарные фотоаппараты «Зенит» возвращаются на российский рынок
Новая модель легендарного советского фотоаппарата «Зенит М» поступила в продажу.
Обновлено вчера в 01:00
Политика
Половина жителей Украины оказалась довольна работой Зеленского
Полностью довольны деятельностью нового президента 23%, еще 27% ответили, что они скорее довольны его работой.
Обновлено в 08:09
Финансы
Минфин купит в июне валюты на 310 млрд рублей
Минфин в июне немного увеличит общий объем покупок иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу, направив на эти цели 310,3 миллиарда рублей.
Обновлено в 05:20
Футбол
Курбан Бердыев покинул пост главного тренера «Рубина»
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев решил покинуть свой пост после встречи с руководством клуба, говорится в сообщении на сайте «Рубина».
Обновлено в 06:27
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Политика
Елена Зеленская раскрыла правду о первой официальной поездке в Брюссель: «Следила за Владимиром»
Обновлено в 05:50
Политика
Путин сменил главу Астраханской области
Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:29
Политика
Зеленский назвал Юнкера «добрым дядькой»
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с главой Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером положительно отозвался о нем, назвав его "добрым дядькой" и "классным мужиком".
Обновлено в 08:17
Экономика
«АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компании
«АвтоВАЗ» изменил свой статус с публичного на непубличный, сообщается в пресс-релизе компании.
Обновлено в 06:15
Экономика
В Москве выставили на торги гостиницу «Пекин»
Девелоперская компания "Галс-девелопмент" выставила на открытые торги московскую гостиницу "Пекин".
Обновлено в 03:47
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.
Обновлено в 01:14
Шоу-бизнес
Певица Нюша назвала истинные причины расставания с Егором Кридом
Недавно Крид в интервью сообщил, что причиной расставания послужило его материальное состояние - на момент начала встреч с Нюшей он был ещё не особо известен и даже не имел денег на оплату ресторана.
Обновлено в 05:11
Происшествия
В Дагестане под весом автомобилей рухнул мост
Находившийся в аварийном состоянии мост рухнул в Цунтинском районе Дагестана, отправив в реку Хзанор четыре автомобиля, чьи владельцы в тот момент находились в мечети.
Обновлено в 07:19
Экономика
Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга
С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.
Обновлено в 02:40
Общество
Директор отказавшей в размещении детей с ВИЧ турбазы принёс извинения
Ранее стало известно о возбуждении СК уголовного дела о нарушении равенства прав человека после отказа турбазы Нижегородской области принять на отдых детей с ВИЧ-инфекцией.
Обновлено в 07:34
Политика
Зеленский обвинил Россию в обострении в Донбассе
Выразив соболезнования погибшим, Зеленский обратился к руководству России и «командованию ее оккупационных сил в Донбассе», тем самым косвенно обвинив Москву в случившемся.
Обновлено в 05:05