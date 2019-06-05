Клопп рассказал, как отметил победу «Ливерпуля» в Лиге чемпионовСпорт-Экспресс вчера в 17:05

Клопп рассказал, как отметил победу «Ливерпуля» в Лиге чемпионов

Политика Зеленский назвал бунтом отказ Рады рассматривать его законопроекты Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1 + 1» назвал бунтом отказ большинства депутатов Верховной рады рассматривать предложенные им законопроекты.

Политика Молдавия не намерена платить России за газ для Приднестровья Молдавия не собирается платить России за газ, который поставлен Приднестровскому региону, заявил президент Молдавии Игорь Додон.

Финансы Минфин РФ увеличит объем закупки валюты Министерство финансов России с 7 июня по 4 июля закупит иностранной валюты на 310,3 млрд рублей, сообщает 5 июня пресс-служба Минфина.

Политика В Киеве сообщили, что ищут варианты заполнения хранилищ газом Украина ищет варианты максимального заполнения своих подземных хранилищ природным газом (ПХГ) к новому отопительному сезону на случай полного прекращения транзита российского природного газа.

Политика Зеленский обвинил Россию в эскалации конфликта в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский назвал Россию виновной в обострении ситуации в Донбассе.

Общество Определены самые грязные и чистые регионы России Самыми чистыми регионами России по итогам весны этого года стали Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай и Белгородская область и Москва.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC Пока что по Сети ходят слухи о возможном поединке россиянина с канадским бойцом Жоржем Сен-Пьером, если тот возобновит карьеру в UFC, а также с Конором Макгрегором.

Политика Путин принял отставку губернатора Астраханской области Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина.

Культура В аэропорту «Шереметьево» открыли памятник Пушкину Памятник Александру Пушкину открыт накануне его 220-летия в международном аэропорту Шереметьево, отныне носящим имя поэта.

Происшествия В Дагестане самодельный мост рухнул вместе с автомобилями В дагестанском селе Бежта обвалился самодельный мост, пострадали несколько припаркованных на нем автомобилей.

Наука Животные и растения Средиземноморья подвержены наибольшему риску исчезновения По данным ученых из Швейцарии, Великобритании, Чили и Испании, в случаях климатических изменений исчезновение растений может повлечь за собой и исчезновение определенных видов животных.

Политика Зеленский пообещал украинцам референдум о присоединении к НАТО Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал, что расскажет жителям страны о важности вступления Украины в НАТО.

Армия и оружие Шойгу: Обстановка на границах СНГ остается крайне напряженной Беспрецедентная военная активность НАТО на границах СНГ, разрушение стратегических договоренностей по предотвращению ракетно-ядерной угрозы и противодействие от мобильных отрядов международных террористов стали основными темами заседания совета министров обороны государств-участников СНГ, которое прошло на побережье Черного моря в Анапе.

Музыка Новый клип «Ленинграда» восприняли неоднозначно Пользователи в комментариях отмечают высокое качество клипа и обсуждают острую тему, которую Сергей Шнуров затронул в новой работе.

Политика Пропустившим совещание губернаторам пожелали успехов Вице-премьер Максим Акимов пожелал успеха губернаторам, которые не пришли к нему на совещание по исполнению нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Футбол Сантуш: сборная Португалии хочет порадовать болельщиков в Лиге наций Главный тренер национальной команды Португалии Фернанду Сантуш рассказал об ожиданиях перед решающими матчами в Лиге наций.

Политика Зеленский назвал Юнкера «классным мужиком» Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер произвёл на него впечатление «нормального дядьки» и «классного мужика».

Происшествия СК возбудил дело из-за отмененной поездки на турбазу детей с ВИЧ "Возбуждено уголовное дело по факту отказа школьникам в летнем отдыхе на одной из баз в Богородском районе Нижегородской области по признакам преступления, предусмотренного ст. 136 УК РФ (нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина)", - говорится в сообщении.

Путешествия Отдых на российских курортах оказался дороже зарубежного Отдых в отелях на российских курортах летом 2019 года оказался дороже, чем за рубежом.

Технологии IKEA представила роботизированную мебель для жителей маленьких квартир IKEA запускает новую роботизированную систему Rognan, которая может сэкономить до 8 кв. м площади квартиры.

Музыка Новосибирский симфонический оркестр даст масштабные мировые концерты Как отметили в Минкультуры региона, только в течение двух лет симфонический оркестр провел концертные туры в Италии, Словении, Хорватии, Китае и Испании.

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