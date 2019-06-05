Футбол

Клопп рассказал, как отметил победу «Ливерпуля» в Лиге чемпионовСпорт-Экспресс вчера в 17:05

Вечеринка была прекрасной, - приводит Sportbild слова Клоппа.
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«Стоял в углу, пил пиво. Потом лег спать». Клопп рассказал, как провел вечеринку после победы в ЛЧ

Sport24.ruвчера в 22:55

Клопп – о вечеринке после победы в ЛЧ: «Стоял в углу, пил пиво. Лег спать»

Спорт БИЗНЕС Online02:32

Клопп рассказал о вечеринке «Ливерпуля» в честь победы в Лиге чемпионов

Газета.Ru02:26

Юрген Клопп: Командная вечеринка? Я стоял в углу, пил пиво, а потом пошел спать

Советский спорт03:13

Клопп – о вечеринке после победы в ЛЧ: «Выпил с ребятами пива и лег спать»

Бомбардир.ру00:32

Клопп рассказал, как отметил победу «Ливерпуля» в Лиге чемпионов

Спорт-Экспрессвчера в 17:05

Клопп о вечеринке после победы в ЛЧ: «Стоял в углу, пил пиво, разговаривал с друзьями. Потом пошел спать»

Sports.ruвчера в 15:31
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 05:25, Ашберн
Наука

«Газпром нефть» представит на ПМЭФ арт-проект на основе нейросетей

Обновлено в 03:15
Здоровье

Чем может быть опасно чрезмерное употребление яиц, рассказали учёные

Учёные из Университета Массачусетс Лоуэлл рассказали, чем может быть опасно чрезмерное употребление яиц.
Обновлено в 02:34
Происшествия

Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии

Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды.
Обновлено в 02:36
Происшествия

Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России

Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Происшествия

СК установил, кто нанес смертельный удар экс-спецназовцу в Подмосковье

Следственный комитет установил, кто нанес смертельный удар ветерану боевых действий в Красногорске, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 05:04
Финансы

TCS Group Олега Тинькова готовится к SPO

TCS Group (объединяет «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование») объявила о планах провести SPO на Лондонской бирже (LSE).
Обновлено вчера в 08:24
Общество

Победительница «Битвы экстрасенсов» призналась, что является мужчиной

Обновлено вчера в 23:51
Армия и оружие

Появилось видео с места нового минометного удара киевских силовиков по столице ДНР

Видео с места обстрела опубликовала на своем YouTube-канале Народная милиция самопровозглашенной ДНР.
Обновлено в 04:51
Экономика

Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов

Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес.
Обновлено вчера в 18:07
Культура

В аэропорту Шереметьево имени Пушкина открыли памятник поэту

Согласно указу, размещенному на официальном портале правовой информации, международному аэропорту "Шереметьево" присвоено имя Александра Пушкина, "Домодедово" - Михаила Ломоносова, "Внуково" - Андрея Туполева.
Обновлено в 04:54
Общество

ФСБ запросила ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»

Москва / AbsolutTV.ru / Новости / ФСБ затребовала ключи шифрования Яндекс.Почта и Яндекс.Диск, однако компания не желает их передавать, так как в этом случае посторонним лицам станут доступны пароли пользователей всей системы безопасности «Яндекса».
Обновлено вчера в 08:11
Политика

В Забайкалье всех чиновников лишили личных служебных машин

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов лишил региональных чиновников закрепленных за ними персональных служебных автомобилей.
Обновлено в 03:32
Футбол

Хадсон-Одои продлит контракт с «Челси» в ближайшие недели

18-летний полузащитник Каллум Хадсон-Одои останется в "Челси", сообщают в Англии. Новый контракт будет заключен в ближайшие недели.
Обновлено в 03:17
Религия

6 июня православные отпразднуют Вознесение Господне

Обновлено в 01:28
Единоборства

Украинского боксёра Усика лишили пояса чемпиона

ИА «Ореанда-Новости» Украинский спортсмен Александр Усик официально лишён полноценного титула чемпиона в первом тяжёлом весе, такое решение было принято Всемирным боксерским советом (WBC).
Обновлено в 02:00
Общество

Уголовную ответственность введут за оборот глазного лекарства

С 1 декабря 2019 года в России ужесточается наказание за нарушения при обороте трех препаратов: тропикамида (средство для расширения зрачка), тапентадола (опиоидный анальгетик) и прегабалина (противосудорожное лекарство).
Обновлено вчера в 20:24
Футбол

Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыли

Уголовное дело в отношении футболиста «Ювентуса» Криштиану Роналду, обвиненного американкой Кэтрин Майоргой в изнасиловании, закрыто.
Обновлено в 03:56
Происшествия

На Кубани умер мужчина, пострадавший при взрыве гранаты

Обновлено в 03:00
Авто

Новый кроссовер Kia получит название Seltos

Уже давно не секрет, что компания Kia разработала новый компактный кроссовер, который должен стать альтернативой Hyundai Creta.
Обновлено вчера в 00:34
Авто

Lada XRAY отзывают из-за опасного дефекта

После массовых жалоб АВТОВАЗ был вынужден признать наличие дефекта сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления и объявить отзыв неисправных автомобилей.
Обновлено в 02:24
Футбол

«Рубин» отправил Бердыева в отставку

Казанский "Рубин" отправил в отставку главного тренера Курбана Бердыева.
Обновлено в 05:14
Экономика

Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга

С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.
Обновлено в 02:40
Гаджеты

Легендарные фотоаппараты «Зенит» возвращаются на российский рынок

Новая модель легендарного советского фотоаппарата «Зенит М» поступила в продажу.
Обновлено вчера в 01:00
Футбол

Умер бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон

Бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон скончался в Швеции после непродолжительной болезни. Бывшему главе европейского футбола было 89 лет.
Обновлено в 02:24
Происшествия

Фигурантов дела «Нового величия» внесли в список террористов

Фигуранты уголовного дела «Нового величия» были внесены в федеральный перечень террористов и экстремистов.
Обновлено в 02:53
Гаджеты

Объявлены российские цены на телевизоры-картины Samsung

Компания Samsung Electronics объявила о начале приёма предварительных заказов интерьерных телевизоров Samsung The Frame 2019 модельного года.
Обновлено вчера в 04:21
Футбол

Руководство «Реала» хочет приобрести Эриксена, Зидан — Погба

Как сообщает AS, главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отдает предпочтение хавбеку «Манчестер Юнайтед» Полю Погба, тогда как руководство клуба во главе с Флорентино Пересом хочет переманить в Мадрид игрока «Тоттенхэма» Кристиана Эркисена.
Обновлено в 03:35
Кино

На съемках фильма о Джеймсе Бонде произошел взрыв

Обновлено вчера в 22:48
Общество

Экологи назвали самые чистые и грязные регионы России

Обновлено в 04:32
Политика

Зеленский не отправит на переговоры по Донбассу главу Генштаба

Украинский лидер Владимир Зеленский решил, что Генштаб на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске представит замкомандующего операцией объединенных сил Богдан Бондар, участия главы Генштаба пока не требуется.
Обновлено в 04:06
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