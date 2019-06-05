Футбол
Клопп рассказал, как отметил победу «Ливерпуля» в Лиге чемпионовСпорт-Экспресс вчера в 17:05
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Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
Обновлено вчера в 05:13
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Футбол
Дело об обвинении Криштиану Роналду в изнасиловании прекращено
Обновлено в 00:59
Авто
Новый кроссовер Kia получит название Seltos
Уже давно не секрет, что компания Kia разработала новый компактный кроссовер, который должен стать альтернативой Hyundai Creta.
Обновлено вчера в 00:34
Происшествия
Бари Алибасова госпитализировали
Обновлено вчера в 14:58
Транспорт
ЦОДД предупредил москвичей о пробках в среду
В среду 5 июня на дорогах Москвы ожидаются заторы в связи с проведением встреч на высшем уровне, сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте.
Обновлено вчера в 09:52
Происшествия
Российские школьницы заставили сверстницу пить из лужи
В Бийске (Алтайский край) школьницы заставили 15-летнюю девушку пить из лужи под угрозой избиения. Видео инцидента появилось во «ВКонтакте».
Обновлено в 01:24
Политика
Трамп допустил возможность военной операции против Ирана
Президент США Дональд Трамп не исключает возможности военной операции против Ирана.
Обновлено в 01:54
Общество
В Екатеринбурге задержали организатора пикета в защиту сквера
«Все стали расходиться, а Ивана Волкова и ещё трёх человек из комитета по спасению сквера задержали», — сообщил Худоян.
Обновлено вчера в 12:51
Общество
Названы самые чистые и самые грязные регионы России
Эксперты назвали Красноярский край, а также Оренбургскую, Нижегородскую, Иркутскую, Свердловскую и Челябинскую области самыми грязными регионами России.
Обновлено в 02:14
Шоу-бизнес
Ани Лорак уволила всю свою команду и сократила гастрольный график
Артистку не устраивают финансовые схемы, по которым работал Михаил Успенский. Кроме того, Ани Лорак сократила гастрольный график.
Обновлено вчера в 08:02
Авто
Skoda объявила скидки на свои модели в июне
Обновлено вчера в 07:01
Происшествия
Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца
Обновлено вчера в 06:38
Общество
В свином шашлыке нашли опасные микроорганизмы
Эксперты «Росконтроля» проверили готовый свиной шашлык, продающийся на прилавках российских магазинов.
Обновлено в 01:41
Общество
Выпускники школ сдадут ЕГЭ по физике и иностранным языкам
Свои результаты участники ЕГЭ по физике узнают не позднее 20 июня, по иностранным языкам - не позднее 24 июня.
Обновлено вчера в 17:03
Гаджеты
В Россию приехал один из самых бюджетных смартфонов Nokia
В России начались продажи Nokia 3.2 — бюджетного смартфона с большим дисплеем — 6,26 дюйма, что является большой редкостью для смартфонов этой ценовой категории.
Обновлено вчера в 05:18
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.
Обновлено в 01:14
Общество
Forbes назвал Рианну самой богатой певицей в мире
Самой высокооплачиваемой певицей в мире по версии журнала Forbes стала Рианна.
Обновлено вчера в 16:32
Происшествия
Вылетевший в Берлин Boeing 737 экстренно вернулся во Внуково
Вылетевший из Москвы в Берлин самолёт Boeing 737 авиакомпании UTair совершил экстренную посадку в аэропорту Внуково после срабатывания датчика турбонаддува.
Обновлено вчера в 07:11
Армия и оружие
В России пообещали гразер «страшнее ядерной войны»
Установка гразера, генератора гравитационных волн, легко разрушит любой зенитный ракетный комплекс (ЗРК) или атомную подводную лодку (АПЛ) прямо с орбиты, сообщает курируемый Министерством обороны России еженедельник «Звезда».
Обновлено вчера в 17:17
Политика
Зеленский выступил против «Северного потока-2»
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 17:57
Экономика
Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России
Всемирный банк (ВБ) сообщил в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» о рекордном росте экономике России в 2018 году.
Обновлено вчера в 20:36
Политика
Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию на Корейском полуострове
Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию на Корейском полуострове с учетом встречи президента России с Ким Чен Ыном во Владивостоке, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Обновлено вчера в 09:05
Политика
The Hill: США сами вручили в руки КНР рычаги давления на Вашингтон
Председатель КНР Си Цзиньпин может в конечном счёте разыграть эту карту, чтобы получить рычаги влияния на США в рамках продолжающегося торгового спора.
Обновлено в 01:45
Экономика
Bloomberg: Deutsche Bank конфисковал 20 т венесуэльского золота
Немецкий Deutsche Bank принял решение взять под свой контроль 20 т золота, принадлежащего Венесуэле, в связи с невыплатой ей платежей по кредиту, полученному в 2016 году.
Обновлено вчера в 15:55
Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, которое произошло 5 мая.
Обновлено вчера в 20:32
Кино
Тор из «Мстителей» сообщил об уходе из кино
Актер Крис Хемсворт, снявшийся в серии фильмов «Мстители» в роли Тора, заявил об уходе из кино на положительный срок, пишет Лента.ру.
Обновлено вчера в 07:04
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов подписал с UFC новый контракт
Российский чемпион UFC (Ultimate Fighting Championship) в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал с организацией новый контракт.
Обновлено вчера в 21:31