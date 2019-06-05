Клопп рассказал, как отметил победу «Ливерпуля» в Лиге чемпионовСпорт-Экспресс вчера в 17:05

Клопп рассказал, как отметил победу «Ливерпуля» в Лиге чемпионов

Политика Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1» Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Авто Новый кроссовер Kia получит название Seltos Уже давно не секрет, что компания Kia разработала новый компактный кроссовер, который должен стать альтернативой Hyundai Creta.

Транспорт ЦОДД предупредил москвичей о пробках в среду В среду 5 июня на дорогах Москвы ожидаются заторы в связи с проведением встреч на высшем уровне, сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте.

Происшествия Российские школьницы заставили сверстницу пить из лужи В Бийске (Алтайский край) школьницы заставили 15-летнюю девушку пить из лужи под угрозой избиения. Видео инцидента появилось во «ВКонтакте».

Политика Трамп допустил возможность военной операции против Ирана Президент США Дональд Трамп не исключает возможности военной операции против Ирана.

Общество В Екатеринбурге задержали организатора пикета в защиту сквера «Все стали расходиться, а Ивана Волкова и ещё трёх человек из комитета по спасению сквера задержали», — сообщил Худоян.

Общество Названы самые чистые и самые грязные регионы России Эксперты назвали Красноярский край, а также Оренбургскую, Нижегородскую, Иркутскую, Свердловскую и Челябинскую области самыми грязными регионами России.

Шоу-бизнес Ани Лорак уволила всю свою команду и сократила гастрольный график Артистку не устраивают финансовые схемы, по которым работал Михаил Успенский. Кроме того, Ани Лорак сократила гастрольный график.

Общество В свином шашлыке нашли опасные микроорганизмы Эксперты «Росконтроля» проверили готовый свиной шашлык, продающийся на прилавках российских магазинов.

Общество Выпускники школ сдадут ЕГЭ по физике и иностранным языкам Свои результаты участники ЕГЭ по физике узнают не позднее 20 июня, по иностранным языкам - не позднее 24 июня.

Гаджеты В Россию приехал один из самых бюджетных смартфонов Nokia В России начались продажи Nokia 3.2 — бюджетного смартфона с большим дисплеем — 6,26 дюйма, что является большой редкостью для смартфонов этой ценовой категории.

Музыка Группа «Ленинград» выпустила новый клип Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.

Общество Forbes назвал Рианну самой богатой певицей в мире Самой высокооплачиваемой певицей в мире по версии журнала Forbes стала Рианна.

Происшествия Вылетевший в Берлин Boeing 737 экстренно вернулся во Внуково Вылетевший из Москвы в Берлин самолёт Boeing 737 авиакомпании UTair совершил экстренную посадку в аэропорту Внуково после срабатывания датчика турбонаддува.

Армия и оружие В России пообещали гразер «страшнее ядерной войны» Установка гразера, генератора гравитационных волн, легко разрушит любой зенитный ракетный комплекс (ЗРК) или атомную подводную лодку (АПЛ) прямо с орбиты, сообщает курируемый Министерством обороны России еженедельник «Звезда».

Политика Зеленский выступил против «Северного потока-2» Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».

Экономика Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России Всемирный банк (ВБ) сообщил в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» о рекордном росте экономике России в 2018 году.

Политика Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию на Корейском полуострове Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию на Корейском полуострове с учетом встречи президента России с Ким Чен Ыном во Владивостоке, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Политика The Hill: США сами вручили в руки КНР рычаги давления на Вашингтон Председатель КНР Си Цзиньпин может в конечном счёте разыграть эту карту, чтобы получить рычаги влияния на США в рамках продолжающегося торгового спора.

Экономика Bloomberg: Deutsche Bank конфисковал 20 т венесуэльского золота Немецкий Deutsche Bank принял решение взять под свой контроль 20 т золота, принадлежащего Венесуэле, в связи с невыплатой ей платежей по кредиту, полученному в 2016 году.

Общество Минюст предложил ввести новый вид алиментов Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.

Происшествия МАК подготовил промежуточный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, которое произошло 5 мая.

Кино Тор из «Мстителей» сообщил об уходе из кино Актер Крис Хемсворт, снявшийся в серии фильмов «Мстители» в роли Тора, заявил об уходе из кино на положительный срок, пишет Лента.ру.