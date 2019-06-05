Футбол

Клопп рассказал, как отметил победу «Ливерпуля» в Лиге чемпионовСпорт-Экспресс вчера в 17:05

Вечеринка была прекрасной, - приводит Sportbild слова Клоппа.
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«Стоял в углу, пил пиво. Потом лег спать». Клопп рассказал, как провел вечеринку после победы в ЛЧ

Sport24.ruвчера в 22:55

Клопп – о вечеринке после победы в ЛЧ: «Выпил с ребятами пива и лег спать»

Бомбардир.ру00:32

Клопп рассказал, как отметил победу «Ливерпуля» в Лиге чемпионов

Спорт-Экспрессвчера в 17:05

Клопп о вечеринке после победы в ЛЧ: «Стоял в углу, пил пиво, разговаривал с друзьями. Потом пошел спать»

Sports.ruвчера в 15:31
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Происшествия

В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы

Обновлено вчера в 05:13
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Футбол

Дело об обвинении Криштиану Роналду в изнасиловании прекращено

Обновлено в 00:59
Авто

Новый кроссовер Kia получит название Seltos

Уже давно не секрет, что компания Kia разработала новый компактный кроссовер, который должен стать альтернативой Hyundai Creta.
Обновлено вчера в 00:34
Происшествия

Бари Алибасова госпитализировали

Обновлено вчера в 14:58
Транспорт

ЦОДД предупредил москвичей о пробках в среду

В среду 5 июня на дорогах Москвы ожидаются заторы в связи с проведением встреч на высшем уровне, сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте.
Обновлено вчера в 09:52
Происшествия

Российские школьницы заставили сверстницу пить из лужи

В Бийске (Алтайский край) школьницы заставили 15-летнюю девушку пить из лужи под угрозой избиения. Видео инцидента появилось во «ВКонтакте».
Обновлено в 01:24
Политика

Трамп допустил возможность военной операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп не исключает возможности военной операции против Ирана.
Обновлено в 01:54
Общество

В Екатеринбурге задержали организатора пикета в защиту сквера

«Все стали расходиться, а Ивана Волкова и ещё трёх человек из комитета по спасению сквера задержали», — сообщил Худоян.
Обновлено вчера в 12:51
Общество

Названы самые чистые и самые грязные регионы России

Эксперты назвали Красноярский край, а также Оренбургскую, Нижегородскую, Иркутскую, Свердловскую и Челябинскую области самыми грязными регионами России.
Обновлено в 02:14
Шоу-бизнес

Ани Лорак уволила всю свою команду и сократила гастрольный график

Артистку не устраивают финансовые схемы, по которым работал Михаил Успенский. Кроме того, Ани Лорак сократила гастрольный график.
Обновлено вчера в 08:02
Авто

Skoda объявила скидки на свои модели в июне

Обновлено вчера в 07:01
Происшествия

Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца

Обновлено вчера в 06:38
Общество

В свином шашлыке нашли опасные микроорганизмы

Эксперты «Росконтроля» проверили готовый свиной шашлык, продающийся на прилавках российских магазинов.
Обновлено в 01:41
Общество

Выпускники школ сдадут ЕГЭ по физике и иностранным языкам

Свои результаты участники ЕГЭ по физике узнают не позднее 20 июня, по иностранным языкам - не позднее 24 июня.
Обновлено вчера в 17:03
Гаджеты

В Россию приехал один из самых бюджетных смартфонов Nokia

В России начались продажи Nokia 3.2 — бюджетного смартфона с большим дисплеем — 6,26 дюйма, что является большой редкостью для смартфонов этой ценовой категории.
Обновлено вчера в 05:18
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Российская группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube в среду, 5 июня.
Обновлено в 01:14
Общество

Forbes назвал Рианну самой богатой певицей в мире

Самой высокооплачиваемой певицей в мире по версии журнала Forbes стала Рианна.
Обновлено вчера в 16:32
Происшествия

Вылетевший в Берлин Boeing 737 экстренно вернулся во Внуково

Вылетевший из Москвы в Берлин самолёт Boeing 737 авиакомпании UTair совершил экстренную посадку в аэропорту Внуково после срабатывания датчика турбонаддува.
Обновлено вчера в 07:11
Армия и оружие

В России пообещали гразер «страшнее ядерной войны»

Установка гразера, генератора гравитационных волн, легко разрушит любой зенитный ракетный комплекс (ЗРК) или атомную подводную лодку (АПЛ) прямо с орбиты, сообщает курируемый Министерством обороны России еженедельник «Звезда».
Обновлено вчера в 17:17
Политика

Зеленский выступил против «Северного потока-2»

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 17:57
Экономика

Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России

Всемирный банк (ВБ) сообщил в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» о рекордном росте экономике России в 2018 году.
Обновлено вчера в 20:36
Политика

Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию на Корейском полуострове

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию на Корейском полуострове с учетом встречи президента России с Ким Чен Ыном во Владивостоке, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Обновлено вчера в 09:05
Армия и оружие

В США возмущены «небезопасным» перехватом самолета российским Су-35

Обновлено в 01:47
Политика

The Hill: США сами вручили в руки КНР рычаги давления на Вашингтон

Председатель КНР Си Цзиньпин может в конечном счёте разыграть эту карту, чтобы получить рычаги влияния на США в рамках продолжающегося торгового спора.
Обновлено в 01:45
Экономика

Bloomberg: Deutsche Bank конфисковал 20 т венесуэльского золота

Немецкий Deutsche Bank принял решение взять под свой контроль 20 т золота, принадлежащего Венесуэле, в связи с невыплатой ей платежей по кредиту, полученному в 2016 году.
Обновлено вчера в 15:55
Общество

Минюст предложил ввести новый вид алиментов

Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

МАК подготовил промежуточный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, которое произошло 5 мая.
Обновлено вчера в 20:32
Кино

Тор из «Мстителей» сообщил об уходе из кино

Актер Крис Хемсворт, снявшийся в серии фильмов «Мстители» в роли Тора, заявил об уходе из кино на положительный срок, пишет Лента.ру.
Обновлено вчера в 07:04
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов подписал с UFC новый контракт

Российский чемпион UFC (Ultimate Fighting Championship) в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал с организацией новый контракт.
Обновлено вчера в 21:31
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Юрген Клопп
Немецкий футболист
Немецкий футболист, тренер. С 2015 года - главный тренер английского клуба «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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Ливерпуль
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году; в следующем году вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на нём изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб, «Эвертон». В настоящий момент «Энфилд» вмещает порядка пятидесяти четырёх тысяч болельщиков.
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