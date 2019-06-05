Футбол
Клопп рассказал, как отметил победу «Ливерпуля» в Лиге чемпионовСпорт-Экспресс вчера в 17:05
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Общество
Тимати матом ответил на обвинения в обмане Минобороны
Обновлено в 02:31
Политика
Команда Зеленского начала готовить стратегию «возвращения Крыма»
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский готов обсудить стратегию «возвращения» полуострова.
Обновлено 03 июня в 19:21
Происшествия
Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии
Обновлено в 02:36
Экономика
TCS Group Олега Тинькова выйдет на SPO
TCS Group Holding Plc — головная компания Тинькофф Банка и «Тинькофф страхования» бизнесмена Олега Тинькова — сообщила о намерении провести SPO (англ. secondary public offering) и привлечь до $300 млн основного капитала для финансирования дальнейшего роста.
Обновлено вчера в 10:33
Футбол
Дело об обвинении Криштиану Роналду в изнасиловании прекращено
Обновлено в 00:59
Происшествия
В Индонезии перевернулось грузовое судно
Грузовое судно перевернулось у берегов индонезийской провинции Центральное Сулавеси, по меньшей мере 17 человек пропали без вести, передает агентство Синьхуа со ссылкой на поисково-спасательную службу.
Обновлено в 03:07
Космос
Китай впервые осуществил космический запуск с морской платформы
Китай впервые в своей истории осуществил успешный запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-11" с морской платформы.
Обновлено в 03:35
Экономика
Контроль за зарубежными счетами российских компаний ужесточился
Компании, которые активно используют зарубежные банковские счета, долгое время оставались в теневой зоне, так как органы валютного контроля пристально за ними не следили, рассказывает директор юридической группы KPMG Екатерина Цыбикова.
Обновлено вчера в 17:51
Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн залогового золота Венесуэлы
Германский Deutsche Bank конфисковал 20 тонн залогового золота, принадлежащего Венесуэле.
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия
Бармена задержали по делу об убийстве спецназовца ГРУ в Подмосковье
Три человека задержаны по подозрению в убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина в подмосковном Путилково.
Обновлено в 03:05
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC
Пока что по Сети ходят слухи о возможном поединке россиянина с канадским бойцом Жоржем Сен-Пьером, если тот возобновит карьеру в UFC, а также с Конором Макгрегором.
Обновлено в 01:14
Политика
Косаток в Приморье выпустят на волю до конца лета
Российская академия наук говорит, что в принципе можно выпускать в бухту Средняя.
Обновлено в 03:12
Наука
Авиакомпания KLM инвестирует в новый V-образный самолет
Фонд развития старейшей авиакомпании мира – Королевских Нидерландских Авиалиний (KLM) – решил поддержать разработку инновационного самолета Flying-V, который имеет не только футуристичный внешний вид, но и поразительную топливную экономичность.
Обновлено в 00:54
Общество
Свой язык ближе: россияне назвали самые важные школьные предметы
Четвертое место в предпочтениях родителей школьников занимают иностранные языки. Для взрослых важнее, чтобы дети глубже изучали родные.
Обновлено вчера в 17:01
Экономика
Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга
С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.
Обновлено в 02:40
Общество
Названы самые чистые и самые грязные регионы России
Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области стали самыми "грязными" регионами России, сообщила общественная организация "Зеленый патруль".
Обновлено в 00:53
Футбол
Скончался бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) швед Леннарт Юханссон скончался в возрасте 89 лет, сообщается на сайте Шведского футбольного союза.
Обновлено в 02:49
Общество
В России предложили ввести новый вид алиментов
Как уточняет «Парламентская газета», суд будет принимать решения о назначении этого вида алиментов с учётом материального и семейного положения родителей, детей и других «заслуживающих внимания интересов сторон».
Обновлено вчера в 15:27
Наука
Из-за глобального потепления цивилизация придет к упадку к 2050 году
Изменение климата может положить конец человеческой цивилизации уже к 2050-му году, сообщили в своем докладе специалисты из австралийского аналитического центра The Breakthrough National Centre for Climate Restoration.
Обновлено вчера в 12:53
Политика
Министров в Забайкальском крае лишат личных служебных машин
Персональных автомобилей чиновников лишил врио губернатора Александр Осипов У министров и руководителей органов исполнительной власти в Забайкальском крае больше не будет закреплённых за ними персональных автомобилей.
Обновлено в 02:17
Политика
Зеленский обвинил Россию в эскалации конфликта в Донбассе
Обновлено в 03:20
Политика
Пушков оценил заявление Зеленского о «Северном потоке — 2»
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём микроблоге в Twitter прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу «Северного потока — 2».
Обновлено вчера в 18:57
Армия и оружие
ВСУ на Донбассе понесли самые большие потери «при Зеленском»
В штабе операции объединённых сил (бывшая «АТО») на Донбассе заявили о понесённых украинскими силовиками потерях.
Обновлено в 02:05
Происшествия
На Алтае школьницы заставили сверстницу пить из лужи
В Алтайском крае следственные органы проводят проверку инцидента в Бийске, где школьницы заставляли 15-летнюю девочку опускать лицо в лужу и, возможно, даже пить из нее грязную воду.
Обновлено в 02:32
Кино
Рашкин попросил Чайку проверить поддержку Минкультуры студии Kinodanz
«Создается впечатление, что Минкультуры не предпринимает достаточные меры для определения российских фильмов, государственная поддержка которых необходима и возможна с точки зрения действующего законодательства и (или) должным образом не отслеживается целевое использование выделенных бюджетных средств», — считает Рашкин.
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия
В московском метро пенсионерка погибла, упав под поезд
Пенсионерка погибла, упав под поезд на станции "Дмитровская", сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
Обновлено вчера в 17:20
Общество
Врачи определили самые полезные ягоды
Самыми полезными ягодами являются брусника и голубика, так как при их выращивании не применяются различные вредные вещества, а вот в погоне за большим урожаем клубники производители используют удобрения, что меняет состав ягод и делает их наименее полезными из всех, считают опрошенные РИА "Новости" эксперты.
Обновлено в 02:54
Общество
Первые вагоны с ароматизаторами появились в российских поездах
Представители Федеральной пассажирской компании сообщили о появлении первых ароматизированных вагонов в российских поездах.
Обновлено в 02:52