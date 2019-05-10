Футбол
Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в БакуSoccer.ru 09:31
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку. Ехать в Баку на финал Лиги Европы - это смешно. Не знаю, что едят на завтрак ребята, которые принимают такие решения.
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