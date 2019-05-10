Футбол

Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в БакуSoccer.ru вчера в 09:31

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку. Ехать в Баку на финал Лиги Европы - это смешно. Не знаю, что едят на завтрак ребята, которые принимают такие решения.
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Клопп: финал Лиги Европы в Баку – это забавно

Чемпионатвчера в 19:24

Юрген Клопп: «Финал Лиги Европы в Баку - это смешно. Мы играли в Киеве, но вряд ли команда из России или этой части света могла попасть в финал»

Спорт-Экспрессвчера в 10:23

Клопп о финале ЛЕ в Баку: «Безответственный выбор. Мы играли в Киеве, но маловероятно, что команда из России или из этой части света попадет в финал»

Sports.ruвчера в 09:37

«Что едят на завтрак ребята, которые принимают такие решения?» Клопп — о финале Лиги Европы в Баку

Матч ТВвчера в 09:06

«Что едят на завтрак ребята, которые принимают такие решения?» Клопп — о финале Лиги Европы в Баку

Sportbox.RUвчера в 09:06

Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал Лиги Европы в Баку

Sport24.ruвчера в 08:01

Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку

Soccer.ruвчера в 09:31
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Политика

Филарет готовит на Украине очередной церковный раскол

Раскольник Филарет разослал архиепископам приглашение на "торжественное молитвенное общение" в память о священномученике Макарии на бланках ликвидированной Украинской православной церкви Киевского патриархата.
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Происшествия

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Хоккей

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Общество

Картины с затонувшего у Крыма судна могут быть утрачены

Работы по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", на котором могут находиться картины Ивана Айвазовского, приостановлены.
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Политика

В МИД сообщили об отказе США в визе российским дипломатам

США отказали в визе нескольким членам делегации из России, которые должны были принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, которая намечена на 2020 год.
Обновлено вчера в 17:14
Транспорт

Движение в Духовском переулке ограничат с 13 мая

Движение ограничат в Духовском переулке от дома № 10 до дома № 16. Оно будет действовать круглосуточно.
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Общество

Суд Херсона отменил переименование улицы в честь убитой активистки

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Обновлено вчера в 22:15
Экономика

Акции Uber рухнули на 7,6% в первый день торгов

Стоимость акций Uber в первый день торгов на бирже Нью-Йорка упала на 7,6%. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 22:16
Кино

Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

Народная артистка России Нелли Корниенко умерла в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте Малого театра.
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Здоровье

14 прав пациента в больнице, которые многие не помнят

Многие пациенты даже не догадываются, на что имеют право и когда за плохое лечение положена компенсация.
Обновлено вчера в 05:29
Кино

Суд рассмотрит иск чеченского писателя против Джеймса Кэмерона

Заводской суд Грозного рассмотрит по существу иск о признании чеченского писателя Руслана Закриева соавтором сценария фильма "Аватар" американского режиссера Джеймса Кэмерона.
Обновлено вчера в 10:23
Происшествия

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Политика

Зеленский обратился к Раде с требованием по инаугурации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием "от имени народа" провести церемонию инаугурации в воскресенье, 19 мая.
Обновлено вчера в 13:04
Происшествия

На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов

Спасатели в субботу утром приняли решение приостановить на полтора месяца поиски туристов, попавших под лавину в горах Алтая, из-за опасности повторного схода лавины, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС региона.
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Авто

Kia Ceed: тестируем вместимость багажника

Спинки второго ряда складываются в пропорции 40:60. Проблема в том, что меньшая секция расположена слева, за водителем.
Обновлено вчера в 22:50
Политика

О прекращении железнодорожного сообщения с Россией высказались в Киеве

Ранее сообщалось, что в Киеве допустили прекращение железнодорожного сообщения с Россией.
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Происшествия

Пилот из Австралии летел в одиночку без сознания 40 минут

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Технологии

Ученые рассказали, как человечество изменило планету за 50 лет

Межправительственная группа экспертов по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES) провела масштабное исследование, в котором показала, как деятельность человека изменила планету за последние 50 лет.
Обновлено вчера в 20:48
Авто

«Внедорожный» Suzuki Ertiga Cross выйдет в продажу осенью

Компания Suzuki назвала официальную дату выхода в продажу двух новых версий популярного компактвэна Ertiga.
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Политика

Бутину перевели в другую тюрьму

Осуждённая в Соединённых Штатах гражданка России Мария Бутина была переведена из тюрьмы в Александрии, расположенной в американском штате Вирджиния.
Обновлено вчера в 21:54
Происшествия

Журналисты узнали детали биографий пилотов сгоревшего SSJ 100

Обновлено вчера в 08:46
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Австриец Доминик Тим одержал победу над швейцарцем Роджером Федерером в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters 1000 в Мадриде.
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Энергетика

Эксперт: Россия имеет мощные рычаги влияния на экономику Украины

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич считает, что Россия имеет мощные рычаги влияния на ситуацию с поставками угля, нефти и нефтепродуктов на Украину.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Противников мусорного полигона в Шиесе избили охранники стройки

Охранники стройки мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области избили противников реализации данного проекта.
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Умер сценарист фильмов о Человеке-пауке Элвин Сарджент

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Наука

Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц «восстал из мертвых»

Исчезнувший с лица Земли сотни тысяч лет назад вид наземных птиц вновь возродился в прежнем своем состоянии.
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Юрген Клопп
Немецкий футболист
Немецкий футболист и тренер, ныне работает в английском клубе «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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Ливерпуль
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Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году; в следующем году вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на нём изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб, «Эвертон». В настоящий момент «Энфилд» вмещает порядка пятидесяти четырёх тысяч болельщиков.
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