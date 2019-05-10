Футбол
Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в БакуSoccer.ru вчера в 09:31
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку. Ехать в Баку на финал Лиги Европы - это смешно. Не знаю, что едят на завтрак ребята, которые принимают такие решения.
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Политика
Филарет готовит на Украине очередной церковный раскол
Раскольник Филарет разослал архиепископам приглашение на "торжественное молитвенное общение" в память о священномученике Макарии на бланках ликвидированной Украинской православной церкви Киевского патриархата.
Обновлено вчера в 02:07
Хоккей
Елесин подписал контракт с «Калгари»
Защитник «Локомотива» Александр Елесин подписал контракт новичка с «Калгари Флэймз» и проведёт за океаном два ближайших сезона.
Обновлено вчера в 18:33
Шоу-бизнес
Игорь Николаев рассказал, как его обвиняли в педофилии
Обновлено вчера в 10:06
Происшествия
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты
Доренко стало плохо, когда он ехал на мотоцикле.
Обновлено вчера в 06:31
Происшествия
Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца
Обновлено вчера в 13:46
Хоккей
Путин упал на ковер на гала-матче НХЛ
Президент России Владимир Путин упал на льду во время участия в гала-матче Ночной хоккейной лиги.
Обновлено вчера в 15:56
Футбол
Адвокат Мамаева: «„Краснодар“ не может расторгнуть контракт с Павлом»
Обновлено вчера в 18:12
Общество
Картины с затонувшего у Крыма судна могут быть утрачены
Работы по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", на котором могут находиться картины Ивана Айвазовского, приостановлены.
Обновлено в 00:08
Политика
В МИД сообщили об отказе США в визе российским дипломатам
США отказали в визе нескольким членам делегации из России, которые должны были принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, которая намечена на 2020 год.
Обновлено вчера в 17:14
Транспорт
Движение в Духовском переулке ограничат с 13 мая
Движение ограничат в Духовском переулке от дома № 10 до дома № 16. Оно будет действовать круглосуточно.
Обновлено вчера в 16:29
Общество
Суд Херсона отменил переименование улицы в честь убитой активистки
Херсонский окружной административный суд отменил решение городского совета о переименовании одной из улиц города в честь убитой советницы мэра и активистки Екатерины Гандзюк.
Обновлено вчера в 22:15
Экономика
Акции Uber рухнули на 7,6% в первый день торгов
Стоимость акций Uber в первый день торгов на бирже Нью-Йорка упала на 7,6%. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 22:16
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Народная артистка России Нелли Корниенко умерла в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте Малого театра.
Обновлено вчера в 13:12
Здоровье
14 прав пациента в больнице, которые многие не помнят
Многие пациенты даже не догадываются, на что имеют право и когда за плохое лечение положена компенсация.
Обновлено вчера в 05:29
Кино
Суд рассмотрит иск чеченского писателя против Джеймса Кэмерона
Заводской суд Грозного рассмотрит по существу иск о признании чеченского писателя Руслана Закриева соавтором сценария фильма "Аватар" американского режиссера Джеймса Кэмерона.
Обновлено вчера в 10:23
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено 09 мая в 13:21
Политика
Зеленский обратился к Раде с требованием по инаугурации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием "от имени народа" провести церемонию инаугурации в воскресенье, 19 мая.
Обновлено вчера в 13:04
Происшествия
На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов
Спасатели в субботу утром приняли решение приостановить на полтора месяца поиски туристов, попавших под лавину в горах Алтая, из-за опасности повторного схода лавины, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС региона.
Обновлено вчера в 23:26
Авто
Kia Ceed: тестируем вместимость багажника
Спинки второго ряда складываются в пропорции 40:60. Проблема в том, что меньшая секция расположена слева, за водителем.
Обновлено вчера в 22:50
Политика
О прекращении железнодорожного сообщения с Россией высказались в Киеве
Ранее сообщалось, что в Киеве допустили прекращение железнодорожного сообщения с Россией.
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия
Пилот из Австралии летел в одиночку без сознания 40 минут
Обновлено вчера в 21:22
Технологии
Ученые рассказали, как человечество изменило планету за 50 лет
Межправительственная группа экспертов по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES) провела масштабное исследование, в котором показала, как деятельность человека изменила планету за последние 50 лет.
Обновлено вчера в 20:48
Авто
«Внедорожный» Suzuki Ertiga Cross выйдет в продажу осенью
Компания Suzuki назвала официальную дату выхода в продажу двух новых версий популярного компактвэна Ertiga.
Обновлено в 00:49
Политика
Бутину перевели в другую тюрьму
Осуждённая в Соединённых Штатах гражданка России Мария Бутина была переведена из тюрьмы в Александрии, расположенной в американском штате Вирджиния.
Обновлено вчера в 21:54
Происшествия
Журналисты узнали детали биографий пилотов сгоревшего SSJ 100
Обновлено вчера в 08:46
Теннис
Тим не пустил Федерера в полуфинал турнира ATP в Мадриде
Австриец Доминик Тим одержал победу над швейцарцем Роджером Федерером в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters 1000 в Мадриде.
Обновлено вчера в 14:14
Энергетика
Эксперт: Россия имеет мощные рычаги влияния на экономику Украины
Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич считает, что Россия имеет мощные рычаги влияния на ситуацию с поставками угля, нефти и нефтепродуктов на Украину.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Противников мусорного полигона в Шиесе избили охранники стройки
Охранники стройки мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области избили противников реализации данного проекта.
Обновлено в 00:18
Кино
Умер сценарист фильмов о Человеке-пауке Элвин Сарджент
Обновлено в 00:41
Наука
Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц «восстал из мертвых»
Исчезнувший с лица Земли сотни тысяч лет назад вид наземных птиц вновь возродился в прежнем своем состоянии.
Обновлено вчера в 14:05