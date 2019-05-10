Футбол
Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в БакуSoccer.ru 09:31
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку. Ехать в Баку на финал Лиги Европы - это смешно. Не знаю, что едят на завтрак ребята, которые принимают такие решения.
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В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика
Обновлено в 07:39
Здоровье
Какие сны предсказывают скорую смерть
Обновлено вчера в 16:17
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Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира
Аэропорт Шереметьево занял шестое место в рейтинге лучших аэропортов мира по версии компании AirHelp.
Обновлено в 03:20
Футбол
«Локомотив» и «Рубин» назвали составы на матч 28-го тура РПЛ
«Локомотив» и «Рубин» объявили составы на матч 28-го тура российской Премьер-лиги.
Обновлено в 10:59
Происшествия
Журналист Сергей Доренко умер после ДТП
В Москве трагически погиб журналист Сергей Доренко . Многим россиянам он известен по работе ведущим на «Первом канале».
Обновлено вчера в 14:15
Кино
Суд рассмотрит иск чеченского писателя против Джеймса Кэмерона
Заводской суд Грозного рассмотрит по существу иск о признании чеченского писателя Руслана Закриева соавтором сценария фильма "Аватар" американского режиссера Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 10:23
Путешествия
Путин поздравил Конюхова с пересечением южной части Тихого океана
Президент России Владимир Путин поздравил российского путешественника Фёдора Конюхова с завершением первого этапа кругосветного перехода на вёсельной лодке «Акрос» в Южном полушарии.
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Армия и оружие
Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители
Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено в 09:24
Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено вчера в 07:21
Политика
Коломойский и Рабинович порассуждали о судьбе Порошенко
Предприниматель Игорь Коломойский считает, что в сложившейся ситуации, "в этом раскладе", действующий президент Украины Петр Порошенко может пройти в Верховную раду, а после этого — претендовать на должность главы МИД или украинского посла в США.
Обновлено в 08:35
Общество
Невзоров ответил на смерть Доренко словами «можно только позавидовать»
Обновлено вчера в 17:18
Экономика
Богатейший человек Индии купил сеть магазинов игрушек Hamleys
Reliance Industries, которая принадлежит богатейшему жителю Индии Мукешу Амбани, приобрела сеть магазинов игрушек Hamleys, сообщает Guardian.
Обновлено в 10:44
Происшествия
В Японии туристический автобус с альпинистами упал с горной дороги
Туристический микроавтобус упал с десятиметровой высоты на горной дороге в японской префектуре Гумма, травмы, в том числе серьезные, получили 14 человек, четверо из них госпитализированы, передает телеканал NHK.
Обновлено в 09:05
Политика
Китай примет ответные меры на пошлины США
Пекин вынужден принять меры в ответ на решение США поднять пошлины на китайские товары, говорится в заявлении Министерства коммерции КНР.
Обновлено в 00:15
Транспорт
Прервано морское сообщение Калининграда с «большой Россией»
Два парома, которые связывают эксклавную Калининградскую область с остальной территорией России, не могут выйти из порта Усть-Луга Ленинградской области.
Обновлено в 10:56
Футбол
«Динамо» и «Ростов» голов не забили
Обновлено в 09:27
Политика
Инаугурацию Зеленского призвали перенести из-за «гнилого воскресенья»
Депутат Верховной рады Олег Куприенко выступил против проведения инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского 19 мая из-за «гнилого воскресенья».
Обновлено в 10:37
Происшествия
В Германии 9 мая осквернили могилы павших советских воинов
В немецком городе Шпремберг (федеральная земля Бранденбург) неизвестные осквернили могилы на советском военном кладбище в четверг, 9 мая.
Обновлено в 09:46
Политика
В Крыму ответили на претензии Украины на Керченский пролив
Президент Украины Петр Порошенко 16 апреля заявил, что поручил МИД страны обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом принудить Россию к освобождению украинских кораблей и моряков.
Обновлено в 09:49
Общество
Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы
Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено вчера в 19:55
Политика
Генсек НАТО встретится с Порошенко
«В понедельник, 13 мая, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с президентом Украины Петром Порошенко в штаб-квартире НАТО», — сказано в сообщении.
Обновлено в 10:36
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Экс-солистку «Тату» Юлию Волкову перестали узнавать после пластики
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Происшествия
В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины
В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
Обновлено в 06:48
Музыка
Послушайте новый мини-альбом «Arguments & Facts» от Big Baby Tape
Российский рэпер Big Baby Tape выпустил мини-альбом «Arguments & Facts», в который вошли пять треков.
Обновлено в 07:55
Политика
Госдеп анонсировал встречу Путина и Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео посетит 12-14 мая Москву и Сочи, встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и российским президентом Владимиром Путиным, заявили в пятницу в госдепе.
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес
«Хорошего не могу сказать»: Юрий Лужков отказался говорить о конфликте с Сергеем Доренко
Обновлено в 08:10
Общество
Самые уверенные в своем будущем россияне живут в Чите
«Города, где зафиксирован самый высокий уровень уверенности граждан в своем завтрашнем дне – это Чита (73%), Череповец, Улан-Удэ (69%), Новосибирск и Тольятти», - сказано в сообщении.
Обновлено в 05:19