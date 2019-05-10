Футбол
Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в БакуSoccer.ru 09:31
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку. Ехать в Баку на финал Лиги Европы - это смешно. Не знаю, что едят на завтрак ребята, которые принимают такие решения.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 23:41, Ашберн
Шоу-бизнес
Бритни Спирс ходила по Лос-Анджелесу босиком
Обновлено в 21:33
Происшествия
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты
Доренко стало плохо, когда он ехал на мотоцикле.
Обновлено в 06:31
Политика
Трамп поручил повысить пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд
Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд, сообщил представитель Вашингтона на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.
Обновлено в 19:37
Шоу-бизнес
Катя Лель показала своим подписчикам НЛО
В Instagram российская певица Катя Лель разместила видеоролик, на котором якобы запечатлен неопознанный летающий объект.
Обновлено в 21:47
Авто
Русские умельцы превратили Bentley в роскошный танк
Обновлено в 17:05
Энергетика
Россия получила контроль над украинской экономикой, заявил эксперт
Россия получила контроль над украинской экономикой, заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 21:02
Политика
Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане
Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.
Обновлено в 14:43
Авто
Назвали идеальный автомобиль для долгих летних путешествий
Обновлено в 07:37
Происшествия
Венедиктов подтвердил смерть Сергея Доренко
Обновлено вчера в 13:49
Политика
Коломойский назвал две вероятные должности Порошенко
После вступления в должность избранного президента Украины Владимира Зеленского действующий глава государства Петр Порошенко может претендовать на пост министра иностранных дел или украинского посла в Соединенных Штатах.
Обновлено в 13:07
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Происшествия
Пилот из Австралии летел в одиночку без сознания в течение 40 минут
В Австралии пилот-стажёр в ходе учебного полёта 40 минут летел в одиночку без сознания.
Обновлено в 21:22
Армия и оружие
Нацгвардия Украины протестировала переданный из США гранатомет
Военные национальной гвардии Украины провели испытание гранатомета PSRL-1, переданного стране из США.
Обновлено в 21:29
Хоккей
Сборная Чехии нанесла поражение шведам
На проходящем в Словакии чемпионате мира по хоккею прошел второй матч группы В, в которой играет и сборная России.
Обновлено в 16:53
Армия и оружие
Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители
Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено в 09:24
Политика
Киев ответил на неявку России в трибунал по делу украинских моряков
Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда.
Обновлено в 08:33
Армия и оружие
Кедми считает Россию самой неуязвимой страной в стратегическом плане
Яков Кедми считает Россию самой неуязвимой страной в стратегическом плане.
Обновлено в 18:05
Происшествия
Нацсобрание Франции одобрило законопроект о восстановлении Нотр-Дама
Национальное собрание Франции одобрило законопроект о реставрации собора Парижской Богоматери, пострадавшего в результате пожара в апреле 2018 года, передает телеканал LCP.
Обновлено в 21:20
Шоу-бизнес
Алена Водонаева подтвердила развод с мужем
Телеведущая Алена Водонаева подтвердила, что разводится с супругом Алексеем Косинусом.
Обновлено в 16:47
Происшествия
На видео попала драка медведей во дворе жилого дома
Житель Нью-Джерси снял на видео бурную драку двух черных медведей, которые решили выяснить свои отношения прямо во дворе его дома.
Обновлено в 16:00
Авто
Начались продажи кросс-купе Geely FY11 на базе Volvo XC40
Сообщается, что продажи Geely FY11 будет осуществляться не только в Китае, но и на других рынка, в том числе и российском.
Обновлено в 14:05
Политика
Зеленский обратился к Раде с требованием по инаугурации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием "от имени народа" провести церемонию инаугурации в воскресенье, 19 мая.
Обновлено в 13:04
Политика
Бутину перевели в другую тюрьму
Осуждённая в Соединённых Штатах гражданка России Мария Бутина была переведена из тюрьмы в Александрии, расположенной в американском штате Виргиния.
Обновлено в 21:54
Политика
Пушков заявил, что Гуайдо не оправдал надежд Запада
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что венесуэльский оппозиционер Хуан Гуайдо пока не оправдал надежд Запада.
Обновлено в 21:57
Шоу-бизнес
Евгений Петросян и Брухунова разбежались
Майские праздники пара провела в Сочи. Татьяна гуляла с Петросяном по набережной, осматривала сочинские красоты.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
Беременная Катя Колисниченко вышла замуж
Поклонники поздравляют ее со свадьбой. Катя Колисниченко обрела популярность после участия в скандальном реалити-шоу «ДОМ-2».
Обновлено в 13:00
Футбол
Адвокат Мамаева: «„Краснодар“ не может расторгнуть контракт с Павлом»
Текущий контракт Павла с «Краснодаром» заканчивается 31 декабря 2019 года. На рассмотрение апелляции может уйти ещё несколько месяцев.
Обновлено в 18:12
Общество
Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте
Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
Обновлено в 11:59
Политика
Парад Победы в Москве впечатлил западные СМИ
Напомним, 9 мая в Москве на Красной площади состоялся парад, приуроченный к 74-й годовщине победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 11:14
Хоккей
Словакия победила США на ЧМ по хоккею, Чехия победила Швецию
Сборная Словакии по хоккею добилась победы над национальной командой США в матче первого тура группового этапа домашнего чемпионата мира.
Обновлено в 16:53