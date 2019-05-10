Футбол

Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в БакуSoccer.ru 09:31

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку. Ехать в Баку на финал Лиги Европы - это смешно. Не знаю, что едят на завтрак ребята, которые принимают такие решения.
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Клопп: финал Лиги Европы в Баку – это забавно

Чемпионат19:24

Юрген Клопп: «Финал Лиги Европы в Баку - это смешно. Мы играли в Киеве, но вряд ли команда из России или этой части света могла попасть в финал»

Спорт-Экспресс10:23

Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку

Soccer.ru09:31

«Что едят на завтрак ребята, которые принимают такие решения?» Клопп — о финале Лиги Европы в Баку

Sportbox.RU09:06

«Что едят на завтрак ребята, которые принимают такие решения?» Клопп — о финале Лиги Европы в Баку

Матч ТВ09:06

Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал Лиги Европы в Баку

Sport24.ru08:01

Клопп о финале ЛЕ в Баку: «Безответственный выбор. Мы играли в Киеве, но маловероятно, что команда из России или из этой части света попадет в финал»

Sports.ru09:37
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