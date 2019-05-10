Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в БакуSoccer.ru 09:31

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку. Ехать в Баку на финал Лиги Европы - это смешно. Не знаю, что едят на завтрак ребята, которые принимают такие решения.

Политика Трамп поручил повысить пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд, сообщил представитель Вашингтона на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.

Шоу-бизнес Катя Лель показала своим подписчикам НЛО В Instagram российская певица Катя Лель разместила видеоролик, на котором якобы запечатлен неопознанный летающий объект.

Энергетика Россия получила контроль над украинской экономикой, заявил эксперт Россия получила контроль над украинской экономикой, заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире телеканала NewsOne.

Политика Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.

Политика Коломойский назвал две вероятные должности Порошенко После вступления в должность избранного президента Украины Владимира Зеленского действующий глава государства Петр Порошенко может претендовать на пост министра иностранных дел или украинского посла в Соединенных Штатах.

Кино Умерла народная артистка России Нелли Корниенко Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.

Происшествия Пилот из Австралии летел в одиночку без сознания в течение 40 минут В Австралии пилот-стажёр в ходе учебного полёта 40 минут летел в одиночку без сознания.

Армия и оружие Нацгвардия Украины протестировала переданный из США гранатомет Военные национальной гвардии Украины провели испытание гранатомета PSRL-1, переданного стране из США.

Хоккей Сборная Чехии нанесла поражение шведам На проходящем в Словакии чемпионате мира по хоккею прошел второй матч группы В, в которой играет и сборная России.

Армия и оружие Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.

Политика Киев ответил на неявку России в трибунал по делу украинских моряков Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда.

Происшествия Нацсобрание Франции одобрило законопроект о восстановлении Нотр-Дама Национальное собрание Франции одобрило законопроект о реставрации собора Парижской Богоматери, пострадавшего в результате пожара в апреле 2018 года, передает телеканал LCP.

Шоу-бизнес Алена Водонаева подтвердила развод с мужем Телеведущая Алена Водонаева подтвердила, что разводится с супругом Алексеем Косинусом.

Происшествия На видео попала драка медведей во дворе жилого дома Житель Нью-Джерси снял на видео бурную драку двух черных медведей, которые решили выяснить свои отношения прямо во дворе его дома.

Авто Начались продажи кросс-купе Geely FY11 на базе Volvo XC40 Сообщается, что продажи Geely FY11 будет осуществляться не только в Китае, но и на других рынка, в том числе и российском.

Политика Зеленский обратился к Раде с требованием по инаугурации Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием "от имени народа" провести церемонию инаугурации в воскресенье, 19 мая.

Политика Бутину перевели в другую тюрьму Осуждённая в Соединённых Штатах гражданка России Мария Бутина была переведена из тюрьмы в Александрии, расположенной в американском штате Виргиния.

Политика Пушков заявил, что Гуайдо не оправдал надежд Запада Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что венесуэльский оппозиционер Хуан Гуайдо пока не оправдал надежд Запада.

Шоу-бизнес Евгений Петросян и Брухунова разбежались Майские праздники пара провела в Сочи. Татьяна гуляла с Петросяном по набережной, осматривала сочинские красоты.

Шоу-бизнес Беременная Катя Колисниченко вышла замуж Поклонники поздравляют ее со свадьбой. Катя Колисниченко обрела популярность после участия в скандальном реалити-шоу «ДОМ-2».

Футбол Адвокат Мамаева: «„Краснодар“ не может расторгнуть контракт с Павлом» Текущий контракт Павла с «Краснодаром» заканчивается 31 декабря 2019 года. На рассмотрение апелляции может уйти ещё несколько месяцев.

Общество Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.

Политика Парад Победы в Москве впечатлил западные СМИ Напомним, 9 мая в Москве на Красной площади состоялся парад, приуроченный к 74-й годовщине победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.