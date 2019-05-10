Футбол
Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в БакуSoccer.ru вчера в 09:31
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку. Ехать в Баку на финал Лиги Европы - это смешно. Не знаю, что едят на завтрак ребята, которые принимают такие решения.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 04:19, Ашберн
Происшествия
Картины Айвазовского затонули вместе с пароходом в Крыму
Обновлено в 02:18
Кино
Скончался сценарист фильмов о «Человеке-пауке» Элвин Сарджент
Обновлено в 00:05
Происшествия
Ожесточенная схватка медведей во дворе жилого дома попала на видео
Житель США стал очевидцем ожесточенной схватки двух больших медведей во дворе своего дома, видео он выложил в Сеть.
Обновлено в 00:28
Происшествия
Дочери Доренко просят МВД выяснить причину его смерти
Обновлено вчера в 16:14
Происшествия
В Чечне на автозаправке взорвалась цистерна с газом
Цистерна с газом взорвалась на автозаправке в селе Ножай-Юрт в Чечне, вторая цистерна выгорает, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено вчера в 15:56
Политика
Президент Туркмении объявил выговор вице-премьеру Абдыевой
Глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов объявил выговор вице-премьеру Бахаргуль Абдыевой за снижение контроля работы подчиненных руководителей, пишет в субботу русскоязычная правительственная газета «Нейтральный Туркменистан».
Обновлено в 00:54
Происшествия
В Австралии пилот 40 минут летел без сознания
В Австралии пилот-стажер во время учебного полета 40 минут летел без сознания.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов
Обновлено вчера в 23:26
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов впервые вышли в свет как пара
Совсем недавно скандально известная телеведущая Ксения Собчак в очередной раз удивила своих поклонников официальным выходом в свет вместе со своим новым возлюбленным Константином Богомоловым.
Обновлено вчера в 13:21
Хоккей
Ночная хоккейная лига уточнила количество заброшенных Путиным шайб
Президент России Владимир Путин забил восемь шайб в ворота противника в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи, уточнили в пресс-службе лиги.
Обновлено вчера в 15:30
Политика
Зеленский призвал депутатов назначить инаугурацию на 19 мая
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной рады перенести его инаугурацию на 19 мая.
Обновлено в 00:59
Музыка
Букмекеры пророчат Сергею Лазареву второе место на «Евровидении-2019»
Обновлено 09 мая в 13:04
Происшествия
Лайнер с россиянами вернулся в аэропорт Камрани из-за проблемы с шасси
"После взлета экипажем было принято решение вернуться в аэропорт Камрани из-за проблем с правым шасси - спустило колеса.
Обновлено в 03:22
Энергетика
Россия получила контроль над украинской экономикой, считают в Киеве
Россия получила мощный рычаг влияния на украинскую экономику после того, как приняла решение о поставке Украине угля, нефти и нефтепродуктов по отдельным разрешениям, пояснили эксперты в Киеве.
Обновлено в 03:31
Общество
Умер самый пожилой житель России
Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия
В Москве умер журналист Сергей Доренко
В Москве скончался журналист Сергей Доренко. Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, Доренко умер после падения с мотоцикла.
Обновлено 09 мая в 13:28
Технологии
Игровой стол Thermaltake Level 20 RGB Battlestation оценен в 1199 долларов
Компания Thermaltake представила игровой стол Level 20 RGB Battlestation .
Обновлено в 03:18
Экономика
Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса
Россия догнала и перегнала США по дешевизне курицы: за последние годы разница в ценах на российское и американское мясо достигла рекордного уровня.
Обновлено вчера в 21:36
Здоровье
Названы основные симптомы разрыва аорты
При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
Обновлено вчера в 10:48
Политика
Поездки в Крым входят в моду на Украине, заявили власти региона
Среди граждан Украины становится модным отдых в Крыму, заявил глава комитета парламента крумы по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Обновлено в 03:12
Происшествия
В ДТП с маршруткой в Сочи пострадали 11 человек
Обновлено в 02:25
Политика
Адвокат Вышинского через соцсети собрал деньги на залог
Украинский адвокат Андрей Доманский, защищающий руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, собрал 192100 гривен (примерно 7 тысяч долларов), назначенные ему Печерским районным судом Киева в качестве залога.
Обновлено в 03:10
Общество
МВД сообщило о планах ужесточить требования к производству автобусов
В МВД сообщили, что ужесточение требований к производителям автобусов ожидается до 2025 года.
Обновлено вчера в 22:59
Хоккей
Гол Кучерова вошёл в топ-3 лучших шайб первого игрового дня ЧМ-2019
Вашему вниманию предлагаются три лучших гола первого игрового дня ЧМ-2019.
Обновлено в 03:27
Кино
В Иркутске умер режиссёр Николай Тарханов
Российский режиссёр и фотограф Николай Тарханов скончался в Иркутске на 52-м году жизни, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на его знакомого, певца Аркадия Стародубцева.
Обновлено в 01:10
Политика
США обвинили Россию в манипуляции валютой
Как сообщало RT, в июле прошлого года президент США Дональд Трамп обвинил Евросоюз и Китай в манипулировании своими валютами.
Обновлено 09 мая в 21:16
Происшествия
Семьи 17 погибших в авиакатастрофе в Шереметьеве получили выплаты
В Мурманской области семьи 17 погибших в результате авиакатастрофы SSJ 100 в аэропорту Шереметьево получили выплаты, сообщает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 16:16
Происшествия
Грузовой поезд столкнулся с микроавтобусом в Алтайском крае
Водитель микроавтобуса госпитализирован после столкновения автомобиля с грузовым поездом.
Обновлено в 03:48
Баскетбол
«Голден Стэйт» победил в серии с «Хьюстоном» со счетом 4-2
Встреча прошла на паркете «Тойота-центра» в Хьюстоне и завершилась со счетом 118:113 в пользу гостей.
Обновлено в 02:37