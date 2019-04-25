Футбол
Клопп раскритиковал «Манчестер Юнайтед» за поражение от «Сити»Нева Спорт 10:39
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
|10′
Венсан Компани
Андреас Перейра
|24′
|26′
Александр Зинченко
|51′
Фернандиньо
Лерой Сане
|54′
Бернарду Силва
|66′
Лерой Сане
Андреас Перейра
Ромелу Лукаку
|72′
Джесси Лингард
Антони Марсьяль
|83′
Маттео Дармиан
Алексис Санчес
|83′
Люк Шоу
|89′
|89′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
|89′
Илкай Гюндоган
Данило Луис
|35%
|Владение мячом
|65%
|79%
|Процент точных передач
|87%
|5
|Удары в сторону ворот
|3
|1
|Удары в створ ворот
|5
|3
|Сейвы вратарём
|1
|–
|Офсайды
|2
|1
|Угловые
|1
|12
|Отборы
|15
|10
|Фолы
|10
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Юнайтед
Расстановка 5‑3‑2
1
Де Хеа
18
Янг
7
Санчес
12
Смоллинг
2
Линделёф
23
Шоу
9
Лукаку
17
Фред
6
Погба
11
Марсьяль
10
Рэшфорд
31
Сантана
2
Уокер
4
Компани
14
Лапорт
35
Зинченко
3
Данило
19
Сане
21
Сильва
20
Силва
33
Жезус
7
Стерлинг
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» от «Манчестер Сити». По словам Клоппа, он ожидал именно этот результат. Немец отметил, что «Юнайтед» старался изо всех сил, особенно в первом тайме, но на 95-й минуте стало понятно, что «Сити» им не по зубам.
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