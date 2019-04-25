Клопп раскритиковал «Манчестер Юнайтед» за поражение от «Сити»Нева Спорт 10:39

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» от «Манчестер Сити». По словам Клоппа, он ожидал именно этот результат. Немец отметил, что «Юнайтед» старался изо всех сил, особенно в первом тайме, но на 95-й минуте стало понятно, что «Сити» им не по зубам.

Клопп раскритиковал «Манчестер Юнайтед» за поражение от «Сити»

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