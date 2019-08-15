Футбол

Клопп прокричал «Адриан» в стиле киногероя СталлонеSportbox.RU 02:56

Ливерпуль — Челси
2 – 2
5 : 4 по пенальти
Суперкубок УЕФА, Финал, вчера
Стадион «Инёню»
36′
Оливье Жиру
Алекс Окслейд-Чемберлен
Роберто Фирмино
46′
Садио Мане
48′
Джеймс Милнер
Джорджиньо Вейналдум
64′
74′
Оливье Жиру
Тэмми Абрахам
74′
Кристиан Пулишич
Мэйсон Маунт
79′
Сесар Аспиликуэта
85′
Андреас Бодткер Кристенсен
Фикайо Томори
Джордан Хендерсон
85′
Эндрю Робертсон
Трент Арнолд
91′
Садио Мане
95′
101′
Жоржиньо
101′
Матео Ковачич
Росс Баркли
Садио Мане
Дивок Ориги
103′
Трент Арнолд
107′
П
В послематчевом интервью немецкий специалист прокричал имя голкипера так, как это сделал Сильвестр Сталлоне в известной сцене. В том эпизоде его киногерой звал жену после боксерского поединка.
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