Футбол
Клопп прокомментировал травму СалахаSoccer.ru вчера в 19:55
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал состояние нападающего команды Мохамеда Салаха после его столкновения с голкипером "Ньюкасла" Мартином Дубравкой в матче 37-го тура АПЛ (3:2). Как слышал я, Салах получил бедром голкипера по голове.
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Клопп рассказал о травме Салаха, полученной накануне ответного матча с «Барселоной»
Sport24.ruвчера в 18:58
Салах получил травму в матче с «Ньюкаслом», игрока унесли с поля на носилках
Бомбардир.рувчера в 17:03
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:48, Ашберн
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