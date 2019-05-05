Футбол

Клопп прокомментировал травму СалахаSoccer.ru вчера в 19:55

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал состояние нападающего команды Мохамеда Салаха после его столкновения с голкипером "Ньюкасла" Мартином Дубравкой в матче 37-го тура АПЛ (3:2). Как слышал я, Салах получил бедром голкипера по голове.
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Клопп рассказал о состоянии здоровья Салаха

Матч ТВ02:46

Клопп рассказал о состоянии здоровья Салаха

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Клопп рассказал о травме Салаха, полученной накануне ответного матча с «Барселоной»

Sport24.ruвчера в 18:58

Юрген Клопп: «Салах в порядке, но подождем вердикта врачей»

Спорт-Экспрессвчера в 19:49

Клопп прокомментировал травму Салаха

Soccer.ruвчера в 19:55

Салах получил удар в голову и не смог доиграть матч с «Ньюкаслом»

Чемпионатвчера в 18:51

Салах получил травму в матче с «Ньюкаслом», игрока унесли с поля на носилках

Бомбардир.рувчера в 17:03
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:48, Ашберн
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Происшествия

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В Киевской области неизвестный застрелил заместителя начальника Барышевского отделения полиции.
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Общество

В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

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Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

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Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динар (более $65 млн).
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В Киеве нашли повод перенести инаугурацию Зеленского

В Киеве намерены запретить избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому проводить инаугурацию 19 мая.
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Гуайдо признал провал попытки свержения Мадуро

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Единоборства

Официально: Кормье и Миочич проведут реванш в августе

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Владельцам помещения в Академгородке, где проходят форум, звонят неизвестные. В Новосибирске проходит гражданский форум «Свободные люди».
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Ответственный секретарь ОНК Москвы: «Кокорину вряд ли разрешат взять золотую медаль в камеру»

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Из-за штормовых ветров в Греции отменено несколько рейсов двух авиакомпаний, ряд перевозчиков изменили маршруты полётов и вместо Ханьи отправили самолёты в другие аэропорты.
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Аналитик считает, что не обязательно воспринимать майские праздники как потери для экономики.
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Юрген Клопп
Немецкий футболист
Немецкий футболист и тренер, ныне работает в английском клубе «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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Мохамед Салах
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Египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта. Входит в пятёрку лучших бомбардиров в истории национальной сборной Египта. Представлял свою страну на международной арене с раннего возраста, участвовал на чемпионате мира среди молодёжных команд 2011 и летних Олимпийских играх 2012.
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