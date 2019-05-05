Футбол

Клопп прокомментировал травму СалахаSoccer.ru вчера в 19:55

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал состояние нападающего команды Мохамеда Салаха после его столкновения с голкипером "Ньюкасла" Мартином Дубравкой в матче 37-го тура АПЛ (3:2). Как слышал я, Салах получил бедром голкипера по голове.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Клопп рассказал о состоянии здоровья Салаха

Матч ТВ02:46

Клопп рассказал о состоянии здоровья Салаха

Sportbox.RU02:46

Салах получил удар в голову и не смог доиграть матч с «Ньюкаслом»

Чемпионатвчера в 18:51

Салах может пропустить матч ЛЧ с «Барселоной» из-за травмы головы

РИА Новостивчера в 18:58

Клопп прокомментировал травму Салаха

Soccer.ruвчера в 19:55

Клопп рассказал о травме Салаха, полученной накануне ответного матча с «Барселоной»

Sport24.ruвчера в 18:58

Салах получил травму в матче с «Ньюкаслом», игрока унесли с поля на носилках

Бомбардир.рувчера в 17:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:17, Ашберн
Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Обновлено в 04:59
Происшествия

Видео избиения российской журналистки в Париже появилось в Сети

Видео с моментом избиения полицейскими журналистки РИА «Новости» в Париже Виктории Ивановой появилось в интернете.
Обновлено в 05:37
Политика

Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека

Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека и Совета Европы (СЕ).
Обновлено в 06:22
ЖКХ

Отключать отопление в Москве начнут с 6 мая

С 6 мая столичные энергетики начнут отключать отопление в столице, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 08:10
Культура

Шеф-редактор «Союзмультфильма» объяснил отсутствие у Чебурашки хвоста

Кукла Чебурашка для мультфильма создавалась долго из-за того, что постоянно вносились какие-то изменения, сообщил шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.
Обновлено вчера в 08:08
Общество

Темнокожие женщины впервые победили в трех конкурсах красоты в США

Темнокожие женщины впервые в истории победили в трех главных конкурсах красоты в США. Об этом сообщает телеканал CNN.
Обновлено в 07:40
Авто

Названы 4 преимущества годовалой машины перед новой

Обновлено вчера в 23:30
Общество

В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился

Ранее в сети появилось видео, на котором депутат Ионин стреляет из автомата во дворе жилого дома.
Обновлено в 07:38
Политика

Небензя призвал США и Россию вновь стать союзниками

Россия и США всегда были союзниками.
Обновлено вчера в 23:53
Шоу-бизнес

Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки Алсу

Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.
Обновлено вчера в 04:58
Экономика

Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Футбол

В Санкт-Петербурге отмечают чемпионство «Зенита»

Игроки узнали об этом во время перелёта из Грозного в Санкт-Петербург после матча с «Ахматом».
Обновлено в 07:37
Единоборства

Головкин не оценил бой Альвареса с Джейкобсом

Обновлено в 04:43
Спорт

Трусова и Щербакова выступили на шоу Евгения Плющенко в Италии

Подопечные Этери Тутберидзе Александра Трусова и Анна Щербакова приняли участие в шоу чемпиона Олимпийских игр 2006 года в Турине Евгения Плющенко под названием «Plushenko and Friends», прошедшем в субботу, 4 мая, в Болонье (Италия).
Обновлено в 03:56
Происшествия

Альпинист умер при восхождении на Эльбрус

Обновлено в 07:04
Политика

Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав России

Обновлено вчера в 21:11
Баскетбол

«Хьюстон» в овертайме обыграл «Голден Стэйт», счёт в серии 1-2

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Уорриорз» Кевин Дюрант, на счету которого 46 очков.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия

В Махачкале произошел крупный пожар на лесобазе

На лесобазе в Махачкале произошел пожар на площади 800 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
Обновлено в 07:18
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Армия и оружие

Фотографии с ракетных испытаний КНДР появились в сети

Появились в сети снимки с места учений оборонительных частей КНДР, в ходе которых были использованы дальнобойные реактивные орудия и тактическое управляемое оружие.
Обновлено в 06:26
Происшествия

Все дома. Пассажиры рейса Дубай-Оренбург благополучно приземлились

Обновлено в 04:18
Общество

Российский педиатр выписала годовалому ребенку рецепт от 1919 года

В Челябинске педиатр выписала годовалому ребенку рецепт на лекарства на бланке, утвержденном Минздравом СССР.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Обнаруженный на дне Баренцева моря корабль оказался охотником БО-224

На дне Баренцева моря нашли советский боевой корабль БО-224 типа SC, который затонул в марте 1945 года.
Обновлено вчера в 11:16
Политика

Экс-главком НАТО предложил ограничить россиянам въезд в США

Отставной адмирал США, бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в своей статье для журнала Time предложил ввести новые санкции против России.
Обновлено в 00:56
Политика

Зеленский готовит ответ на паспортизацию Донбасса

Владимир Зеленский объявил журналистам, что его команда готовит ответные предложения по поводу того, что Россия начнет в упрощенном порядке выдавать гражданства жителям Донбасса, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:14
Игры

UBOAT — Симулятор окупился всего за час

Обновлено в 04:00
Происшествия

Один человек погиб в результате взрыва в жилом доме в Киевской области

Обновлено в 05:36
Экономика

EBay готова протестировать упрощенное применение нулевой ставки НДС для экспортеров

Интернет-аукцион eBay предлагает свою площадку в качестве тестовой для упрощенного применения нулевой ставки НДС, заявил РИА Новости гендиректор eBay в России, Израиле и на развивающихся рынках Европы Илья Кретов.
Обновлено в 05:29
Экономика

Куба в 2019 году рассчитывает привлечь в страну более 5 млн туристов

Более 5 миллионов туристов планируют привлечь в 2019 году власти Кубы. В этом вопросе они очень рассчитывают на граждан России.
Обновлено вчера в 23:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мохамед Салах
Египетский футболист
Египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта. Входит в пятёрку лучших бомбардиров в истории национальной сборной Египта. Представлял свою страну на международной арене с раннего возраста, участвовал на чемпионате мира среди молодёжных команд 2011 и летних Олимпийских играх 2012.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ньюкасл Юнайтед
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из города Ньюкасл-апон-Тайн на северо-востоке Англии. По итогам сезона 2016/17 выиграл Чемпионшип и завоевал себе право выхода в Премьер-лигу.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное