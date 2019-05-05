Клопп прокомментировал травму СалахаSoccer.ru вчера в 19:55

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал состояние нападающего команды Мохамеда Салаха после его столкновения с голкипером "Ньюкасла" Мартином Дубравкой в матче 37-го тура АПЛ (3:2). Как слышал я, Салах получил бедром голкипера по голове.

Происшествия Видео избиения российской журналистки в Париже появилось в Сети Видео с моментом избиения полицейскими журналистки РИА «Новости» в Париже Виктории Ивановой появилось в интернете.

Политика Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека и Совета Европы (СЕ).

ЖКХ Отключать отопление в Москве начнут с 6 мая С 6 мая столичные энергетики начнут отключать отопление в столице, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Культура Шеф-редактор «Союзмультфильма» объяснил отсутствие у Чебурашки хвоста Кукла Чебурашка для мультфильма создавалась долго из-за того, что постоянно вносились какие-то изменения, сообщил шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

Общество Темнокожие женщины впервые победили в трех конкурсах красоты в США Темнокожие женщины впервые в истории победили в трех главных конкурсах красоты в США. Об этом сообщает телеканал CNN.

Общество В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.

Происшествия Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился Ранее в сети появилось видео, на котором депутат Ионин стреляет из автомата во дворе жилого дома.

Шоу-бизнес Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки Алсу Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.

Экономика Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.

Футбол В Санкт-Петербурге отмечают чемпионство «Зенита» Игроки узнали об этом во время перелёта из Грозного в Санкт-Петербург после матча с «Ахматом».

Спорт Трусова и Щербакова выступили на шоу Евгения Плющенко в Италии Подопечные Этери Тутберидзе Александра Трусова и Анна Щербакова приняли участие в шоу чемпиона Олимпийских игр 2006 года в Турине Евгения Плющенко под названием «Plushenko and Friends», прошедшем в субботу, 4 мая, в Болонье (Италия).

Происшествия В Махачкале произошел крупный пожар на лесобазе На лесобазе в Махачкале произошел пожар на площади 800 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Происшествия Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Армия и оружие Фотографии с ракетных испытаний КНДР появились в сети Появились в сети снимки с места учений оборонительных частей КНДР, в ходе которых были использованы дальнобойные реактивные орудия и тактическое управляемое оружие.

Общество Российский педиатр выписала годовалому ребенку рецепт от 1919 года В Челябинске педиатр выписала годовалому ребенку рецепт на лекарства на бланке, утвержденном Минздравом СССР.

Происшествия Обнаруженный на дне Баренцева моря корабль оказался охотником БО-224 На дне Баренцева моря нашли советский боевой корабль БО-224 типа SC, который затонул в марте 1945 года.

Политика Экс-главком НАТО предложил ограничить россиянам въезд в США Отставной адмирал США, бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в своей статье для журнала Time предложил ввести новые санкции против России.

Политика Зеленский готовит ответ на паспортизацию Донбасса Владимир Зеленский объявил журналистам, что его команда готовит ответные предложения по поводу того, что Россия начнет в упрощенном порядке выдавать гражданства жителям Донбасса, передает РИА Новости.

Экономика EBay готова протестировать упрощенное применение нулевой ставки НДС для экспортеров Интернет-аукцион eBay предлагает свою площадку в качестве тестовой для упрощенного применения нулевой ставки НДС, заявил РИА Новости гендиректор eBay в России, Израиле и на развивающихся рынках Европы Илья Кретов.