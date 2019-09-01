Футбол
Евро-футбол.руКлопп прокомментировал поведение Мане
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий по поводу поведения нападающего Садио Мане. Напомним, в матче против «Бёрнли» после своей замены разъярённый Мане выражал активное недовольство действиями Мохамеда Салаха.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 10:37, Вашингтон
Политика
Зеленский заверил, что не пойдёт с протянутой рукой к Трампу
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом рассчитывает договориться об американских инвестициях и обсудить вопрос прекращения войны в Донбассе.
Life.ru 06:39
Футбол
Новичок «Спартака» Крал: впервые приехал в Москву и уже понял, что город очень красивый
Вести.Ru 09:35
Происшествия
Близкие погибших во время теракта в Беслане вспомнили дни трагедии
Близкие и родственники людей, которые погибли и были ранены 15 лет назад во время теракта в школе Беслана, поделились своими воспоминаниями о дне трагедии.
Газета.Ru 06:19
Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости 07:35
Футбол
Спарта Роттердам — Аякс 1:4
Счет в поединке открыл атакующий полузащитник Куинси Промес, перебравшийся в стан амстердамского клуба минувшим летом из испанской «Севильи».
Евро-футбол.ру 09:13
Политика
Зеленский заявил о необходимости принять закон о правах нацменьшинств
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 31 августа, заявил о необходимости принять закон о правах национальных меньшинств в стране.
Известия вчера в 14:45
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости 30 августа в 22:19
Единоборства
Поветкин по очкам победил Фьюри
Александр Поветкин по очкам выиграл у Хьюи Фьюри на вечере профессионального бокса в Лондоне.
Metaratings вчера в 17:27
Общество
Россияне стали меньше покупать цветы к 1 сентября
Россияне стали экономить на букетах для детей к первому сентября.
Газета.Ru вчера в 06:08
Политика
Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе
Чуть позже репортеры вспомнили, что два года назад на МАКСе Владимиру Путину продала десерт та же девушка.
Телепрограмма 02:54
Футбол
Ригони пройдёт медосмотр для «Сампдории»
Нападающий «Зенита» Эмилиано Ригони продолжит карьеру в «Сампдории». 26-летний футболист уже завтра пройдёт медосмотр и подпишет контракт.
Metaratings 09:33
Политика
СМИ узнали о домашнем аресте родственника Асада из-за денег для России
Сирийский президент поместил своего двоюродного брата, бизнесмена Рами Маклуфа, под домашний арест, после того как Россия потребовала у Дамаска «миллиарды долларов», пишет Al Quds Al Arabi.
РБК 09:03
Наука
Устройство, имитирующее биологическую память, создали в МФТИ
МедиаПоток 29 августа в 03:40
Политика
Правила призыва в армию изменились в России
Правила призыва в армию меняются в России с 1 сентября.
Известия 03:02
Общество
Эрнст назвал условие для возвращения Друзя в «Что? Где? Когда?»
Александр Друзь может вернуться в передачу, если объяснится перед зрителями.
Lenta.ru 09:34
Армия и оружие
Коалиция уничтожила в Йемене военную базу хуситов
Международная коалиция уничтожила в йеменской провинции Дамар военную базу, на территории которой находились принадлежащие хуситам беспилотники и ракетные снаряды для средств противовоздушной обороны.
Российская газета вчера в 21:49
Футбол
«Краснодар» обыграл «Урал» и стал лидером РПЛ
Коммерсантъ 09:10
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Экономика
Bloomberg: Швеция задумалась о новом налоге из-за России
Шведское правительство планирует ввести новый налог из-за роста напряженности в отношениях с российской стороной.
Газета.Ru 03:00
Политика
Дональд Трамп отказался от поездки в Польшу
РИА Новости 29 августа в 16:33
Общество
Папа римский застрял в лифте и опоздал к началу проповеди
Российская газета 09:03
Гаджеты
LG Display начала массовое производство OLED-панелей в Китае
В пятницу руководство компании LG Display торжественно ввело в строй завод по выпуску панелей OLED в Китае в городе Гуанчжоу.
3DNews 07:21
Футбол
Скаут «Манчестер Юнайтед» посетил матч «Локомотива» с «Ростовом»
Сербский скаут «Манчестер Юнайтед» Крсто Килибарда присутствовал на домашнем матче «Локомотива» с «Ростовом» в рамках 8-го тура РПЛ.
Sportbox.RU вчера в 21:35
Кино
«Джокеру» аплодировали в Венеции восемь минут
Как сообщает Deadline, после состоявшейся на смотре премьеры фильма о появлении одного из самых известных суперзлодеев вселенной DC зал аплодировал восемь минут.
Российская газета 09:02
Наука
Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб
Гель, изобретенный китайскими учеными, может оставить стоматологов без большой части работы, потому что с его появлением необходимость в восстановлении зубов с помощью пломб отпадает.
Интересант 04:43