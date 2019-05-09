Футбол

Клопп продлит контракт с «Ливерпулем»Soccer.ru 07:31

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп договорился о новом контракте с клубом.
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Клопп продлит контракт с «Ливерпулем»

Soccer.ru07:31

«Ювентус» хотел пригласить Клоппа, но тренер собирается остаться в «Ливерпуле»

Чемпионат10:22

СМИ: президент «Ювентуса» хочет пригласить в команду Клоппа

Спорт-Экспресс11:07

«Ювентус» хочет пригласить Клоппа, но тот намерен остаться в «Ливерпуле»

Советский спорт12:02

Клопп решил продлить контракт с «Ливерпулем»

Газета.Ru07:08

Клопп близок к продлению контракта с «Ливерпулем»

Sport24.ru06:41

Calciomercato: «Ювентус» хотел пригласить Клоппа, но тренер продлит контракт с «Ливерпулем» на 5 лет

Sports.ru06:35
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Общество

ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

Обновлено в 08:40
Культура

Скончался народный артист СССР Ариф Меликов

ИА «Ореанда-Новости» В столице Азербайджана Баку в возрасте 85 лет скончался народный артист СССР, лауреат Государственной премии Азербайджана, выдающийся советский и азербайджанский композитор Ариф Меликов.
Обновлено в 06:44
Футбол

«Арсенал» вышел в финал Лиги Европы

Лондонский «Арсенал» на выезде обыграл «Валенсию» в ответном полуфинальном матче Лиги Европы УЕФА и вышел в решающий этап турнира.
Обновлено в 16:51
Происшествия

В Москве скончался журналист Сергей Доренко

В четверг, 9 мая, на 60-м году жизни скончался известный российский журналист, теле- и радиоведущий Сергей Доренко.
Обновлено в 16:41
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева призналась, что ее бесят сравнения с Ольгой Бузовой

Очередной известной персоной, которая «прошлась» по Бузовой стала Настя Ивлеева, бывшая ведущая «Орла и решки», возмутившаяся в эфире своего авторского шоу тем, что ее постоянно сравнивают с Ольгой, это ее откровенно «бесит».
Обновлено вчера в 17:35
Общество

Псевдомиллионерша Сорокина получила реальный срок

Суд в Нью-Йорке приговорил обвиняемую в мошенничестве Анну Сорокину к реальному сроку тюремного заключения, она признана присяжными виновной по 8 из 10 пунктов обвинения.
Обновлено в 16:15
Политика

В Эстонии предъявили территориальные претензии к России

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Общество

Кот съел осу и покорил пользователей Сети

"Кот моей кузины съел осу и я не могу дышать", - написала Дебелиус.
Обновлено в 04:33
Происшествия

Главред Mash сообщил об обысках в офисе проекта

Главный редактор Mash Максим Иксанов сообщил, что сотрудники полиции провели обыски в офисе тelegram-канала.
Обновлено в 18:15
Происшествия

Организатора аналога «Бессмертного полка» задержали в Киеве

Обновлено в 06:41
Происшествия

В США обвинили китайских хакеров в хищении данных 78 млн человек

Минюст США сообщил, что китайской хакерской группировке предъявлено обвинение в хищении персональных данных более 78 млн человек.
Обновлено в 17:05
Армия и оружие

Западные СМИ делятся впечатлениями от Парада Победы в Москве

Западная пресса делится со своими читателями от Парада Победы в Москве, отмечая мощь продемонстрированной на Красной площади военной техники, несмотря на отмененный в последний момент пролет авиации.
Обновлено в 09:57
Происшествия

В ДТП с троллейбусом в Нижегородской области погибли четыре человека

Обновлено в 17:54
Политика

В Казахстане заблокировали доступ к Facebook, Instagram, YouTube

Согласно техническому мониторингу, проведенному международной неправительственной организацией NetBlocks, 9 мая интернет-провайдеры в Казахстане заблокировали доступ к основным социальным сетям и онлайн-платформам Facebook, Instagram и YouTube, а также к приложению для обмена сообщениями Telegram и новостным веб-сайтам.
Обновлено в 07:02
Происшествия

Шесть машин столкнулись на Новорижском шоссе в Подмосковье

Автоавария произошла на Новорижском шоссе в Подмосковье, три человека получили травмы.
Обновлено в 12:36
Футбол

Победа в серии пенальти вывела «Челси» в финал Лиги Европы

В серии пенальти «Челси» победил со счетом 4:3. После двух ударов впереди был «Айнтрахт» — Трапп парировал удар капитана хозяев Сесара Аспиликуэты.
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес

Полина Гагарина приняла участие в параде Победы в Москве

В подписи к фотографии Гагарина поздравила всех с Днем Победы, а также поблагодарила всех «за мир и за наше настоящее».
Обновлено в 16:26
Шоу-бизнес

Новорожденный сын принца Гарри и Меган Маркл получил первые подарки

6 мая Меган Маркл и принц Гарри впервые стали родителями.
Обновлено в 13:37
Кино

Фильм «Братство» Павла Лунгина выходит в российский прокат

Обновлено в 17:17
Армия и оружие

WSJ сообщил о создании секретной ракеты в США

Обновлено в 18:25
Происшествия

Число пострадавших во время грозы в Москве возросло до 12

В результате сильного ветра и грозы в Москве пострадали по меньшей мере 12 человек.
Обновлено в 15:28
Игры

Новое приключение для Hearthstone «Похищение Даларана» выйдет 16 мая

Разработчики обещают изменять деклисты каждой из пяти колод по мере выхода все новых дополнений.
Обновлено в 13:13
Происшествия

Футболисты Мамаев и Кокорин получили реальные тюремные сроки

Адвокаты бывших игроков Сборной России уже сообщили, что с приговором суда не согласны и будут подавать апелляцию.
Обновлено вчера в 23:08
Общество

Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади

Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено в 10:52
Космос

Дело ясное, что материя — тёмная. Рухнула знаменитая теория Хокинга

Существование тёмной материи первым заподозрил американец со швейцарскими корнями Фриц Цвикки.
Обновлено в 13:13
Авто

«Автостат»: каждый пятый житель России владеет «автомобилем мечты»

Как показал онлайн-опрос, проведенный с 3 по 7 мая, лишь 17,6% респондентов уже сегодня владеют «автомобилем мечты».
Обновлено вчера в 12:29
Здоровье

Как частота пульса влияет на продолжительность жизни

В эксперименте приняли участие 798 мужчин 1943 года рождения, которых разделили на четыре группы: у представителей первой пульс был 55 ударов;у второй – 55 – 65;у третьей – 65 – 75;у четвертой – более 75 ударов в минуту.
Обновлено в 08:58
Политика

Трамп намерен выдвинуть Шанахана на пост главы Пентагона

Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть Патрика Шанахана на пост министра обороны, сообщила в Twitter пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.
Обновлено в 16:10
Политика

Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского

Обновлено в 14:53
Происшествия

Падение Сергея Доренко с мотоцикла попало на видео

Обновлено в 13:45
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Юрген Клопп
Немецкий футболист
Немецкий футболист и тренер, ныне работает в английском клубе «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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