Футбол
Клопп продлит контракт с «Ливерпулем»Soccer.ru 07:31
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Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Обновлено в 08:40
Культура
Скончался народный артист СССР Ариф Меликов
ИА «Ореанда-Новости» В столице Азербайджана Баку в возрасте 85 лет скончался народный артист СССР, лауреат Государственной премии Азербайджана, выдающийся советский и азербайджанский композитор Ариф Меликов.
Обновлено в 06:44
Футбол
«Арсенал» вышел в финал Лиги Европы
Лондонский «Арсенал» на выезде обыграл «Валенсию» в ответном полуфинальном матче Лиги Европы УЕФА и вышел в решающий этап турнира.
Обновлено в 16:51
Происшествия
В Москве скончался журналист Сергей Доренко
В четверг, 9 мая, на 60-м году жизни скончался известный российский журналист, теле- и радиоведущий Сергей Доренко.
Обновлено в 16:41
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева призналась, что ее бесят сравнения с Ольгой Бузовой
Очередной известной персоной, которая «прошлась» по Бузовой стала Настя Ивлеева, бывшая ведущая «Орла и решки», возмутившаяся в эфире своего авторского шоу тем, что ее постоянно сравнивают с Ольгой, это ее откровенно «бесит».
Обновлено вчера в 17:35
Общество
Псевдомиллионерша Сорокина получила реальный срок
Суд в Нью-Йорке приговорил обвиняемую в мошенничестве Анну Сорокину к реальному сроку тюремного заключения, она признана присяжными виновной по 8 из 10 пунктов обвинения.
Обновлено в 16:15
Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Общество
Кот съел осу и покорил пользователей Сети
"Кот моей кузины съел осу и я не могу дышать", - написала Дебелиус.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Главред Mash сообщил об обысках в офисе проекта
Главный редактор Mash Максим Иксанов сообщил, что сотрудники полиции провели обыски в офисе тelegram-канала.
Обновлено в 18:15
Происшествия
В США обвинили китайских хакеров в хищении данных 78 млн человек
Минюст США сообщил, что китайской хакерской группировке предъявлено обвинение в хищении персональных данных более 78 млн человек.
Обновлено в 17:05
Армия и оружие
Западные СМИ делятся впечатлениями от Парада Победы в Москве
Западная пресса делится со своими читателями от Парада Победы в Москве, отмечая мощь продемонстрированной на Красной площади военной техники, несмотря на отмененный в последний момент пролет авиации.
Обновлено в 09:57
Политика
В Казахстане заблокировали доступ к Facebook, Instagram, YouTube
Согласно техническому мониторингу, проведенному международной неправительственной организацией NetBlocks, 9 мая интернет-провайдеры в Казахстане заблокировали доступ к основным социальным сетям и онлайн-платформам Facebook, Instagram и YouTube, а также к приложению для обмена сообщениями Telegram и новостным веб-сайтам.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Шесть машин столкнулись на Новорижском шоссе в Подмосковье
Автоавария произошла на Новорижском шоссе в Подмосковье, три человека получили травмы.
Обновлено в 12:36
Футбол
Победа в серии пенальти вывела «Челси» в финал Лиги Европы
В серии пенальти «Челси» победил со счетом 4:3. После двух ударов впереди был «Айнтрахт» — Трапп парировал удар капитана хозяев Сесара Аспиликуэты.
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес
Полина Гагарина приняла участие в параде Победы в Москве
В подписи к фотографии Гагарина поздравила всех с Днем Победы, а также поблагодарила всех «за мир и за наше настоящее».
Обновлено в 16:26
Шоу-бизнес
Новорожденный сын принца Гарри и Меган Маркл получил первые подарки
6 мая Меган Маркл и принц Гарри впервые стали родителями.
Обновлено в 13:37
Кино
Фильм «Братство» Павла Лунгина выходит в российский прокат
Обновлено в 17:17
Армия и оружие
WSJ сообщил о создании секретной ракеты в США
Обновлено в 18:25
Происшествия
Число пострадавших во время грозы в Москве возросло до 12
В результате сильного ветра и грозы в Москве пострадали по меньшей мере 12 человек.
Обновлено в 15:28
Игры
Новое приключение для Hearthstone «Похищение Даларана» выйдет 16 мая
Разработчики обещают изменять деклисты каждой из пяти колод по мере выхода все новых дополнений.
Обновлено в 13:13
Происшествия
Футболисты Мамаев и Кокорин получили реальные тюремные сроки
Адвокаты бывших игроков Сборной России уже сообщили, что с приговором суда не согласны и будут подавать апелляцию.
Обновлено вчера в 23:08
Общество
Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади
Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено в 10:52
Космос
Дело ясное, что материя — тёмная. Рухнула знаменитая теория Хокинга
Существование тёмной материи первым заподозрил американец со швейцарскими корнями Фриц Цвикки.
Обновлено в 13:13
Авто
«Автостат»: каждый пятый житель России владеет «автомобилем мечты»
Как показал онлайн-опрос, проведенный с 3 по 7 мая, лишь 17,6% респондентов уже сегодня владеют «автомобилем мечты».
Обновлено вчера в 12:29
Здоровье
Как частота пульса влияет на продолжительность жизни
В эксперименте приняли участие 798 мужчин 1943 года рождения, которых разделили на четыре группы: у представителей первой пульс был 55 ударов;у второй – 55 – 65;у третьей – 65 – 75;у четвертой – более 75 ударов в минуту.
Обновлено в 08:58
Политика
Трамп намерен выдвинуть Шанахана на пост главы Пентагона
Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть Патрика Шанахана на пост министра обороны, сообщила в Twitter пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.
Обновлено в 16:10
Политика
Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского
Обновлено в 14:53
Происшествия
Падение Сергея Доренко с мотоцикла попало на видео
Обновлено в 13:45