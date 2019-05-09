Футбол
Клопп продлит контракт с «Ливерпулем»Soccer.ru 07:31
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 17:09, Ашберн
Происшествия
Опубликовано видео момента аварии с Сергеем Доренко
Обновлено в 15:41
Происшествия
В Москве скончался журналист Сергей Доренко
В четверг, 9 мая, на 60-м году жизни скончался известный российский журналист, теле- и радиоведущий Сергей Доренко.
Обновлено в 16:41
Происшествия
Столкновение троллейбуса с автомобилем привело к жертвам
В результате столкновения легкового автомобиля с троллейбусом в городе Дзержинск Нижегородской области погибли четыре человека, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление МЧС.
Обновлено в 16:56
Футбол
Трансфер де Лихта в «Барселону» задерживается из-за Райолы
Переход защитника Маттайса де Лихта из "Аякса" в "Барселону" задерживается из-за агента игрока Мино Райолы.
Обновлено в 16:19
Общество
США обвинили китайских хакеров в хищении данных 78 миллионов человек
Министерство юстиции США сообщило в четверг, что предъявило обвинения китайской хакерской группировке в хищении персональных данных 78 миллионов человек.
Обновлено в 16:41
Происшествия
Число пострадавших во время грозы в Москве возросло до 12
В результате сильного ветра и грозы в Москве пострадали по меньшей мере 12 человек.
Обновлено в 15:28
Общество
«Бессмертный полк» в Петербурге собрал более 1 миллиона человек
В Петербурге прошла традиционная патриотическая акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие более 1 миллиона человек, о чем сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу.
Обновлено в 12:11
Футбол
Валенсия — Арсенал 2:4
Английский футбольный клуб "Арсенал" в гостях одержал победу над испанской "Валенсией" со счетом 4:2 в ответном матче полуфинала Лиги Европы и вышел в финал турнира.
Обновлено в 16:52
Культура
На Украине показали концерт «Победа. Одна на всех»
Известный украинский тенор Владимир Гришко открыл концертную программу песней композитора Давида Тухманова "День Победы", которую присутствующие в зале слушали стоя.
Обновлено в 16:51
Происшествия
Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП
Обновлено в 13:56
Происшествия
Власти Германии встревожены засилием чеченской мафии
Эксперты при участии спецслужб и ведомства по делам миграции и беженцев в течение последнего года тщательно собирали и анализировали информацию о более чем 200 ключевых фигурах чеченской диаспоры в Германии.
Обновлено в 06:27
Политика
Стали известны подвиги деда Зеленского
Обновлено в 14:25
Экономика
Доход губернатора Югры в 2018 году увеличился на 11,6%
Обновлено вчера в 10:32
Гаджеты
В Intel рассчитывают выпустить первый 7-нм процессор в 2021 году
На встрече глава Intel Роберт Свон напомнил о скором выпуске процессоров созданных по 10-нанометровом техпроцесу, а также было объявлено, что в 2021 году компания перейдет на выпуск CPU изготовленных по техпроцессу 7 нм, причем в этой технологии будет использоваться EUV-литография.
Обновлено в 06:24
Баскетбол
Дюрант больше не сыграет в серии с «Хьюстоном»
Форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант получил повреждение в пятом матче 1/4 финала плей-офф НБА против "Хьюстона" (104:99) и больше не сыграет в серии, информирует ESPN.
Обновлено в 16:23
Армия и оружие
США запустили межконтинентальную баллистическую ракету
США осуществили пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с авиабазы Ванденберг в штате Калифорния, говорится в сообщении американской базы в Facebook.
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес
Наталью Водянову поздравляют с шестой беременностью
Подписчики снова бросились поздравлять ее с беременностью.
Обновлено в 09:03
Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Шесть машин столкнулись на Новорижском шоссе в Подмосковье
Автоавария произошла на Новорижском шоссе в Подмосковье, три человека получили травмы.
Обновлено в 12:36
Шоу-бизнес
Алена Хмельницкая стала жертвой мошенников
Обновлено вчера в 16:00
Общество
Максим Виторган заявил, что праздновать День Победы неуместно
Максим Виторган выразил надежду на то, что будущие поколения будут отмечать 9 Мая не с гуляньями и парадами, а с тихими воспоминаниями о героизме и подвиге народа.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Серфер погиб после нападения акулы возле острова Реюньон
Обновлено в 12:53
Транспорт
Автомобилистам рекомендуют пересесть на общественный транспорт
Автомобилистам рекомендуют отказаться от поездок на личных машинах и пересесть на общественный транспорт, сообщает пресс-служба ЦОДД в Twitter.
Обновлено в 14:27
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала себя без укладки и макияжа
Ставшая недавно мамой Саша Савельева постепенно возвращается к работе. Накануне она побывала в студии звукозаписи Игоря Матвиенко.
Обновлено в 06:50
Политика
Рикошет: ОАК для ОПГ. Как лидер тамбовских управлял российским авиастроением
Собрание акционеров филиала ОАК, которые говорят: "Ну вот с люксембургской компанией нашей связь потеряна".
Обновлено в 14:20
Футбол
Лофтус-Чик вывел вперед «Челси» в матче с «Айнтрахтом»
Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик на 28-й минуте открыл счет в ответном матче полуфинала Лиги Европы с франкфуртским "Айнтрахтом".
Обновлено в 15:37
Происшествия
Обвиняемому в нападении на синагогу в Калифорнии грозит смертная казнь
Обвиняемому в вооруженном нападении на синагогу в Калифорнии 19-летнему Джону Эрнесту грозит высшая мера наказания, сообщает телеканал ABC 10 News.
Обновлено в 15:38
Происшествия
При взрыве смертника в Багдаде погибли восемь человек
Обновлено в 15:45
Общество
Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади
Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено в 10:52