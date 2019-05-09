Футбол

Клопп продлит контракт с «Ливерпулем»Soccer.ru 07:31

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп договорился о новом контракте с клубом.
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СМИ: Юрген Клопп может подписать новое соглашение с «Ливерпулем»

REGNUM08:40

Клопп продлит контракт с «Ливерпулем»

Soccer.ru07:31

СМИ: Клопп в ближайшее время продлит контракт с «Ливерпулем» на 5 лет

Спорт-Экспресс06:20

Клопп решил продлить контракт с «Ливерпулем»

Газета.Ru07:08

Клопп близок к продлению контракта с «Ливерпулем»

Sport24.ru06:41

Calciomercato: Клопп подпишет новый пятилетний контракт с «Ливерпулем» с зарплатой 10 миллионов в год

Бомбардир.ру09:28

«Ливерпуль» предложил Клоппу новый контракт

Евро-футбол.ру07:13
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Происшествия

Опубликовано видео момента аварии с Сергеем Доренко

Обновлено в 15:41
Происшествия

В Москве скончался журналист Сергей Доренко

В четверг, 9 мая, на 60-м году жизни скончался известный российский журналист, теле- и радиоведущий Сергей Доренко.
Обновлено в 16:41
Происшествия

Столкновение троллейбуса с автомобилем привело к жертвам

В результате столкновения легкового автомобиля с троллейбусом в городе Дзержинск Нижегородской области погибли четыре человека, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление МЧС.
Обновлено в 16:56
Футбол

Трансфер де Лихта в «Барселону» задерживается из-за Райолы

Переход защитника Маттайса де Лихта из "Аякса" в "Барселону" задерживается из-за агента игрока Мино Райолы.
Обновлено в 16:19
Общество

США обвинили китайских хакеров в хищении данных 78 миллионов человек

Министерство юстиции США сообщило в четверг, что предъявило обвинения китайской хакерской группировке в хищении персональных данных 78 миллионов человек.
Обновлено в 16:41
Происшествия

Число пострадавших во время грозы в Москве возросло до 12

В результате сильного ветра и грозы в Москве пострадали по меньшей мере 12 человек.
Обновлено в 15:28
Общество

«Бессмертный полк» в Петербурге собрал более 1 миллиона человек

В Петербурге прошла традиционная патриотическая акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие более 1 миллиона человек, о чем сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу.
Обновлено в 12:11
Футбол

Валенсия — Арсенал 2:4

Английский футбольный клуб "Арсенал" в гостях одержал победу над испанской "Валенсией" со счетом 4:2 в ответном матче полуфинала Лиги Европы и вышел в финал турнира.
Обновлено в 16:52
Культура

На Украине показали концерт «Победа. Одна на всех»

Известный украинский тенор Владимир Гришко открыл концертную программу песней композитора Давида Тухманова "День Победы", которую присутствующие в зале слушали стоя.
Обновлено в 16:51
Происшествия

Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП

Обновлено в 13:56
Происшествия

Причиной смерти Сергея Доренко мог стать сердечный приступ

Обновлено в 14:10
Происшествия

Власти Германии встревожены засилием чеченской мафии

Эксперты при участии спецслужб и ведомства по делам миграции и беженцев в течение последнего года тщательно собирали и анализировали информацию о более чем 200 ключевых фигурах чеченской диаспоры в Германии.
Обновлено в 06:27
Политика

Стали известны подвиги деда Зеленского

Обновлено в 14:25
Экономика

Доход губернатора Югры в 2018 году увеличился на 11,6%

Обновлено вчера в 10:32
Гаджеты

В Intel рассчитывают выпустить первый 7-нм процессор в 2021 году

На встрече глава Intel Роберт Свон напомнил о скором выпуске процессоров созданных по 10-нанометровом техпроцесу, а также было объявлено, что в 2021 году компания перейдет на выпуск CPU изготовленных по техпроцессу 7 нм, причем в этой технологии будет использоваться EUV-литография.
Обновлено в 06:24
Баскетбол

Дюрант больше не сыграет в серии с «Хьюстоном»

Форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант получил повреждение в пятом матче 1/4 финала плей-офф НБА против "Хьюстона" (104:99) и больше не сыграет в серии, информирует ESPN.
Обновлено в 16:23
Армия и оружие

США запустили межконтинентальную баллистическую ракету

США осуществили пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с авиабазы Ванденберг в штате Калифорния, говорится в сообщении американской базы в Facebook.
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес

Наталью Водянову поздравляют с шестой беременностью

Подписчики снова бросились поздравлять ее с беременностью.
Обновлено в 09:03
Политика

В Эстонии предъявили территориальные претензии к России

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Происшествия

Шесть машин столкнулись на Новорижском шоссе в Подмосковье

Автоавария произошла на Новорижском шоссе в Подмосковье, три человека получили травмы.
Обновлено в 12:36
Шоу-бизнес

Алена Хмельницкая стала жертвой мошенников

Обновлено вчера в 16:00
Общество

Максим Виторган заявил, что праздновать День Победы неуместно

Максим Виторган выразил надежду на то, что будущие поколения будут отмечать 9 Мая не с гуляньями и парадами, а с тихими воспоминаниями о героизме и подвиге народа.
Обновлено в 10:50
Происшествия

Серфер погиб после нападения акулы возле острова Реюньон

Обновлено в 12:53
Транспорт

Автомобилистам рекомендуют пересесть на общественный транспорт

Автомобилистам рекомендуют отказаться от поездок на личных машинах и пересесть на общественный транспорт, сообщает пресс-служба ЦОДД в Twitter.
Обновлено в 14:27
Шоу-бизнес

Саша Савельева показала себя без укладки и макияжа

Ставшая недавно мамой Саша Савельева постепенно возвращается к работе. Накануне она побывала в студии звукозаписи Игоря Матвиенко.
Обновлено в 06:50
Политика

Рикошет: ОАК для ОПГ. Как лидер тамбовских управлял российским авиастроением

Собрание акционеров филиала ОАК, которые говорят: "Ну вот с люксембургской компанией нашей связь потеряна".
Обновлено в 14:20
Футбол

Лофтус-Чик вывел вперед «Челси» в матче с «Айнтрахтом»

Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик на 28-й минуте открыл счет в ответном матче полуфинала Лиги Европы с франкфуртским "Айнтрахтом".
Обновлено в 15:37
Происшествия

Обвиняемому в нападении на синагогу в Калифорнии грозит смертная казнь

Обвиняемому в вооруженном нападении на синагогу в Калифорнии 19-летнему Джону Эрнесту грозит высшая мера наказания, сообщает телеканал ABC 10 News.
Обновлено в 15:38
Происшествия

При взрыве смертника в Багдаде погибли восемь человек

Обновлено в 15:45
Общество

Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади

Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено в 10:52
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Юрген Клопп
Немецкий футболист
Немецкий футболист и тренер, ныне работает в английском клубе «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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Ливерпуль
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году; в следующем году вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на нём изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб, «Эвертон». В настоящий момент «Энфилд» вмещает порядка пятидесяти четырёх тысяч болельщиков.
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