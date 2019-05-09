Футбол

Клопп продлит контракт с «Ливерпулем»Soccer.ru 07:31

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп договорился о новом контракте с клубом.
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«Ювентус» хочет пригласить Клоппа, но тот намерен остаться в «Ливерпуле»

Советский спорт12:02

Calciomercato: «Ювентус» хотел пригласить Клоппа, но тренер продлит контракт с «Ливерпулем» на 5 лет

Sports.ru06:35

СМИ: президент «Ювентуса» хочет пригласить в команду Клоппа

Спорт-Экспресс11:07

Клопп продлит контракт с «Ливерпулем»

Soccer.ru07:31

Клопп решил продлить контракт с «Ливерпулем»

Газета.Ru07:08

Клопп близок к продлению контракта с «Ливерпулем»

Sport24.ru06:41

«Ювентус» хотел пригласить Клоппа, но тренер собирается остаться в «Ливерпуле»

Чемпионат10:22
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Происшествия

Венедиктов подтвердил смерть Сергея Доренко

Обновлено в 13:49
Происшествия

В Сургуте силовики сорвали лётную акцию «Бессмертный полк»

В мэрии Сургута «Ура.ru» заявили, что не знают о срыве акции.
Обновлено в 07:28
Космос

Космическое меню NASA раскритиковали красноярские биофизики

Ученые Института биофизики Красноярского научного центра считают необходимым скорректировать рекомендации американского агентства к питанию участников долгих космических экспедиций.
Обновлено 06 мая в 07:40
Общество

В Сербии проходит акция Бессмертный полк

Обновлено в 14:07
Футбол

Футболист «Барселоны» Суарес пропустит остаток сезона из-за травмы

Нападающий испанской "Барселоны" Луис Суарес не примет участия в оставшихся матчах сезона из-за травмы.
Обновлено в 15:06
Политика

Сооснователь Facebook требует расчленить соцсеть

Один из основателей социальной сети Facebook Крис Хьюз призвал американские власти разделить компанию на несколько частей.
Обновлено в 10:02
Транспорт

Движение поездов на Солнцевской линии московского метро восстановлено

Движение поездов на всем протяжении Солнцевской линии московского метро, прерванное в четверг вечером по техническим причинам, восстановлено в полном объеме.
Обновлено в 14:17
Происшествия

Власти Германии встревожены засилием чеченской мафии

Эксперты при участии спецслужб и ведомства по делам миграции и беженцев в течение последнего года тщательно собирали и анализировали информацию о более чем 200 ключевых фигурах чеченской диаспоры в Германии.
Обновлено в 06:27
Политика

Рикошет: ОАК для ОПГ. Как лидер тамбовских управлял российским авиастроением

Собрание акционеров филиала ОАК, которые говорят: "Ну вот с люксембургской компанией нашей связь потеряна".
Обновлено в 14:20
Происшествия

Пять человек госпитализированы после грозы и сильного ветра в Москве

Пять человек обратились к медикам и были госпитализированы в результате непогоды в Москве в четверг, 9 мая.
Обновлено в 13:04
Футбол

Экс-жена Глушакова изменяла футболисту с адвокатом Пака, сообщили СМИ

Экс-супруга хавбека "Спартака" Дениса Глушакова была поймана на изменах футболисту, сообщает Star Hit.
Обновлено в 11:00
Футбол

Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова

Обновлено в 01:13
Происшествия

В Лос-Анджелесе изъяли более тысячи единиц оружия при обыске дома

Полиция Лос-Анджелеса совместно с сотрудниками Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ обнаружила и изъяла более тысячи единиц огнестрельного оружия при обыске дома в одном из престижных районов города, сообщает издание Los Angeles Times.
Обновлено вчера в 21:09
Армия и оружие

На Красной площади прошел парад Победы

В Москве на Красной площади прошел парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Обновлено в 03:00
Футбол

Куман или тен Хаг могут сменить Вальверде у руля «Барселоны»

Второй кандидат - рулевой "Аякса" Эрик тен Хаг, под руководством которого голландский клуб достиг полуфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 11:00
Общество

В Подмосковье ветер повалил более 40 деревьев

Ветер повалил в Подмосковье более 40 деревьев. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.
Обновлено в 14:14
Здоровье

Экономим и худеем: базовый набор продуктов, которые должны быть в холодильнике у каждого

Ярославский диетолог, врач профилактической медицины Татьяна Селезнёва придумала «базовый гардероб» для наших холодильников.
Обновлено в 00:12
Политика

В Киеве прошел альтернативный «Украинский бессмертный полк»

В Киеве прошла альтернативная акция "Украинский бессмертный полк".
Обновлено в 05:54
Политика

Трамп не считает Россию врагом и хочет поладить с ней

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается называть Россию врагом и хочет наладить отношения с Москвой и Китаем.
Обновлено в 13:49
Хоккей

Сборная России заявила 21 хоккеиста на ЧМ

Сборная России сыграет свой первый матч на ЧМ-2019 10 мая. Соперником будет команда Норвегии.
Обновлено в 13:26
Политика

В Эстонии предъявили территориальные претензии к России

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Экономика

Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт

В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес

«Ничего не предвещало беды»: смерть Доренко раздавила Разина

Андрей Разин рассказал, что в последний раз общался с Сергеем Доренко неделю назад.
Обновлено в 14:53
Происшествия

В Иркутской области водитель перепутал педали и сбил пять человек

Местный житель устранял неполадку в автомобиле. Он открыл капот, сел за руль и перепутал педали - нажал на газ вместо тормоза.
Обновлено в 04:32
Общество

Беглов рассказал о родных, воевавших с фашистами

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал о своих родных, сражавшихся на Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:02
Армия и оружие

Китай выразил протест США из-за доклада Пентагона

Министерство обороны Китая выразило решительный протест и сделало строгое представление США в связи с публикацией Пентагоном доклада о военном потенциале КНР.
Обновлено в 13:18
Общество

Малахов возмущен присутствием на параде Победы бьюти-блогера

Обновлено в 10:42
Общество

Акция «Бессмертный полк» в первый раз прошла в Гетеборге

Акция "Бессмертный полк" впервые прошла в Гётеборге на западе Швеции, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 14:19
Здоровье

Названы первые симптомы появления опухоли мозга

Симптомы опухолей головного мозга зависят от размеров, типа и расположения опухоли, они могут появляться тогда, когда опухоль начинает оказывать давление на определённый черепно-мозговой нерв или повреждает определенную область головного мозга.
Обновлено вчера в 06:45
Общество

ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено в 08:40
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Юрген Клопп
Немецкий футболист
Немецкий футболист и тренер, ныне работает в английском клубе «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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