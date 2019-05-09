Клопп продлит контракт с «Ливерпулем»Soccer.ru 07:31

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп договорился о новом контракте с клубом.

Происшествия На Украине неизвестные повредили памятник воинам Второй мировой войны Неизвестные повредили монумент памяти воинам Второй мировой войны в Днепропетровской области, сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.

Политика Путин отреагировал на отмену воздушной части парада Победы Президент России Владимир Путин отреагировал на решение об отмене воздушной части военного парада в Москве из-за погоды и заметил, что не было необходимости рисковать жизнями летчиков и зрителей.

Недвижимость Названы страны с самым дешевым жильем у моря Топ-5 стран с самой доступной приморской недвижимостью по итогам первого квартала 2019 года составили Болгария, Турция, Черногория, Греция и Испания.

Гаджеты OnePlus 7 Pro на европейском рынке оценили в 699 евро В Европе смартфон смартфон OnePlus 7 Pro получил ценник, равный 699 евро. Об этом рассказал блогер Роланд Квандт.

Политика С трудом передвигающийся Горбачев посетил парад Победы Экс-президент СССР опирался на своего помощника. Фото, с трудом передвигающегося Горбачева, опубликовал telegram-канал RIA_Kremlinpool.

Общество Праздничное шествие «Никто не забыт, ничто не забыто» началось в Киеве Тысячи участников шествия "Никто не забыт, ничто не забыто", которое является аналогом проводимой по всему миру акции "Бессмертный полк", начали движение организованной колонной по центру Киева по случаю Дня Победы.

Авто Названы 5 самых доступных китайских автомобилей на рынке РФ Эксперты сайта «Цена Авто» назвали ТОП-5 самых доступных автомобилей китайских марок в России стоимостью до 750 000 рублей.

Происшествия В Николаеве мужчина пытался бросить в колонну людей дымовую гранату В Николаеве полиция задержала мужчину, пытавшегося бросить армейскую дымовую гранату в колонну людей, участвовавших в праздновании Дня Победы.

Армия и оружие Главный парад Победы проходит на Красной площади Главный военный парад, приуроченный к 74-й годовщине Победы, проходит на Красной площади в Москве.

Происшествия Кокорина и Мамаева отправили в колонию Ранее суд признал их виновными в побоях и хулиганстве.

Общество В Севастополе развернули самую большую в России георгиевскую ленту Севастополь был освобожден 9 мая 1944 года, ему присвоено звание города-героя.

Наука Археологи вскрыли в Индии 4000-летнюю священную гробницу Индийские археологии вскрыли древнюю гробницу, возраст которой около 4000 лет и обнаружили в ней два деревянных гроба с останками людей.

Футбол Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.

Шоу-бизнес Лазарев опубликовал видео с сыном, поющим «Катюшу» Российский певец Сергей Лазарев опубликовал видео со своим сыном Никитой, который поздравил ветеранов с Днем Победы.

Политика Лукашенко заявил о невозможности свержения власти в Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что невозможно свергнуть действующую власть, республика за свою историю уже пережила такие попытки.

Политика Глава МВД Эстонии предъявил России территориальные претензии Россия должна "вернуть" Эстонии 5,2% территории, заявил глава МВД прибалтийской страны Март Хельме.