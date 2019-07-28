Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп признан тренером года в Германии по версии спортивных журналистов, полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс — лучшим футболистом. Ройс уже во второй раз удостоен этой награды, впервые он ее получил в 2012 году.

Клопп признан тренером года в Германии, Ройс — лучшим игроком

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