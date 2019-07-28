Футбол

Клопп признан тренером года в Германии, Ройс — лучшим игрокомМатч ТВ 09:25

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп признан тренером года в Германии по версии спортивных журналистов, полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс — лучшим футболистом. Ройс уже во второй раз удостоен этой награды, впервые он ее получил в 2012 году.
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Ройс признан игроком года в Германии, Клопп — тренером года

Sport24.ru07:34

Клопп признан тренером года в Германии, Ройс — лучшим игроком

Матч ТВ09:25

Ройс — лучший футболист сезона-2018/19 по версии немецких спортивных журналистов

Чемпионат07:58

Клопп был признан тренером года в Германии

Soccer.ru09:48

Марко Ройс - лучший игрок сезона в Германии по версии журналистов

Спорт-Экспресс07:55

Ройс во второй раз признан футболистом года в Германии

Советский спорт07:37

Ройс признан лучшим игроком сезона по версии немецких спортивных журналистов

Sports.ru06:58
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