Футбол

Клопп признан лучшим тренером АПЛ в мартеЕвро-футбол.ру 09:32

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признан лучшим тренером английской Премьер-лиги в марте.
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Клопп – лучший тренер АПЛ в марте

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Клопп признан лучшим тренером АПЛ в марте

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Клопп признан лучшим тренером АПЛ в марте

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