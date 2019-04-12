Футбол
Клопп признан лучшим тренером АПЛ в мартеЕвро-футбол.ру 09:32
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признан лучшим тренером английской Премьер-лиги в марте.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 11:22, Ашберн
Наука
Впервые в истории измерена энергия пустоты
Обновлено в 08:55
Кино
В Австралии появилось кладбище погибших героев «Игры престолов»
Обновлено в 10:27
Экономика
Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян
В прошлом году реальные зарплаты россиян выросли на 6,8 процента, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии ведомства.
Обновлено в 03:44
Экономика
Пенсионеры получат в мае недостающие с начала года выплаты
Пенсионный фонд, отметил Максим Топилин, готов провести перерасчет региональных доплат к пенсиям до конца апреля, и уже в мае получателям невысоких пенсий выплатят положенные им пенсии в повышенном размере, включая и суммы, недополученные за четыре месяца - с января и по апрель.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
На Украине рассказали, когда направят корабли в Керченский пролив
В декабре 2018 года власти Украины объявили о подготовке похода военных кораблей через Керченский пролив в Черное море.
Обновлено вчера в 16:53
Общество
Суд оштрафовал Facebook на три тысячи рублей
Сумма штрафа составила три тысячи рублей. Отмечается, что представители Facebook в суд не пришли.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Алла Пугачева согласилась на операцию ради юбилейного концерта
Примадонна российской эстрады тщательно готовится к своему юбилейному шоу. Все песни на концерте Алла Пугачева будет петь без фонограммы.
Обновлено в 08:10
Авто
Volkswagen отзывает в России кроссоверы Teramont
В ближайшее время официальное представительство марки в России — компания «Фольксваген Груп Рус» — оповестит всех владельцев указанных транспортных средств о необходимости предоставить внедорожник в ближайший сервисный центр марки.
Обновлено в 09:01
Политика
Зеленский приехал во дворец на встречу с Макроном
Обновлено в 09:31
Происшествия
Толпа подростков жестоко избила сверстника в Казани
11 подростков жестоко избили сверстника в Казани. Происходящее сняли на видео и выложили в сеть.
Обновлено в 04:24
Политика
СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко
«В суд поступило ходатайство о заочном аресте Гриценко Анатолия Степановича, он объявлен в международный розыск», — заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.
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Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
Обновлено в 11:04
Армия и оружие
Канадский депутат пригрозил перебросить подлодки НАТО в Черное море
Депутат палаты общин Канады Джеймс Безан призвал участников НАТО увеличить присутствие в Черном море.
Обновлено в 10:06
Авто
Вникаем в технические детали кроссовера Renault Arkana
Обновлено вчера в 15:00
Здоровье
Новый биочип может обнаружить начальные этапы заболевания
Ученые всегда ищут способы обнаружить рак и другие заболевания с помощью тестов, которые показывают проблемы до появления внешних признаков.
Обновлено 10 апреля в 06:33
Происшествия
Суд продлил домашний арест Калви до 14 июля
«Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов о продлении срока домашнего ареста в отношении обвиняемого Калви до 14 июля 2019 года», — заявила она.
Обновлено в 03:37
Политика
Порошенко и Меркель поддержали пасхальное перемирие в Донбассе
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в ходе переговоров в Берлине поддержали инициативу о введении пасхального перемирия в Донбассе с 18 апреля.
Обновлено в 09:11
Общество
«Роскосмос» получил от страховщиков 4,5 млрд за гибель «Союза»
Страховая компания «Согласие» выплатила «Роскосмосу» 4,655 млрд руб. за аварию, которая произошла 11 октября при запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ».
Обновлено в 10:29
Футбол
«Крылья Советов» и «Рубин» назвали стартовые составы
Тренерский штаб «Крыльев Советов» во главе с Миодрагом Божовичем назвал стартовый состав на матч 23-го тура РПЛ против казанского «Рубина».
Обновлено в 10:34
Экономика
«Газпром» провел серию кадровых перестановок
"Газпром" сообщил о новых кадровых перестановках: гендиректором "Газпром межрегионгаза" вместо Кирилла Селезнева назначен Сергей Густов, а Селезнев станет генеральным директором "РусХимАльянса", который будет строить комплекс в Усть-Луге по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа (СПГ).
Обновлено в 11:09
Политика
Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия
Киллер застрелил российского бизнесмена в его особняке
По информации издания, инцидент произошел утром в пятницу, 12 апреля, в трехэтажном особняке бизнесмена на Полевой улице в Парголово (Выборгский район города).
Обновлено в 10:42
Политика
Путин не поедет во Францию на 75-летие высадки союзников в Нормандии
Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в мероприятиях во Франции, которые посвящены 75-летию высадки союзников в Нормандии.
Обновлено в 07:23
Космос
В России заявили о ненужности пилотируемой космонавтики
Исследование космоса нужно проводить при помощи роботов, а не людей, заявил радиостанции «Говорит Москва» ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований Российской академии наук (РАН) Вячеслав Докучаев.
Обновлено в 10:58