Футбол
Клопп пообещал болельщикам красивый футбол в матче с «Барселоной»Sportbox.RU 03:23
Наша команда хочет завершить участие в этой Лиге чемпионов с высоко поднятой головой. Мы либо сможем пройти «Барселону», либо потерпим поражение в красивой игре двух равных соперников, — цитирует Клоппа The Liverpool Evening.
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Клопп – о матче с «Барселоной»: «Есть небольшой шанс продлить этот сезон»
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Юрген Клопп: «Ливерпуль» сделает все, чтобы одержать победу над «Барселоной»
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 04:12, Ашберн
Политика
Власти Мьянмы подтвердили освобождение журналистов Reuters
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков объяснил, почему не появился на юбилее Пугачевой
Оказалось, что Пресняков попросту не смог попасть на юбилей бывшей тещи, сообщил сайт «Дни.ру».
Обновлено вчера в 09:37
Религия
Православные верующие отмечают Радоницу
Обновлено в 04:01
Политика
В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.
Обновлено в 02:59
Общество
Генпрокурор РФ раскритиковал реализацию реформы системы ТКО в регионах
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка раскритиковал реализацию реформы отрасли обращения с мусором на совещании в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Названа приоритетная версия катастрофы с SSJ-100
Обновлено в 01:06
Общество
В Москве потеплеет до +25 градусов
Кстати, 7 мая 1967 года воздух в Москве прогрелся до +29,2 градуса. А температурный минимум составляет -2 градуса.
Обновлено вчера в 23:15
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос на 32 копейки и составил 65,4 рубля, курс евро увеличился на 26 копеек – до 73,2 рубля.
Обновлено вчера в 03:11
Экономика
Акции «Башнефти» падают на новостях о размере дивидендов
Акции «Башнефти» резко снижаются после заседания совета директоров компании, на котором было принято решение не увеличивать размер дивидендов относительно выплат за 2017 год.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие
Российская армия начала получать бесшумные минометы
«Поставки бесшумных минометов 2Б25 в армию уже начались», — приводит ТАСС слова источника в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 02:18
Футбол
Кокорин заплакал на последнем слове в суде
Обновлено вчера в 15:31
Происшествия
Один из «черных ящиков» самолета Superjet оказался сильно поврежден
Обновлено вчера в 15:51
Экономика
Минфин предложил ЦБ не сообщать о реорганизации банков из-за санкций
Минфин рекомендовал Центробанку не раскрывать сведения о реорганизации банка, если кредитная организация или ее руководство находится под иностранными санкциями, следует из проекта постановления, размещённого на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 03:25
Авто
Дан старт продажам первого электрического кроссовера Mercedes-Benz
Компания Mercedes-Benz начала продажи своего первого электрического кроссовера EQC.
Обновлено вчера в 08:18
Общество
Леди Гага разделась на светском балу в Нью-Йорке
Американская певица и актриса Леди Гага разделась до нижнего белья во время ежегодного бала Met Gala в Нью-Йорке, пишет Daily Mail.
Обновлено в 03:20
Спорт
Загитова возглавила рейтинг ISU
По окончании сезона 2018/19 года международный союз конькобежцев выпустил обновлённый рейтинг фигуристов.
Обновлено вчера в 20:00
Недвижимость
Рынок недвижимости России вошел в необычное для себя состояние
Год начался не активно За последние месяцы произошло очень много изменений на российском рынке недвижимости.
Обновлено в 00:38
Происшествия
В Британии назвали героиней стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100
Пользователи Сети назвали Касаткину героиней, указав на её профессионализм и выдержку. Отрывки из комментариев приводит РИА "Новости".
Обновлено в 00:03
Политика
Глава японского МИД ждет заключения мирного договора с РФ
Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что от новой эпохи Рэйва ожидает возможного заключения мирного договора с Россией.
Обновлено в 03:32
Происшествия
В Мурманской области упал небольшой самолет
МУРМАНСК, 7 мая. / ТАСС/. Небольшой самолет упал в Мончегорске Мурманской области, сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 03:46
Энергетика
«Татнефть» увеличила добычу за четыре месяца
Группа «Татнефть» в январе – апреле увеличила добычу нефти на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 9,75 млн т, говорится в пресс-релизе компании.
Обновлено в 03:12
Происшествия
Шереметьево потребовало наказать снимавших на видео катастрофу SSJ100
Руководство аэропорта Шереметьево прокомментировало появившуюся в Сети видеозапись, на которой «должностные лица, находясь при исполнении обязанностей в служебной зоне аэропорта, снимали происходящее на камеры мобильного телефона, допуская непозволительное поведение».
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в катастрофе SSJ-100
Обновлено вчера в 16:46
Политика
«Стотысячетонный блеф»: немецкий журналист об авианосцах США
Обновлено в 01:43
Общество
Револьвер XIX века обнаружили в Москве во время раскопок
Археологи при раскопках в Москве на Долгоруковской обнаружили револьвер позапрошлого столетия и кокарду с милицейской фуражки.
Обновлено в 02:38
Шоу-бизнес
Никита Михалков подверг критике сюжеты телевизионных шоу
Никита Михалков подверг их критике, подчеркнув, что рейтинги зарабатываются благодаря скандалам и выяснению отношений между участниками.
Обновлено в 00:48
Общество
Сталина назвали виновником блокады Ленинграда
Российская писательница, переводчица и эссеист Елена Чижова в интервью Neue Zurcher Zеітипдвыразила мнение, что глава СССР Иосиф Сталин является одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 03:25
Футбол
Обляков признан лучшим игроком 27-го тура РПЛ
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков признан лучшим игроком 27-го тура российской Премьер-лиги по версии совместного голосования РПЛ, телеканалов «Матч Премьер» и «Матч ТВ».
Обновлено в 02:15
Экономика
Китай намерен стимулировать экономику в ответ на новые пошлины США
Ранее президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что с 10 мая пошлины на некоторые виды товаров, произведенных в КНР, вырастут с 10 до 25 процентов, причем в этот перечень войдут и ряд товаров, которые раньше не подпадали под ввозные пошлины.
Обновлено в 04:00