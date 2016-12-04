Клопп пообещал болельщикам красивый футбол в матче с «Барселоной»Sportbox.RU 03:23

Наша команда хочет завершить участие в этой Лиге чемпионов с высоко поднятой головой. Мы либо сможем пройти «Барселону», либо потерпим поражение в красивой игре двух равных соперников, — цитирует Клоппа The Liverpool Evening.

Клопп пообещал болельщикам красивый футбол в матче с «Барселоной»

Шоу-бизнес Владимир Пресняков объяснил, почему не появился на юбилее Пугачевой Оказалось, что Пресняков попросту не смог попасть на юбилей бывшей тещи, сообщил сайт «Дни.ру».

Политика В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.

Общество Генпрокурор РФ раскритиковал реализацию реформы системы ТКО в регионах Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка раскритиковал реализацию реформы отрасли обращения с мусором на совещании в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.

Общество В Москве потеплеет до +25 градусов Кстати, 7 мая 1967 года воздух в Москве прогрелся до +29,2 градуса. А температурный минимум составляет -2 градуса.

Финансы Рубль подешевел к доллару и евро Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос на 32 копейки и составил 65,4 рубля, курс евро увеличился на 26 копеек – до 73,2 рубля.

Экономика Акции «Башнефти» падают на новостях о размере дивидендов Акции «Башнефти» резко снижаются после заседания совета директоров компании, на котором было принято решение не увеличивать размер дивидендов относительно выплат за 2017 год.

Армия и оружие Российская армия начала получать бесшумные минометы «Поставки бесшумных минометов 2Б25 в армию уже начались», — приводит ТАСС слова источника в оборонно-промышленном комплексе.

Экономика Минфин предложил ЦБ не сообщать о реорганизации банков из-за санкций Минфин рекомендовал Центробанку не раскрывать сведения о реорганизации банка, если кредитная организация или ее руководство находится под иностранными санкциями, следует из проекта постановления, размещённого на портале проектов нормативных правовых актов.

Общество Леди Гага разделась на светском балу в Нью-Йорке Американская певица и актриса Леди Гага разделась до нижнего белья во время ежегодного бала Met Gala в Нью-Йорке, пишет Daily Mail.

Спорт Загитова возглавила рейтинг ISU По окончании сезона 2018/19 года международный союз конькобежцев выпустил обновлённый рейтинг фигуристов.

Недвижимость Рынок недвижимости России вошел в необычное для себя состояние Год начался не активно За последние месяцы произошло очень много изменений на российском рынке недвижимости.

Происшествия В Британии назвали героиней стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100 Пользователи Сети назвали Касаткину героиней, указав на её профессионализм и выдержку. Отрывки из комментариев приводит РИА "Новости".

Политика Глава японского МИД ждет заключения мирного договора с РФ Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что от новой эпохи Рэйва ожидает возможного заключения мирного договора с Россией.

Происшествия В Мурманской области упал небольшой самолет МУРМАНСК, 7 мая. / ТАСС/. Небольшой самолет упал в Мончегорске Мурманской области, сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС.

Энергетика «Татнефть» увеличила добычу за четыре месяца Группа «Татнефть» в январе – апреле увеличила добычу нефти на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 9,75 млн т, говорится в пресс-релизе компании.

Происшествия Шереметьево потребовало наказать снимавших на видео катастрофу SSJ100 Руководство аэропорта Шереметьево прокомментировало появившуюся в Сети видеозапись, на которой «должностные лица, находясь при исполнении обязанностей в служебной зоне аэропорта, снимали происходящее на камеры мобильного телефона, допуская непозволительное поведение».

Общество Револьвер XIX века обнаружили в Москве во время раскопок Археологи при раскопках в Москве на Долгоруковской обнаружили револьвер позапрошлого столетия и кокарду с милицейской фуражки.

Шоу-бизнес Никита Михалков подверг критике сюжеты телевизионных шоу Никита Михалков подверг их критике, подчеркнув, что рейтинги зарабатываются благодаря скандалам и выяснению отношений между участниками.

Общество Сталина назвали виновником блокады Ленинграда Российская писательница, переводчица и эссеист Елена Чижова в интервью Neue Zurcher Zеітипдвыразила мнение, что глава СССР Иосиф Сталин является одним из виновников блокады Ленинграда.

Футбол Обляков признан лучшим игроком 27-го тура РПЛ Полузащитник ЦСКА Иван Обляков признан лучшим игроком 27-го тура российской Премьер-лиги по версии совместного голосования РПЛ, телеканалов «Матч Премьер» и «Матч ТВ».