Футбол

Клопп пообещал болельщикам красивый футбол в матче с «Барселоной»Матч ТВ 03:23

Ливерпуль — Барселона
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Полуфинал
Стадион «Энфилд»
Наша команда хочет завершить участие в этой Лиге чемпионов с высоко поднятой головой. Мы либо сможем пройти «Барселону», либо потерпим поражение в красивой игре двух равных соперников, — цитирует Клоппа The Liverpool Evening.
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