Немецкий специалист Юрген Клопп заявил, что пока не задумывался о продлении контракта с "Ливерпулем". У тренера еще три года по соглашению с английским клубом.

Клопп пока не собирается продлевать контракт с «Ливерпулем»

Политика Зеленский заявил о готовности обменять Вышинского на Сенцова Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в качестве первого шага Киев готов обменять удерживаемого на Украине журналиста Кирилла Вышинского на осужденного в России за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова.

Политика Мутко доложил Путину о происходящем в Иркутской области О ходе восстановительных работ по ликвидации последствий наводнения доложил президенту России Владимиру Путину вице-премьер Виталий Мутко.

Шоу-бизнес Алла Пугачева проигнорировала общение с журналистами в Юрмале Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева проигнорировала общение с журналистами в Юрмале.

Политика Facebook удалил изображение со свастикой на гербе РФ Социальная сеть Facebook удалила изображение со свастикой на фоне государственного герба Российской Федерации.

Происшествия Задушивший ученицу инструктор автошколы задержан в Архангельске В Архангельске задержали 49-летнего инструктора автошколы, который подозревается в убийстве 20-летней ученицы после отказа в интимной близости.

Наука Потребление соли увеличивает случаи инсультов и инфарктов Американские специалисты провели новое исследование, в ходе которого пришли к выводу, что «верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое в одинаковой степени влияют на вероятность сердечного приступа и инсульта.

Недвижимость Путин предложил субсидировать из бюджета первый взнос по ипотеке Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по субсидированию гражданам из бюджетных средств первоначального взноса по ипотеке или компенсации процентной ставки.

Политика «Нафтогаз» сообщил об отклонении жалобы Газпрома голландским судом Жалоба Газпрома в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом» отклонена Апелляционным судом Амстердама (Нидерланды).

Гаджеты Huawei не планирует использовать HongMeng OS вместо Android В дальнейшем Huawei намерена продолжить использование операционной системы Android в своих мобильных устройствах.

Происшествия Устроивший поджог в японской аниме-студии объяснил свой поступок Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.

Общество Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.

Интернет «ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina Во «ВКонтакте» анонсировали запуск приложения. Пользователи смогут в нем общаться друг с другом через видеозвонки и видеоистории.

Кино Сериал «Ведьмак» наполнят сценами секса и насилия Сериал "Ведьмак" от Netflix, основанный на фэнтезийной серии романов польского писателя Анджея Сапковского, сделают "очень взрослым шоу".

Театры Муж Инны Чуриковой рассказал о ее самочувствии после происшествия Вчера вечером Народная артистка СССР Инна Чурикова упала со сцены во время спектакля «Старая дева» в московском театре «Русская песня», после чего актрису экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.

Политика Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу Польское руководство не стало приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, подтвердил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин, передает РИА "Новости".

Происшествия Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице Трехлетняя девочка из России госпитализирована на Ибице после того, как приняла таблетки с наркотическим веществом, сообщает Diaria de Ibiza.

Футбол Аршавин пройдет программу УЕФА по обучению менеджменту Бывший нападающий сборной России и "Зенита" Андрей Аршавин получил приглашение от научного комитета УЕФА пройти программу по обучению менеджменту, cообщается на официальном сайте питерского клуба.

Общество Искусство благоустройства: граффити Покраса Лампаса закатали в асфальт Покрас Лампас представил свою работу 18 июля, опубликовав снимки площади Первой пятилетки с квадрокоптера в инстаграме.

Происшествия Бывшего форварда сборной Франции оштрафовали за вождение в пьяном виде Бывший нападающий туринского футбольного клуба «Ювентус» и сборной Франции Давид Трезеге задержан сотрудниками полиции за вождение в пьяном виде.

Шоу-бизнес Ирина Шейк не переживает из-за Леди Гаги Российские поклонники супермодели Ирины Шейк развернули настоящие боевые действия на странице Леди Гаги в Instagram.

Происшествия Суд оставил в СИЗО налоговика по делу о хищении сотрудниками ФСБ Московский окружной военный суд признал законным арест инспектора УФНС Дмитрия Чиквина, задержанного по делу о разбойном хищении 136 миллионов рублей сотрудниками ФСБ России, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

Кино Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе» Напомним, что после громкого успеха "Терминатора 2" Эдвард Ферлонг не смог справиться с навалившейся на него славой и пристрастился к алкоголю и наркотикам.

Политика Путин упростил получение паспортов РФ для всех жителей Донбасса Паспорта Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.