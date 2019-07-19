Футбол
Клопп пока не собирается продлевать контракт с «Ливерпулем»Pravda.Ru 05:22
Немецкий специалист Юрген Клопп заявил, что пока не задумывался о продлении контракта с "Ливерпулем". У тренера еще три года по соглашению с английским клубом.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 05:32, Вашингтон
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше
Обновлено вчера в 11:23
Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено вчера в 17:53
Происшествия
После нападения российской чиновницы на журналистку заведено дело
По факту случившегося в отношении чиновницы СКР Новороссийска возбудил уголовное дело по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".
Обновлено в 05:12
Политика
Зеленский подтвердил готовность обменять Вышинского на Сенцова
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на украинца Олега Сенцова.
Обновлено в 03:27
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Культура
Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии в реанимации
Знаменитая отечественная актриса Инна Чурикова находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес
Развод бывшего короля Малайзии и «Мисс Москва» опровергли
Шариатский суд Сингапура опроверг развод бывшего короля Малайзии Мухаммада V Келантана Султана с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:21
Экономика
Путин поручил Правительству России обеспечить малоимущие семьи жильем
Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ найти жилье для малоимущих семей без передачи его в частную собственность.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
МИД РФ назвал закрытой тему «винных» санкций в отношении Грузии
В Российской Федерации является закрытой тема так называемых «винных» санкций в отношении Грузии.
Обновлено в 04:35
Политика
Путин пообщался с пострадавшим от наводнения ребенком
Обновлено в 04:27
Происшествия
На заводе «Сибирский гурман» под Новосибирском начались обыски
Правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия под Новосибирском на заводе "Сибирский гурман", который производит полуфабрикаты, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Трехлетняя девочка из РФ отравилась наркотиками на Ибице
Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице, передает Diario de Ibiza.
Обновлено в 05:23
Авто
Представлен новый Chevrolet Corvette
Компания Chevrolet показала Corvette нового, восьмого поколения.
Обновлено в 03:14
Футбол
Во ФСИН объяснили, почему Кокорин и Мамаев играли в колонии в футбол
Обновлено вчера в 09:44
Происшествия
СК назвал причину ЧП с самолетом Nordwind в Шереметьево
Задымление самолета в столичном аэропорту Шереметьево произошло, вероятно, из-за того, что пары гидравлической жидкости и масла попали в систему кондиционирования, заявили в Следственном комитете.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие
В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник
Заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что иранская сторона не теряла беспилотник и сообщение президента США Дональда Трампа о сбитом дроне может касаться американского беспилотного аппарата.
Обновлено в 02:25
Культура
Путин поздравил Александра Ширвиндта с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил главу Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта с 85-летием, говорится на сайте Кремля.
Обновлено в 04:42
Политика
Законопроект о новых санкциях против России внесён в Конгресс США
Предлагается ввести санкции в отношении «24 высокопоставленных сотрудников российской Службы безопасности и их близких соратников», пока Россия не освободит арестованных украинских моряков и суда.
Обновлено в 00:24
Гаджеты
Xiaomi представит 30 июля игровой смартфон Black Shark 2 Pro
Обновлено в 03:54
Общество
Россиянам показали электронный паспорт РФ
17 июля вице-премьер Максим Акимов показал, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина России.
Обновлено вчера в 06:50
Общество
В Екатеринбурге закрасили граффити художника Покраса Лампаса
В Екатеринбурге на площади Первой Пятилетки в районе Уралмаш рабочие залили гудроном граффити известного художника-каллиграфа Покраса Лампаса.
Обновлено в 03:54
Интернет
Основатель FaceApp опроверг передачу данных пользователей властям
Ярослав Гончаров, основатель приложения FaceApp, способного «омолаживать» и «старить» людей на снимках, заявил американскому Forbes, что компания не использует данные пользователей без их согласия.
Обновлено вчера в 04:25
Армия и оружие
В России заявили о готовности поставить Турции истребители Су-35
Обновлено вчера в 08:37
Экономика
Росстат назвал число россиян с зарплатой больше миллиона
Больше миллиона рублей в России зарабатывают 11 287 человек, из них 6,8 тыс. работают в Москве, 910 — в Санкт-Петербурге, свидетельствуют данные Росстата за апрель 2019 г. Первым на них обратил внимание РБК.
Обновлено в 05:24
Шоу-бизнес
Русскоязычные пользователи устроили флешмоб в инстаграме Леди Гаги
Более 280 000 комментариев русскоязычных пользователей получила на 17 июля запись на инстаграм-странице певицы Леди Гага.
Обновлено 17 июля в 12:34
Армия и оружие
«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне
Обновлено вчера в 16:13
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Музыка
В Москве пройдет первый российский концерт Эда Ширана
Обновлено вчера в 17:10
Политика
Зеленский отказался в третий раз просить о созыве парламента
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет в третий раз просить спикера Верховной Рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента.
Обновлено в 04:36