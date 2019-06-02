Клопп: поговорили с Гвардиолой. Пообещали надрать друг другу задницыЧемпионат 02:37

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Тоттенхэмом» со счётом 2:0 в финальном матче Лиги чемпионов пообщался по телефону с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

Происшествия Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве В столичном ГИБДД рассказали, что авария произошла на полосе в сторону центра на Кутузовском проспекте в районе Минской улицы.

Гаджеты Samsung Galaxy Note 10 получит быструю зарядку на 45 Вт На протяжение нескольких недель различные слухи прочили смартфону Galaxy Note 10 поддержку быстрой зарядки то на 18 Вт, то на 25 Вт.

Политика В Омске скончался бывший генпрокурор России Алексей Казанник В Омске на 78-ом году жизни после продолжительной болезни скончался Алексей Казанник, известный российский юрист, политик, в 1993-1994 годах возглавлявший Генеральную прокуратуру РФ.

Спорт СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020 Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.

Единоборства Уайлдер высказался о поражении Джошуа Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Деонтей Уайлдер поделился мнением о поражении Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".

Футбол Появилось видео с места ДТП, в котором погиб Рейес Появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб футболист Хосе Антонио Рейес.

Происшествия Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.

Происшествия В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.

Общество Племянница Скрипаля опубликовала начало книги об инциденте в Солсбери Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях первую главу своей книги о событиях в Солсбери.

Происшествия Ураган обрушил крышу сцены на украинском рок-фестивале Рок-фестиваль Kozak Fest, который проходил в Днепропетровской области Украины, пришлось отменить из-за урагана.

Политика Владимира Познера внесли в базу «Миротворец» Украинский сайт «Миротворец» включил в свою базу данных российского журналиста Владимира Познера. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье, 2 мая.

Футбол Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась 1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».

Политика Глава МИД Франции посетил Чернобыль Глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан посетил Чернобыль.

Армия и оружие В США встревожены огневой мощью нового МиГ-35 В посвященной российскому истребителю МиГ-35 статье в издании The National Interest американские эксперты оказались встревожены огромной огневой мощью нового самолета.

Авто Шестилетний Chevrolet Corvette получил внешность от модели 1967 года Кузов выполнен вручную, по образцу и подобию «Корвета» 1967 года – от современного Chevrolet Corvette здесь остались, пожалуй, пожалуй, только колесные диски, зеркала, дверные ручки и насадки выхлопных труб.

Спорт Джерри Уэст получит Президентскую медаль Свободы США Бывший игрок, тренер и генеральный менеджер НБА, а ныне член правления «Лос-Анджелес Клипперс» Джерри Уэст получит Президентскую медаль Свободы США, сообщил президент страны Дональд Трамп в официальном микроблоге в «Твиттере».

Шоу-бизнес Виктория Лопырева частично показала лицо своего трехмесячного сына Телеведущая Виктория Лопырева частично продемонстрировала поклонникам лицо трехмесячного сына в сети Instagram.