Футбол
Клопп: поговорили с Гвардиолой. Пообещали надрать друг другу задницыЧемпионат 02:37
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Тоттенхэмом» со счётом 2:0 в финальном матче Лиги чемпионов пообщался по телефону с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 05:39, Ашберн
Происшествия
Последствия взрывов в Дзержинске затронули 70 детских садов и 31 школу
Обновлено вчера в 19:46
Происшествия
Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве
В столичном ГИБДД рассказали, что авария произошла на полосе в сторону центра на Кутузовском проспекте в районе Минской улицы.
Обновлено в 04:17
Политика
Месть за Huawei: Китай начал проверку американской компании FedEx
Власти Китая проведут расследование в отношении почтовой компании США FedEx.
Обновлено вчера в 18:16
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 10 получит быструю зарядку на 45 Вт
На протяжение нескольких недель различные слухи прочили смартфону Galaxy Note 10 поддержку быстрой зарядки то на 18 Вт, то на 25 Вт.
Обновлено в 04:47
Политика
В Омске скончался бывший генпрокурор России Алексей Казанник
В Омске на 78-ом году жизни после продолжительной болезни скончался Алексей Казанник, известный российский юрист, политик, в 1993-1994 годах возглавлявший Генеральную прокуратуру РФ.
Обновлено в 04:30
Спорт
СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020
Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.
Обновлено вчера в 19:40
Единоборства
Уайлдер высказался о поражении Джошуа
Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Деонтей Уайлдер поделился мнением о поражении Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:11
Происшествия
В подвале павильона на ВДНХ произошел пожар
Обновлено в 05:24
Происшествия
Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура
Обновлено вчера в 14:06
Авто
Дрифт, мэшапы, нервный смех
Обновлено в 04:30
Футбол
Появилось видео с места ДТП, в котором погиб Рейес
Появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб футболист Хосе Антонио Рейес.
Обновлено вчера в 09:24
Происшествия
Три человека пострадали при хлопке газа в доме в Муроме
Обновлено в 04:58
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия
В Югре подросток сжег венки у Вечного огня
Обновлено в 03:13
Происшествия
В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик
Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
Обновлено вчера в 10:29
Общество
Племянница Скрипаля опубликовала начало книги об инциденте в Солсбери
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях первую главу своей книги о событиях в Солсбери.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия
Ураган обрушил крышу сцены на украинском рок-фестивале
Рок-фестиваль Kozak Fest, который проходил в Днепропетровской области Украины, пришлось отменить из-за урагана.
Обновлено в 04:27
Политика
Владимира Познера внесли в базу «Миротворец»
Украинский сайт «Миротворец» включил в свою базу данных российского журналиста Владимира Познера. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье, 2 мая.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Сход селя унес жизни двух человек в Китае
Обновлено в 04:43
Футбол
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась
1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Гаджеты
Xiaomi разрабатывает смартфон с подэкранной камерой
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия
Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве
Обновлено вчера в 03:01
Политика
Глава МИД Франции посетил Чернобыль
Глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан посетил Чернобыль.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие
В США встревожены огневой мощью нового МиГ-35
В посвященной российскому истребителю МиГ-35 статье в издании The National Interest американские эксперты оказались встревожены огромной огневой мощью нового самолета.
Обновлено вчера в 03:19
Авто
Шестилетний Chevrolet Corvette получил внешность от модели 1967 года
Кузов выполнен вручную, по образцу и подобию «Корвета» 1967 года – от современного Chevrolet Corvette здесь остались, пожалуй, пожалуй, только колесные диски, зеркала, дверные ручки и насадки выхлопных труб.
Обновлено вчера в 23:57
Спорт
Джерри Уэст получит Президентскую медаль Свободы США
Бывший игрок, тренер и генеральный менеджер НБА, а ныне член правления «Лос-Анджелес Клипперс» Джерри Уэст получит Президентскую медаль Свободы США, сообщил президент страны Дональд Трамп в официальном микроблоге в «Твиттере».
Обновлено в 03:17
Политика
Глава Социал-демократической партии Германии ушла в отставку
Председатель социал-демократической партии Германии Андреа Налес уходит в отставку.
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева частично показала лицо своего трехмесячного сына
Телеведущая Виктория Лопырева частично продемонстрировала поклонникам лицо трехмесячного сына в сети Instagram.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес
Наследство Юлии Началовой оценили в сто миллионов рублей
На оставшиеся финансовые средства, родители Началовой вполне могли бы купить еще несколько квартир.
Обновлено в 04:17