Футбол

Клопп подтвердил, что Кейта выбыл до конца сезонаРИА Новости 06:35

Главный тренер английского футбольного клуба "Ливерпуль" Юрген Клопп заявил, что полузащитник команды Наби Кейта пропустит остаток сезона из-за травмы. Ранее об этом сообщалось в СМИ. Кейта получил травму 1 мая в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с испанской "Барселоной" (0:3).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Кейта пропустит Кубок Африки

Soccer.ru06:26

Для Наби Кейта сезон завершён

Евро-футбол.рувчера в 07:31

Клопп подтвердил, что Кейта выбыл до конца сезона

РИА Новости06:35

Кейта выбыл на срок более двух месяцев и пропустит Кубок Африки

Чемпионат06:05

Наби Кейта пропустит не менее двух месяцев. Он не сыграет на Кубке Африки

Бомбардир.ру08:01

Кейта не сыграет в ответном матче с «Барселоной» из-за травмы

Матч ТВвчера в 08:18

Полузащитник «Ливерпуля» выбыл на два месяца

Sportbox.RU06:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:16, Ашберн
Происшествия

Реконструктор погиб в Подмосковье после случайного выстрела

«Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что погибший взял у знакомого охолощенный пистолет ТТ и случайно выстрелил в себя сам.
Обновлено в 13:44
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил россиян о случаях чумы в Монголии

Роспотребнадзор предупредил о регистрации случаев чумы в провинции Баян-Улгий на западе Монголии.
Обновлено в 13:40
Происшествия

На Кубани пять человек погибли в ДТП

ДТП с участием двух легковушек произошло на Кубани, после столкновения автомобили загорелись, пять человек погибли, сообщил в пятницу РИА Новости представитель Госавтоинспекции МВД России.
Обновлено в 12:49
Общество

Преподаватели университетов Венесуэлы объявили о массовых забастовках

Сотрудники высших учебных заведений Венесуэлы начнут массовые забастовки, чтобы добиться политических и экономических изменений в стране.
Обновлено в 14:25
Политика

Трамп оценил свой разговор с Путиным

Обновлено в 13:36
Экономика

Россия стала лидером по закупкам золота в 2019 году

Основными покупателями золота в этом году WGC называет также Казахстан, Турцию, Индию, Эквадор, Катар и Колумбию.
Обновлено в 05:21
Происшествия

СМИ сообщили о задержании 20 человек на хип-хоп-фестивале в Лужниках

В результате столкновений посетителей хип-хоп-фестиваля Hip-Hop MayDay с полицией 20 человек задержаны, на них составлены административные протоколы.
Обновлено в 14:41
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева призналась, что разучилась отдыхать

Лариса Гузеева опубликовала в своем Instagram пост, в котором рассказала многочисленным подписчикам, что разучилась отдыхать.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие

Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия

Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.
Обновлено в 10:33
Спорт

«Зенит» вновь проиграл «Кузбассу» в финале Суперлиги

Казанский «Зенит» потерпел второе поражение от «Кузбасса» в финальной серии Суперлиги.
Обновлено в 12:42
Происшествия

Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие

Двое израильских военных ранены в результате обстрела из сектора Газа

Двое израильских военнослужащих получили ранения в результате стрельбы, открытой из части сектора Газа.
Обновлено в 13:09
Происшествия

Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуру

Организаторы «оппозиционного» первомайского шествия, которое разогнала полиция, попросили СК и прокуратуру проверить законность действий полицейских и представителей Смольного.
Обновлено в 14:21
Политика

Коломойский возвращается на Украину

Обновлено в 09:00
Политика

CNN: США ищут способы финансирования лидера венесуэльской оппозиции

Администрация Дональда Трампа ищет способы предоставить финансовую поддержку лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо, чтобы он мог начать выплаты военным и бюджетникам и таким образом ослабить режим Николаса Мадуро.
Обновлено в 10:58
Происшествия

В Крыму воздушный шар с ребенком унесло ветром в сторону моря

Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес

Шеф-редактора проекта «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктом

Обновлено в 14:32
Общество

Погода в регионах СЗФО наладится к 9 мая

Улучшения погоды можно ожидать к 9 мая, сообщили в пятницу ТАСС в центре "Фобос".
Обновлено в 15:04
Политика

Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая

Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 07:23
Общество

Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл

Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес

Никите Преснякову провели медицинское обследование

Отечественному исполнителю Никите Преснякову провели медицинское обследование в связи с его новым образом жизни.
Обновлено в 04:19
Наука

В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков

Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено в 00:53
Футбол

Комличенко оформил дубль в матче чемпионата Чехии

«Млада Болеслав» разгромила клуб «Теплице» в матче первого тура плей-офф чемпионата Чехии за право сыграть в Лиге Европы.
Обновлено в 14:53
Шоу-бизнес

Максим Виторган шаловливо прильнул к груди Глюкозы

Шоумен опубликовал в Инстаграм пикантную фотографию со своего отдыха в Испании, где можно увидеть, как он и Ростислав Хайт шаловливо прижимаются к груди певицы Глюкозы.
Обновлено в 13:59
Политика

В МИД отреагировали на идею заменить «Бессмертный полк» на Украине

Обновлено в 10:16
Экономика

Рост выручки на 43% не помог. Square потеряла за квартал $38 млн

Как отчиталась компания Чистая выручка Square выросла в годовом выражении на 43%, до $959 млн.
Обновлено вчера в 09:33
Политика

В Крыму отказались пускать Зеленского в его квартиру

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал условие, при котором избранный президент Украины Владимир Зеленский сможет воспользоваться семейной квартирой в Ливадии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:58
Политика

В ДНР образовались очереди из желающих получить паспорт РФ

Огромная очередь из желающих подать заявление на оформление паспорта гражданина РФ образовалась возле здания республиканской миграционной службы МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в пятницу, 3 мая.
Обновлено в 04:17
Общество

Лунный календарь «бьет» дачников по рукам в эти майские праздники

Длинные майские праздники для большинства дачников — возможность не просто открыть садовый сезон, но и приступить к возделыванию огорода Но в этом году на начало мая приходится очень мало дней с точки зрения положения Луны.
Обновлено в 06:30
Спорт

Путин поручил обеспечить участие всей команды России в Олимпиаде-2020

Президент России Владимир Путин поручил Олимпийскому комитету России принять меры для восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических ассоциаций (IAAF) и обеспечить участие всех членов олимпийской команды России в Олимпиаде 2020 года в Токио, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 06:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Наби Кейта
Гвинейский футболист
Гвинейский футболист, полузащитник английского клуба «Ливерпуль» и национальной сборной Гвинеи.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное