Футбол
Клопп подтвердил, что Кейта выбыл до конца сезонаРИА Новости 06:35
Главный тренер английского футбольного клуба "Ливерпуль" Юрген Клопп заявил, что полузащитник команды Наби Кейта пропустит остаток сезона из-за травмы. Ранее об этом сообщалось в СМИ. Кейта получил травму 1 мая в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с испанской "Барселоной" (0:3).
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:16, Ашберн
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Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая
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В ДНР образовались очереди из желающих получить паспорт РФ
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Длинные майские праздники для большинства дачников — возможность не просто открыть садовый сезон, но и приступить к возделыванию огорода Но в этом году на начало мая приходится очень мало дней с точки зрения положения Луны.
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Путин поручил обеспечить участие всей команды России в Олимпиаде-2020
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