Клопп подтвердил, что Кейта выбыл до конца сезонаРИА Новости 06:35

Главный тренер английского футбольного клуба "Ливерпуль" Юрген Клопп заявил, что полузащитник команды Наби Кейта пропустит остаток сезона из-за травмы. Ранее об этом сообщалось в СМИ. Кейта получил травму 1 мая в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с испанской "Барселоной" (0:3).

Клопп подтвердил, что Кейта выбыл до конца сезона

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