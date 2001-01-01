Футбол

Клопп победил с «Ливерпулем» все 32 британских клуба, против которых играл
Бомбардир.ру
вчера в 23:51

Вулверхэмптон — Ливерпуль
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Молине»
18′
Мохамед Салах
58′
Наби Кейта
Адам Лаллана
Жоау Моутинью
Морган Гиббс-Уайт
63′
Адама Траоре
Иван Кавалейру
63′
68′
Вирджил ван Дейк
76′
Роберто Фирмино
Джорджиньо Вейналдум
Хонни Кастро
Рубен Винагре
81′
87′
Садио Мане
Натаниэль Клайн
Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп обыграл все 32 британских клуба, с которыми встречался. До этого "Ливерпуль" играл с "Вулверхэмптоном" в 2017 году в Кубке Англии, но уступил со счетом 1:2. Клопп возглавил "Ливерпуль" осенью 2015 года.
Бомбардир.рувчера в 23:51

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Клопп обыграл все 32 английских клуба, с которыми встречался «Ливерпуль»

Eurosport.ru03:13

Клопп победил с «Ливерпулем» все 32 британских клуба, против которых играл

Бомбардир.рувчера в 23:51

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Клопп обыграл с «Ливерпулем» все 32 британских клуба. Последним оказался «Вулверхэмптон»

Sports.ruвчера в 19:18

Онлайн матча 18-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» - «Ливерпуль»

Газета.Ruвчера в 13:00
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 03:51, Ашберн
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