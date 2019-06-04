Клопп планирует сделать перерыв по окончании контракта с «Ливерпулем»Чемпионат 11:32

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп хочет сделать перерыв в тренерской карьере на год по окончании срока действия контракта с мерсисайдским клубом, сообщает ESPN. Напомним, соглашение Клоппа с «Ливерпулем» рассчитано до лета 2022 года.

Клопп планирует сделать перерыв по окончании контракта с «Ливерпулем»

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