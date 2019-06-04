Футбол

Клопп планирует сделать перерыв по окончании контракта с «Ливерпулем»Чемпионат 11:32

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп хочет сделать перерыв в тренерской карьере на год по окончании срока действия контракта с мерсисайдским клубом, сообщает ESPN. Напомним, соглашение Клоппа с «Ливерпулем» рассчитано до лета 2022 года.
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Клопп намерен сделать перерыв в тренерской работе после окончания контракта с «Ливерпулем»

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Нева Спорт11:50

ESPN: Клопп хочет взять перерыв в карьере после завершения контракта с «Ливерпулем»

Sports.ru11:59
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Юрген Клопп
Немецкий футболист
Немецкий футболист, тренер. С 2015 года - главный тренер английского клуба «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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