Футбол
Клопп планирует сделать перерыв по окончании контракта с «Ливерпулем»Чемпионат 11:32
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп хочет сделать перерыв в тренерской карьере на год по окончании срока действия контракта с мерсисайдским клубом, сообщает ESPN. Напомним, соглашение Клоппа с «Ливерпулем» рассчитано до лета 2022 года.
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 14:09, Ашберн
Армия и оружие
Столтенберг заявил о растущем присутствии НАТО и США в Польше
Позиция Варшавы По словам Дуды, Польша выступает за то, чтобы расширение американского военного присутствия в республике "вписывалось" в деятельность НАТО по обеспечению безопасности в Европе.
Обновлено в 13:23
Общество
Forbes назвал самую богатую женщину в мире музыки
Американская певица и актриса Рианна признана самой богатой женщиной в мире музыки по версии журнала Forbes, издание оценило ее состояние в 600 миллионов долларов.
Обновлено в 13:18
Политика
Трамп задремал во время речи Елизаветы II
Президент США Дональд Трамп задремал на банкете во время тоста королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает издание Mirror.
Обновлено в 11:53
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Гаджеты
Новый Mac Pro стоит 70 тысяч долларов
Обновлено в 09:52
Авто
АвтоВАЗ отзовёт в России более 900 автомобилей Lada Xray
Росстандарт сообщает об отзыве в России 933 автомобилей марки Lada XRAY, под кампанию попадают модели, реализованные с января 2019 г. по сегодняшний день.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Путин прокомментировал взрывы на заводе в Дзержинске
Необходимо выяснить, как устранялись выявленные еще в апреле нарушения на заводе "Кристалл" в Дзержинске, где в минувшую субботу произошли взрывы, заявил президент Владимир Путин, добавив, что поговорит на эту тему с прокуратурой.
Обновлено в 10:26
Политика
В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса
Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено в 12:36
Футбол
Рангник покинет пост главного тренера «Лейпцига»
«Лейпциг» объявил об уходе Ральфа Рангника с поста главного тренера.
Обновлено в 06:37
Здоровье
В России снижается число отравлений курительными смесями
«Среди детей за последние 3 года зарегистрирован 1 случай острых отравлений курительными смесями (spice) с летальным исходом в 2017 году, среди подростков – 4 случая в 2016 году», - отмечается в докладе.
Обновлено вчера в 15:37
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено 02 июня в 16:45
Наука
Найдена генная мутация, помогающая избежать диабета
Ученые обнаружили генную мутацию, которая может помочь избежать диабета, сообщает eLife.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие
СК возбудил дело по факту обстрела мечети в Донецке
Российские следователи возбудили уголовное дело по факту артиллерийского обстрела, которому во вторник подверглась мечеть в Донецке.
Обновлено в 12:25
Общество
Верховный суд признал законным запрет полицейским отдыхать за границей
Верховный суд подтвердил законность приказа МВД, запрещающего выезд за границу сотрудникам МВД, даже если у них нет допуска к государственной тайне, передает корреспондент «Ведомостей».
Обновлено в 06:14
Авто
Новый кроссовер Kia получит название Seltos
Уже давно не секрет, что компания Kia разработала новый компактный кроссовер, который должен стать альтернативой Hyundai Creta.
Обновлено в 00:34
Футбол
Старридж и Морено покинули «Ливерпуль»
Обновлено в 12:33
Происшествия
Совладелец S7 Филев поднял вопрос о безопасности SSJ-100
Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы лайнера этой модели в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 09:15
Музыка
Светлана Лобода снялась в постельной сцене в своем новом клипе «Пуля дура»
Светлана Лобода снялась в постельной сцене в своем новом клипе "Пуля дура" В определенный момент герой и героиня остаются наедине.
Обновлено в 12:07
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Футбол
Сергей Игнашевич возглавит московское «Торпедо»
Обновлено 02 июня в 10:30
Шоу-бизнес
Николас Кейдж развелся с «четырехдневной женой»
Актер Николас Кейдж официально развелся с визажисткой Эрикой Койке, на которой женился в конце марта в Лас-Вегасе в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Обновлено в 03:11
Футбол
Сборная Франции награждена Орденом Почетного легиона
Футболисты сборной Франции и главный тренер команды Дидье Дешам награждены Орденом Почетного легиона.
Обновлено в 13:17
Кино
Киноляп в сериале «Чернобыль» обсуждают в Сети
Обновлено вчера в 18:27
Футбол
«Реал» объявил о трансфере Йовича
Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе сербского нападающего немецкого «Айнтрахта» Луки Йовича.
Обновлено в 07:51
Происшествия
В Новосибирской области мальчик умер от укусов сторожевой собаки
Четырехлетний мальчик во время игры в поселке Коченево Новосибирской области пробежал слишком близко от находящейся на цепи сторожевой собаки, напавшей на него, ребенок погиб от укусов, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено в 12:11
Экономика
Сделка по СП РФПИ, Alibaba, «Мегафона» и Mail.ru будет закрыта 5 июня
Сделка по созданию совместного предприятия РФПИ, Alibaba, "Мегафона" и Mail.Ru Group в России будет закрыта 5 июня в рамках государственного визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина, заявил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров.
Обновлено в 12:15
Энергетика
«Роснефть» ответила «Транснефти» на критику заявлений о «Дружбе»
Компания «Роснефть» отреагировала на заявления «Транснефти», которая не согласилась с главой компании Игорем Сечина, высказавшимся по инциденту с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 13:57