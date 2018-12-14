Футбол

Клопп ответил на слова Моуриньо о значимости трофеев
Soccer.ru
вчера в 23:07

Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
завтра
в 11:00
Чемпионат Англии
Стадион «Энфилд»
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп в преддверии матча 17-го тура АПЛ с "Манчестер Юнайтед" прокомментировал слова главного тренера МЮ Жозе Моуриньо. Португальский специалист ранее намекнул, что о работе Клоппа в "Ливерпуле" нужно судить по количеству выигранных трофеев.
Soccer.ruвчера в 23:07

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Клопп о трофеях: «Если в жизни учитываются только победы, а усилия не в счет, значит жизнь – дерьмо»

Sports.ru07:27

Клопп: если учитываются только лучшие, а усилия — нет, то жизнь — дерьмо

Чемпионат03:33

Клопп – о прошлогоднем финале ЛЧ: «Если считаются только победы, а не попытки, то жизнь – дерьмо»

Бомбардир.ру06:06

Клопп - о трофеях: «Если в жизни учитываются только те моменты, когда ты лучший, то такая жизнь - дерьмо»

Евро-футбол.ру01:53

Клопп ответил на слова Моуриньо о значимости трофеев

Soccer.ruвчера в 23:07

Клопп: «Если считаются только лучшие, а усилия — нет, то жизнь — дерьмо»

Sport24.ru01:31
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 10:04, Ашберн
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