Футбол
Клопп отметил молодого нападающего «Ливерпуля»Матч ТВ 01:30
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что клуб возлагает большие надежды на 19-летнего нападающего Риана Брюстера.
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Происшествия
Более десяти человек погибли при взрыве в Афганистане
Обновлено в 01:52
Общество
Гигантские цветы выросли в Чернобыльской зоне
Обновлено вчера в 16:40
Политика
В Петербурге сотни оппозиционеров снимают с выборов
Например, в муниципалитете «Звездное» оппозиционерам начали отказывать в регистрации, объясняя это отсутствием необходимых документов.
Обновлено вчера в 23:48
Футбол
Месси проигнорировал церемонию награждения сборной Аргентины
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси не присутствовал на церемонии награждения команды бронзовыми медалями Кубка Америки.
Обновлено вчера в 19:00
Здоровье
В Минздраве назвали оптимальную дозу употребления молочных продуктов
Суточная норма потребления молочных продуктов для взрослых людей составляет в среднем 200 граммов.
Обновлено в 02:12
Происшествия
Водителя взорвавшегося на Урале бензовоза задержали
Обновлено в 01:34
Происшествия
Названы мотивы кассира Хайруллиной, сбежавшей с 20 миллионами рублей
Обновлено 05 июля в 06:50
Авто
Составили рейтинг лучших автомобилей в гараже Джереми Кларксона
BMW M3 CSL Баварская "зажигалка" тоже нашла свое место в гараже Кларксона.
Обновлено вчера в 01:43
Происшествия
Семерых задержанных в Канкуне россиян депортировали из Мексики
Семеро из 10 россиян, задержанных в аэропорту мексиканского Канкуна, депортированы из страны вечером в пятницу, 5 июля.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
Генерал ФСБ назвал ведомство «инкубатором для блатных»
По словам силовика, ситуация будет ухудшаться, пока в системе МВД и ФСБ не перестанут создавать «инкубатор для блатных».
Обновлено вчера в 09:12
Происшествия
Тело девушки нашли в холодильнике кондитерского магазина
В Токио тело 18-летней студентки было найдено в промышленном холодильнике кондитерского магазина.
Обновлено в 00:32
Политика
Киев получил первую партию нефти из США
В Одесском порту приступили к разгрузке первой в истории Украины партии нефти из США.
Обновлено вчера в 12:12
Авто
В продажу выходит премиум-внедорожник на базе Toyota Crown
Китайская марка FAW выводит на рынок премиальный внедорожник Hongqi HS7.
Обновлено вчера в 11:44
ЖКХ
В Тулуне началась подача технической воды в дома
Обновлено в 02:10
Общество
Конюхов завершил полет на экспериментальном самолете в Крым
Российский путешественник Федор Конюхов завершил первый полет на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, из Москвы в крымский город-курорт Евпатория, сообщили РИА Новости в штабе организации полета.
Обновлено вчера в 12:15
Политика
Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением
Президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.
Обновлено в 00:43
Армия и оружие
Украинский военный открыл огонь по бойцам «Азова» в Донбассе
Обновлено вчера в 22:15
Здоровье
Врачи предупредили об опасности супов для организма
Как сообщает СМИ со ссылкой на врачей, чрезмерное употребление горячего супа может стать причиной рака пищевода.
Обновлено в 01:11
Политика
Пушков оценил риск техногенной катастрофы на Украине
Обновлено вчера в 03:00
Происшествия
Миллиардер Джеффри Эпштейн задержан по обвинению в секс-торговле
Американского миллиардера Джеффри Эпштейна задержали по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.
Обновлено в 01:10
Армия и оружие
Иркутский авиационный завод строит ещё два опытных самолёта МС-21
Иркутский авиационный завод создаёт ещё два опытных самолёта среднемагистрального класса МС-21, один из них пройдёт испытания с российским двигателем ПД-14.
Обновлено в 01:55
Происшествия
В Калифорнии произошло сильное землетрясение
Магнитуда землетрясения составила 6,9, эпицентр подземных толчков находился в 17 км к северо-востоку от города Риджкрест с населением около 28 тыс. человек.
Обновлено вчера в 00:30
Происшествия
Палестинец протаранил на автомобиле группу израильских военнослужащих
Палестинец протаранил на автомобиле группу израильских военнослужащих, ранив пятерых из них, его задержали спустя несколько часов поисков на Западном берегу реки Иордан, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 00:03
Здоровье
Психолог рассказал, как обидчивость влияет на здоровье
Обновлено 05 июля в 05:41
Шоу-бизнес
Карен Шахназаров встретился с родной дочерью спустя 20 лет
Через 20 лет Карен Георгиевич прилетел в Нью-Йорк с рабочим визитом, и ему позвонила девушка, которая на ломанном русском попросила встречи: ею оказалась Анна.
Обновлено вчера в 11:00
Единоборства
Диас едва не подрался с командой Хабиба на UFC 239
Перед очередным поединком произошел конфликт между американским бойцом Нейтом Диасом и командой Хабиба Нурмагомедова, в частности, с чемпионом UFC в легком весе.
Обновлено вчера в 22:43
Экономика
Купленный Гуцериевым за $20 млн завод оценили в 1 рубль
Стоимость сделки составила 1,3 млрд рублей (или около $20 млн), говорится в решении Краснодарского суда.
Обновлено 05 июля в 14:20
Общество
Врач рассказал, что на самом деле нужно делать при солнечном ожоге
Дерматолог из Университета Альберты (Канада) Роберт Гниацки предупредил, что "лечить" солнечный ожог с помощью растительного масла, молочных продуктов, лимона и других народных средств, не стоит.
Обновлено в 00:15
Футбол
«Вииторул» опроверг информацию о скором переходе Хаджи в «Спартак»
Обновлено вчера в 20:06