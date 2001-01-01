Футбол

Клопп отметил молодого нападающего «Ливерпуля»Матч ТВ 01:30

3 фото
Брюстер пока не дебютировал за основную команду «Ливерпуля». На счету молодого форварда 20 голов в 23 матчах за сборную Англии до 17 лет.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Клопп возлагает большие надежды на молодого футболиста «Ливерпуля» Брюстера

RT на русском05:17

Клопп отметил молодого нападающего «Ливерпуля»

Матч ТВ01:30

Клопп: «Окслейд-Чемберлен - наш новичок»

Soccer.ruвчера в 14:03

Клопп отметил молодого нападающего «Ливерпуля»

Sportbox.RU01:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 05:49, Вашингтон
Футбол

«Крылья Советов» обыграли словенский «Целье»

Вчера вечером на продолжающихся австрийских сборах футболисты команды "Крылья Советов" обыграли со счётом 2-1 местную команду "Целье".
Обновлено в 03:13
Космос

Заявление о возможной гибели экипажа «Федерации» раскритиковали

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев прокомментировал заявление представителя РКК «Энергия» о том, что в случае аварийного приводнения космического корабля «Федерация» в Тихом океане спасти экипаж будет невозможно.
Обновлено вчера в 10:54
Политика

Иран объявил о повышении уровня обогащения урана

По словам Арагчи, Иран намерен с понедельника начать обогащение урана на уровне выше 3,67 процента, предусмотренных ядерной сделкой.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие

Литва закупила оборудование для борьбы с российскими беспилотниками

Предполагается, что российские беспилотники могут использоваться для наблюдения за литовской инфраструктурой.
Обновлено в 04:37
Происшествия

Появилось видео с места cмертельной аварии бензовоза

Обновлено в 05:26
Здоровье

В Минздраве назвали оптимальную дозу употребления молочных продуктов

Суточная норма потребления молочных продуктов для взрослых людей составляет в среднем 200 граммов.
Обновлено в 02:12
Общество

Штормовое предупреждение объявлено в Красноярске на 6 июля

Согласно прогнозу метеослужбы, в субботу, 6 июля, в Эвенкийском МР и на севере центральных районов Красноярского края сохранится высокая пожарная опасность IV класса, на юге и востоке Эвенкийского МР и на северо-востоке центральных районов (Богучанский, Кежемский районы) — чрезвычайная пожарная опасность V класса.
Обновлено 05 июля в 04:48
Кино

Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет, пишут СМИ

Обновлено в 03:08
Баскетбол

«Локомотив-Кубань» подписал контракт с Уиллом Каммингсом

Как отмечается, 26-летний разыгрывающий подписал с кубанской командой контракт сроком на два года.
Обновлено в 03:35
Происшествия

В Магнитогорске скончалась избитая мужем молодая женщина

Обновлено в 01:46
Происшествия

15 китайцев попали в больницу после ужина в ресторане Петербурга

Обновлено в 05:38
Политика

Зеленский заявил, что делает всё для возвращения украинских моряков

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делает всё, чтобы вернуть украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 04:48
Происшествия

В Калифорнии произошло мощнейшее за 20 лет землетрясение

На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла мощнейшее с 1999 года, сообщает Интерфакс .
Обновлено 05 июля в 06:33
Футбол

Гендиректор «Зенита»: тренерский штаб сделает выводы после Суперкубка

Уверен, что будут сделаны все необходимые выводы по организации игры и действиям футболистов, — цитирует функционера ТАСС.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Неизвестный похитил около 2 млн рублей из квартиры москвички

Злоумышленник похитил порядка 2 млн рублей из квартиры женщины на юге Москвы и скрылся.
Обновлено в 02:14
Единоборства

В сети появилось видео потасовки Нурмагомедова с Диасом

В сети появилось видео конфликта команды чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова с американцем Нейтом Диасом.
Обновлено в 02:26
Экономика

Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года

Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году.
Обновлено в 03:03
Происшествия

Задержаны сотрудники «Альфы» и «Вымпела» ФСБ

Шесть сотрудников ФСБ России задержаны в Москве. Об этом со ссылкой на источники сообщило принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Обновлено 05 июля в 06:54
Политика

Путин поприветствовал ветеранов РФ, Белоруссии и Латвии

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие участникам Международной встречи ветеранов Великой Отечественной войны и участников партизанского движения России, Белоруссии и Латвии и отметил, что такие мероприятия продолжают традиции боевого братства.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Число пострадавших при взрыве в Афганистане возросло до 179

По меньшей мере 12 человек погибли, 179 пострадали в результате взрыва, произошедшего в воскресенье в городе Газни на востоке Афганистана.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие

Ополченцы точным ударом поразили позиции ВСУ (видео)

На кадрах запечатлено, как ополченцы Донбасса поражают точным ударом позицию украинских оккупантов, после чего на уничтоженной позиции возникает пожар.
Обновлено в 02:57
Космос

Утром 5 июля взошло самое маленькое солнце в году

Обновлено 05 июля в 11:02
Космос

Ученые нашли новое объяснение миганиям «звезды пришельцев»

Необычные потускнения загадочной звезды KIC 8462852 в созвездии Лебедя могут объясняться не существованием "мегаструктуры пришельцев" на ее орбите, а тем, что она украла и испарила несколько лун у одной из съеденных ей планет.
Обновлено 05 июля в 09:30
Общество

Немецкий аэропорт срочно эвакуируют из-за 500-килограммовой бомбы

Обновлено в 03:56
Религия

7 июля православные отпразднуют Рождество Иоанна Предтечи

В воскресенье 7 июля 2019 года Православная Церковь отметит великий праздник – Рождество святого пророка Иоанна Предтечи, Крестителя Господня.
Обновлено 05 июля в 09:18
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии покалеченной девочки из Ингушетии

Обновлено в 05:40
Политика

Украинский чиновник предложил обменять воду на часть Крыма

Бывший украинский чиновник напомнил, что на территории Северного Крыма есть два моногорода — Красноперекопск и Армянск, которые сегодня больше всего страдают от отсутствия воды и где в скором времени могут закрыться предприятия.
Обновлено в 05:13
Происшествия

Мутко потребовал отстранить мэра одного из районов Иркутской области

Вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранения мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, использовавшего коммунальные службы для восстановления своего дома, сообщили в воскресенье в пресс-службе вице-премьера.
Обновлено в 04:50
Происшествия

Муж подозреваемой в избиении девочки оказался полицейским

Последние полгода девочка жила в семье тети по отцовской линии без оформления каких-либо документов.
Обновлено в 05:07
Политика

Украина получила первую в истории партию нефти из США

Обновлено вчера в 14:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юрген Клопп
Немецкий футбольный тренер
Немецкий футболист, тренер. С 2015 года - главный тренер английского клуба «Ливерпуль», впервые выиграл Лигу чемпионов с этой командой в 2019 году. Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ливерпуль
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году; в следующем году вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на нём изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб, «Эвертон». В настоящий момент «Энфилд» вмещает порядка пятидесяти четырёх тысяч болельщиков.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное