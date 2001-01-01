Футбол
Клопп отметил молодого нападающего «Ливерпуля»Матч ТВ 01:30
Брюстер пока не дебютировал за основную команду «Ливерпуля». На счету молодого форварда 20 голов в 23 матчах за сборную Англии до 17 лет.
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Футбол
«Крылья Советов» обыграли словенский «Целье»
Вчера вечером на продолжающихся австрийских сборах футболисты команды "Крылья Советов" обыграли со счётом 2-1 местную команду "Целье".
Обновлено в 03:13
Космос
Заявление о возможной гибели экипажа «Федерации» раскритиковали
Руководитель Института космической политики Иван Моисеев прокомментировал заявление представителя РКК «Энергия» о том, что в случае аварийного приводнения космического корабля «Федерация» в Тихом океане спасти экипаж будет невозможно.
Обновлено вчера в 10:54
Политика
Иран объявил о повышении уровня обогащения урана
По словам Арагчи, Иран намерен с понедельника начать обогащение урана на уровне выше 3,67 процента, предусмотренных ядерной сделкой.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие
Литва закупила оборудование для борьбы с российскими беспилотниками
Предполагается, что российские беспилотники могут использоваться для наблюдения за литовской инфраструктурой.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Появилось видео с места cмертельной аварии бензовоза
Обновлено в 05:26
Здоровье
В Минздраве назвали оптимальную дозу употребления молочных продуктов
Суточная норма потребления молочных продуктов для взрослых людей составляет в среднем 200 граммов.
Обновлено в 02:12
Общество
Штормовое предупреждение объявлено в Красноярске на 6 июля
Согласно прогнозу метеослужбы, в субботу, 6 июля, в Эвенкийском МР и на севере центральных районов Красноярского края сохранится высокая пожарная опасность IV класса, на юге и востоке Эвенкийского МР и на северо-востоке центральных районов (Богучанский, Кежемский районы) — чрезвычайная пожарная опасность V класса.
Обновлено 05 июля в 04:48
Кино
Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет, пишут СМИ
Обновлено в 03:08
Баскетбол
«Локомотив-Кубань» подписал контракт с Уиллом Каммингсом
Как отмечается, 26-летний разыгрывающий подписал с кубанской командой контракт сроком на два года.
Обновлено в 03:35
Происшествия
В Магнитогорске скончалась избитая мужем молодая женщина
Обновлено в 01:46
Политика
Зеленский заявил, что делает всё для возвращения украинских моряков
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делает всё, чтобы вернуть украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 04:48
Происшествия
В Калифорнии произошло мощнейшее за 20 лет землетрясение
На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла мощнейшее с 1999 года, сообщает Интерфакс .
Обновлено 05 июля в 06:33
Футбол
Гендиректор «Зенита»: тренерский штаб сделает выводы после Суперкубка
Уверен, что будут сделаны все необходимые выводы по организации игры и действиям футболистов, — цитирует функционера ТАСС.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Неизвестный похитил около 2 млн рублей из квартиры москвички
Злоумышленник похитил порядка 2 млн рублей из квартиры женщины на юге Москвы и скрылся.
Обновлено в 02:14
Единоборства
В сети появилось видео потасовки Нурмагомедова с Диасом
В сети появилось видео конфликта команды чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова с американцем Нейтом Диасом.
Обновлено в 02:26
Экономика
Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года
Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году.
Обновлено в 03:03
Происшествия
Задержаны сотрудники «Альфы» и «Вымпела» ФСБ
Шесть сотрудников ФСБ России задержаны в Москве. Об этом со ссылкой на источники сообщило принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Обновлено 05 июля в 06:54
Политика
Путин поприветствовал ветеранов РФ, Белоруссии и Латвии
Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие участникам Международной встречи ветеранов Великой Отечественной войны и участников партизанского движения России, Белоруссии и Латвии и отметил, что такие мероприятия продолжают традиции боевого братства.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Число пострадавших при взрыве в Афганистане возросло до 179
По меньшей мере 12 человек погибли, 179 пострадали в результате взрыва, произошедшего в воскресенье в городе Газни на востоке Афганистана.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие
Ополченцы точным ударом поразили позиции ВСУ (видео)
На кадрах запечатлено, как ополченцы Донбасса поражают точным ударом позицию украинских оккупантов, после чего на уничтоженной позиции возникает пожар.
Обновлено в 02:57
Космос
Утром 5 июля взошло самое маленькое солнце в году
Обновлено 05 июля в 11:02
Космос
Ученые нашли новое объяснение миганиям «звезды пришельцев»
Необычные потускнения загадочной звезды KIC 8462852 в созвездии Лебедя могут объясняться не существованием "мегаструктуры пришельцев" на ее орбите, а тем, что она украла и испарила несколько лун у одной из съеденных ей планет.
Обновлено 05 июля в 09:30
Религия
7 июля православные отпразднуют Рождество Иоанна Предтечи
В воскресенье 7 июля 2019 года Православная Церковь отметит великий праздник – Рождество святого пророка Иоанна Предтечи, Крестителя Господня.
Обновлено 05 июля в 09:18
Политика
Украинский чиновник предложил обменять воду на часть Крыма
Бывший украинский чиновник напомнил, что на территории Северного Крыма есть два моногорода — Красноперекопск и Армянск, которые сегодня больше всего страдают от отсутствия воды и где в скором времени могут закрыться предприятия.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Мутко потребовал отстранить мэра одного из районов Иркутской области
Вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранения мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, использовавшего коммунальные службы для восстановления своего дома, сообщили в воскресенье в пресс-службе вице-премьера.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Муж подозреваемой в избиении девочки оказался полицейским
Последние полгода девочка жила в семье тети по отцовской линии без оформления каких-либо документов.
Обновлено в 05:07
Политика
Украина получила первую в истории партию нефти из США
Обновлено вчера в 14:08