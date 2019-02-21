Футбол

Клопп оштрафован на 45 тысяч фунтов за слова о необъективности арбитраРИА Новости 12:09

Отмечается, что Футбольная ассоциация Англии (FA) наказала 51-летнего немецкого тренера за то, что он публично поставил под сомнение объективность решений Френда в матче 25-го тура чемпионата Англии с "Вест Хэмом" (1:1). Клопп после игры сказал, что его команда в первом тайме забила гол из офсайда.
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