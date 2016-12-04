Футбол
Клопп опроверг информацию о том, что он контактировал с «Ювентусом»Спорт-Экспресс 02:57
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп опроверг информацию о том, что он контактировал с представителями "Ювентуса". Ранее стало известно, что Массимилиано Аллегри покинет "Ювентус" по окончании сезона. Основным кандидатом на его замену является Симоне Индзаги ("Лацио").
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