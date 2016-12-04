Футбол

Клопп опроверг информацию о том, что он контактировал с «Ювентусом»Спорт-Экспресс 02:57

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп опроверг информацию о том, что он контактировал с представителями "Ювентуса". Ранее стало известно, что Массимилиано Аллегри покинет "Ювентус" по окончании сезона. Основным кандидатом на его замену является Симоне Индзаги ("Лацио").
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Юрген Клопп: Слухи, связывающие меня с «Ювентусом» – настоящая ложь

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Sport24.ruвчера в 13:37

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Клопп: слухи, связывающие меня с «Ювентусом», — это ложь

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Клопп: «Я в „Ювентусе“? Полная пурга»

Sport.ruвчера в 14:14
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В разговоре с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Андрей Макаревич призвал слушать музыку, а не искать в выступлениях его группы "политический подтекст".
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Армия и оружие

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Перечисленное оружие планируется применить в жилых кварталах Алеппо и у позиций сирийской армии, сообщил РИА Новости глава сирийской сети по правам человека (штаб квартира в Дамаске) Ахмад Казем.
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Юрген Клопп
Немецкий футболист
Немецкий футболист, тренер. С 2015 года - главный тренер английского клуба «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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