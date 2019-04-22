Клопп оценил шансы «Манчестер Юнайтед» в предстоящем дерби с «Сити»Sportbox.RU 04:09

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об игре «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» в рамках перенесенного 31-го тура АПЛ.

Клопп оценил шансы «Манчестер Юнайтед» в предстоящем дерби с «Сити»

Путешествия Названы пять популярнейших стран для отдыха на майские праздники Завершает рейтинг Греция, в которой самыми популярными направлениями являются Крит и Родос. На эти острова выедут 20-25 тысяч россиян.

Общество Обращения жителей Самарской области в социальных сетях рассматриваются в течение суток Напомним, в ноябре 2017 года по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова все органы исполнительной власти и органы местного самоуправления Самарской области вышли в социальную сеть Твиттер, вскоре был налажен прямой диалог между органами власти и жителями региона.

Хоккей Свечников не принимает участие в шестом матче серии с «Вашингтоном» В шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" дома играет с "Вашингтон Кэпиталз", передает "Советский спорт".

Политика Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах Канцлер Германии Ангела Меркель направила поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов на Украине.

Политика Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к Крыму Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому изменить отношение к крымчанам и самому полуострову.

Политика В Германии отметили роль России в «защите мировых благ» Министр экономического сотрудничества и развития Германии Герхард Мюллер отметил важную роль России в вопросе «защиты мировых благ» и обеспечении глобальной продовольственной безопасности.

Происшествия Автомобиль Tesla взорвался на парковке в Шанхае На одной из подземных парковок в Шанхае взорвался автомобиль Tesla. Запись с камеры видеонаблюдения опубликовали в соцсети Weibo.

Происшествия Новгородские власти опровергают забастовку медиков в Окуловке Новгородские власти опровергают сообщения о забастовке медиков в Окуловском районе Новгородской области, якобы начавшейся сегодня, 22 апреля.

Политика В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны из-за шуток про депутатов.

Происшествия Утечка нефти произошла на платформе Petrobras у побережья Бразилии Бразильская государственная нефтегазовая компания Petrobras временно остановила добычу нефти на одной из своих платформ у побережья Бразилии после обнаружения утечки.

Политика Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.

Авто У Audi снова возникли проблемы с производством электрокара e-tron Audi уже не первый раз сталкивается с проблемами при производстве e-tron.

Армия и оружие Армия Хафтара объявила о начале второй фазы наступления на Триполи Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара объявила о начале второй фазы наступления на Триполи, сообщает ливийский портал Al-Wasat со ссылкой на заявление официального представителя ЛНА Ахмеда аль-Мисмари.

Армия и оружие От ракеты Rampage после удара сирийских ПВО остались одни обломки - СМИ Ранее в Израиле громко заявили о своём продукте Rampage как о способном победить российские средства ПВО.

Космос Космический корабль SpaceX взорвался во время испытаний Корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска взорвался во время огневых испытаний системы автоматического спасения, сообщают Известия .

Происшествия Число погибших при сходе оползня в Колумбии увеличилось до 20 Число погибших при сходе оползня в Колумбии увеличилось до 20 человек.

Музыка Таисия Повалий и Виктория Кохана выпустили песню «Я буду твоя» Виктория Кохана не только автор хитов из репертуара Таисии Повалий, но и постоянный партнёр певицы по сцене, она часто аккомпанируетей за роялем.

Шоу-бизнес Киану Ривз показал свою коллекцию мотоциклов Давний фанат мотоциклов голливудский актер Кеану Ривз показал свою коллекцию мотоциклов и рассказал о собственном мотоциклетном бреде «Arch Motorcycle».

Происшествия Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.

Политика Вассерман рассказал, чем закончится президентский срок Зеленского Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман раскрыл свое видение политических перспектив будущего президента Украины.