Футбол

Клопп оценил шансы «Манчестер Юнайтед» в предстоящем дерби с «Сити»Sportbox.RU 04:09

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
24 апреля
в 15:00
Чемпионат Англии
Стадион «Олд Траффорд»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об игре «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» в рамках перенесенного 31-го тура АПЛ.
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