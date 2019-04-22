Футбол
Клопп оценил шансы «Манчестер Юнайтед» в предстоящем дерби с «Сити»Матч ТВ 04:09
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Гудисон Парк»
Ришарлисон
|13′
Идрисса Гуйе
|23′
Гильфи Сигурдссон
|28′
|46′
Фред
Скотт Мактомини
|46′
Фил Джонс
Эшли Янг
Ришарлисон
Тео Уолкотт
|51′
Люка Динь
|56′
Тео Уолкотт
|64′
|68′
Скотт Мактомини
Идрисса Гуйе
Джеймс Маккарти
|76′
|77′
Маркус Рэшфорд
Андреас Перейра
Люка Динь
Фил Джагелка
|85′
|47%
|Владение мячом
|53%
|81%
|Процент точных передач
|78%
|3
|Удары в сторону ворот
|5
|8
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|5
|1
|Офсайды
|1
|10
|Угловые
|2
|13
|Отборы
|6
|11
|Фолы
|7
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Эвертон
Расстановка 4‑5‑1
1
Пикфорд
23
Коулмэн
4
Кин
5
Зума
6
Джагелка
11
Уолкотт
18
Шнейдерлин
10
Сигурдссон
16
Маккарти
20
Бернард
29
Кэлверт-Льюин
1
Де Хеа
2
Линделёф
12
Смоллинг
18
Янг
20
Далот
15
Перейра
31
Матич
6
Погба
39
Мактомини
11
Марсьяль
9
Лукаку
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑5‑1
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об игре «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» в рамках перенесенного 31-го тура АПЛ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 05:15, Ашберн
Происшествия
Совфед одобрил ужесточение наказания для сбежавших с места ДТП
Совет Федерации одобрил закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Политика
Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины
Обновлено в 03:53
Происшествия
У эксперта в Москве похитили картину Левитана
Обновлено в 05:06
Экономика
Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование
Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование Российская система обязательного медицинского страхования (ОМС) эффективнее чистой бюджетной модели, но далека от принципов рыночного регулирования.
Обновлено вчера в 17:53
Футбол
Головина признали лучшим игроком «Монако» в матче с «ПСЖ»
Россиянин, ставший автором единственного мяча в ворота парижан, получил оценку 7,5. Лучшим игроком встречи стал нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе (9,6), оформивший хет-трик.
Обновлено в 03:56
Политика
Порошенко получил от США гарантии неприкосновенности
Пётр Порошенко, потерпевший поражение в битве за президентское кресло, уже получил гарантии неприкосновенности от Соединённых Штатов.
Обновлено вчера в 15:52
Игры
Разработчик Cyberpunk 2077: сейчас игра сильно отличается от показанного в прошлом году
Обновлено в 03:42
Авто
Китайско-итальянский кроссовер SWM G01 F добрался до дилеров
Китайско-итальянский кроссовер SWM G01 F в ближайшее время поступит в продажу на китайском автомобильном рынке.
Обновлено вчера в 06:22
Армия и оружие
Российским морякам отказали в выплате суточных за работу в Сирии
Морякам и офицерам трех кораблей Черноморского флота не выплатили суточные за командировки в Сирию.
Обновлено в 04:03
Музыка
Новочебоксарец не прошел этап отбора шоу «Песни» на телеканале ТНТ
На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.
Обновлено вчера в 01:57
Общество
Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России
Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
ЖКХ
В Воронеже объявили о завершении отопительного сезона
Постановление завершении отопительного периода 2018−2019 годов в Воронеже с 22 апреля подписал глава города Вадим Кстенина, сообщила пресс-служба мэрии.
Обновлено в 04:13
Единоборства
Александр Емельяненко перенес бой после падения с велосипеда
Емельяненко отметил, что по этой причине его бой на турнире в Самаре будет перенесен. На фотографии видны ссадины на лице бойца.
Обновлено в 02:47
Политика
Штаб Зеленского жестко ответил на поздравление Януковича
Штаб Зеленского отказался принять поздравление от Виктора Януковича в адрес Владимира Зеленского по случаю победы того на выборах.
Обновлено в 04:05
Происшествия
На Кубани после смертельного ДТП со «скорой» возбудили дело
В Крымском районе возбудили уголовное дело в отношении водителя BMW, столкнувшегося с машиной скорой помощи.
Обновлено в 05:09
Интернет
Названы пароли, которые чаще всего взламывают
Миллионы людей, как правило, используют несложные пароли для своих учетных записей.
Обновлено в 03:01
Политика
Юнкер и Туск пообещали поддержку Зеленскому
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и руководитель Евросовета Дональд Туск отправили Владимиру Зеленскому совместное письмо с поздравлениями, в котором заявили, что тот может рассчитывать на поддержку Евросоюза в продолжении реформ на Украине.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Число жертв терактов на Шри-Ланке приближается к 300
Количество погибших в результате серии террористических актов на Шри-Ланке достигло 290 человек.
Обновлено в 00:07
Происшествия
Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео
В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Политика
Российские звезды шоу-бизнеса поздравили Зеленского с победой
Российские политики и звезды шоу-бизнеса в соцсетях поздравили шоумена Владимира Зеленского, который, по предварительным подсчетам протоколов, стал лидером голосования во втором туре президентских выборов на Украине.
Обновлено в 03:47
Политика
Лукашенко поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравления шоумену и лидеру президентской гонки на Украине Владимиру Зеленскому с избранием на пост главы государства.
Обновлено в 03:44
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору продуктов к Пасхе
Роспотребнадзор рекомендовал покупателям выбирать к Пасхе куличи из натуральных ингредиентов и мыть с мылом яйца, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Обновлено в 04:53
Происшествия
В Кузбассе опровергли данные о женщине, впавшей в кому из-за суши
Медики Кузбасса не подтверждают информацию, распространенную кузбасскими СМИ, о жительнице города Белово, которая якобы впала в кому после употребления суши.
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес
Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию
Недавно поклонники стали подозревать, что Дакота сделала пластическую операцию – слишком резко изменилась ее внешность.
Обновлено вчера в 07:37
Авто
9 причин сменить моторное масло в апреле
2. Постоянная работа двигателя в условиях неполного прогрева зимой вызывает усиленный угар и загрязнение моторного масла продуктами износа.
Обновлено в 03:03
Политика
Поклонская назвала мавзолей Ленина пережитком
Обновлено в 00:54
Политика
Савченко заявила о вине политиков в ухудшении отношений с Россией
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую обвиняют в подготовке терактов в Киеве, считает, что отношения между Украиной и Россией были испорчены из-за «безмозглых политиков».
Обновлено в 00:24
Политика
На Украине состоялась первая отставка главы региона после выборов
По данным Центризбиркома Украины, Львовская область - единственная на Украине, где победил действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено в 04:55