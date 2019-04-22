Футбол
Клопп оценил шансы «Манчестер Юнайтед» в предстоящем дерби с «Сити»Матч ТВ 04:09
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Гудисон Парк»
Ришарлисон
|13′
Идрисса Гуйе
|23′
Гильфи Сигурдссон
|28′
|46′
Фред
Скотт Мактомини
|46′
Фил Джонс
Эшли Янг
Ришарлисон
Тео Уолкотт
|51′
Люка Динь
|56′
Тео Уолкотт
|64′
|68′
Скотт Мактомини
Идрисса Гуйе
Джеймс Маккарти
|76′
|77′
Маркус Рэшфорд
Андреас Перейра
Люка Динь
Фил Джагелка
|85′
|47%
|Владение мячом
|53%
|81%
|Процент точных передач
|78%
|3
|Удары в сторону ворот
|5
|8
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|5
|1
|Офсайды
|1
|10
|Угловые
|2
|13
|Отборы
|6
|11
|Фолы
|7
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Эвертон
Расстановка 4‑5‑1
1
Пикфорд
23
Коулмэн
4
Кин
5
Зума
6
Джагелка
11
Уолкотт
18
Шнейдерлин
10
Сигурдссон
16
Маккарти
20
Бернард
29
Кэлверт-Льюин
1
Де Хеа
2
Линделёф
12
Смоллинг
18
Янг
20
Далот
15
Перейра
31
Матич
6
Погба
39
Мактомини
11
Марсьяль
9
Лукаку
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑5‑1
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об игре «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» в рамках перенесенного 31-го тура АПЛ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7314 источников, обновлено в 09:50, Ашберн
Происшествия
СК рассказал о ходе расследования убийства следователя Шишкиной
Следственный комитет России устанавливает личность мужчины, совершившего нападение на фигуранта уголовного дела, которое расследовала следователь Евгения Шишкина, убитая в октябре 2018 года в Подмосковье.
Обновлено в 08:51
Политика
На Шри-Ланке после терактов введут режим ЧП
Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена введет в стране режим чрезвычайного положения в связи с терактами.
Обновлено в 05:31
Общество
Быков надеется «вернуться в строй» как можно скорее
Обновлено в 09:25
Футбол
Букмекеры обрушили коэффициент на победу «Зенита» в РПЛ
Букмекеры до минимума снизили коэффициент на победу петербургского «Зенита» в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 06:38
Энергетика
Белорусский НПЗ сообщил о поломке оборудования из-за российской нефти
На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Белоруссии заявили, что некачественная российская нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования.
Обновлено в 07:24
Политика
Тимошенко призвала сформировать новое правительство Украины
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала сформировать новое правительство, сообщает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 05:57
Политика
В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского
В Кремле считают преждевременным говорить о поздравлении российским лидером Владимиром Путиным Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и о возможности совместной работы с ним, будут судить по конкретным делам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Ространснадзор нашел у S7 нарушения после крушения в Германии
Ространснадзор нашел семь нарушений в работе авиакомпании «Глобус» (дочерняя структура группы компаний S7 Group) во время внеплановой проверки.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Адвокат Беньяш получил 100 тыс. рублей компенсации за арест
Первомайский суд Краснодара взыскал 100 тыс. рублей в пользу краснодарского адвоката Михаила Беньяша.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Спецназ вывели из Панкисского ущелья в Грузии
Обновлено вчера в 15:24
Общество
«Кандальное» кольцо декабриста Оболенского продали на аукционе
Кольцо, выкованное из кандалов братьями Бестужевыми для декабриста Евгения Оболенского, продано на аукционе за 6 миллионов рублей, сообщила пресс-служба аукционного дома "12 стульев".
Обновлено в 08:32
Происшествия
Туристы массово покидают Шри-Ланку после серии терактов
После воскресных терактов на Шри-Ланке, туристы начали массово покидать страну, об этом сообщил председатель управления по развитию туризма Шри-Ланки Кишу Гомес.
Обновлено в 09:13
Политика
Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины
После обработки 90,25% протоколов на президентский выборах на Украине побеждает Владимир Зеленский, а это значит, что после того, как он займет кресло главы государства, первой леди страны станет его супруга Елена.
Обновлено в 03:19
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о весенних заморозках
Синоптики предупредили жителей некоторых регионов России о ночных заморозках.
Обновлено в 04:02
Политика
Чиновников администрации Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру
Генеральная прокуратура Украины вызвала экс-главу администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы администрации Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву для допроса и вручения сообщения о подозрении по делу против бизнесмена Сергея Курченко, соответствующие повестки размещены в понедельник на сайт ведомства.
Обновлено в 08:06
Здоровье
Российские врачи первыми успешно пересадили легкие и печень ребенку
Российские врачи первыми в мире провели успешную трансплантацию печени и легких больному муковисцидозом ребенку, сообщила журналистам министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Пьяный начальник ГИБДД Чебаркуля устроил ДТП
Обновлено в 04:05
Здоровье
Американские диетологи назвали пять мифов о ЗОЖ
Американский доктора Дэвид Кац и Марк Биттман с треском разгромили большинство популярных мифов и заблуждений, которыми полнятся социальные сети, о правильном питании, ЗОЖе и диетах.
Обновлено в 06:47
Экономика
Многие проекты смогут избежать перехода на эскроу-счета
Многие проекты смогут избежать перехода на эскроу-счета Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое позволяет строить ряд жилищных объектов без использования эскроу-счетов.
Обновлено в 08:57
Политика
Сноуден рассказал, как США в 2012 году отключили Сирию от интернета
Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден утверждает, что АНБ США причастно к отключению Сирии от интернета в ноябре 2012 года, в результате чего вся страна не имела доступа к всемирной сети в течение двух дней, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации Андрей Клишас.
Обновлено в 07:01
Общество
В России дачников штрафуют за теплицы
Дачников в России пытаются привлечь к ответственности за теплицы, установленные не по закону.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео
Самовоспламенение автомобиля Tesla в Шанхае сняли камеры видеонаблюдения.
Обновлено в 00:47
Кино
«Миллиард» выходит в зарубежный прокат
МОСКВА, Кинобизнес сегодня - Приключенческий экшн «Миллиард» производства «Централ Партнершип» и кинокомпании RSS Production стартовал в российском прокате 18 апреля и практически одновременно вышел на больших экранах в Европе, США и Канаде.
Обновлено в 07:14
Происшествия
В Москве обнаружено тело чемпионки России по тайскому боксу
В Москве погибла 26-летняя победительница чемпионата России и Кубка России по тайскому боксу Кристина Мялина.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Прокуратура выясняет причины смерти ветерана в больнице на Урале
В Челябинской области прокуратура выясняет обстоятельства смерти 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны.
Обновлено в 06:08
Общество
Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана
Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице главы Татарстана по развитию городской среды Наталии Фишман.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Новгородские власти опровергают забастовку медиков в Окуловке
Новгородские власти опровергают сообщения о забастовке медиков в Окуловском районе Новгородской области, якобы начавшейся сегодня, 22 апреля.
Обновлено в 08:01