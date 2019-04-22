Футбол

Клопп оценил шансы «Манчестер Юнайтед» в предстоящем дерби с «Сити»Матч ТВ 04:09

Эвертон — Манчестер Юнайтед
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Гудисон Парк»
Ришарлисон
13′
Идрисса Гуйе
23′
Гильфи Сигурдссон
28′
46′
Фред
Скотт Мактомини
46′
Фил Джонс
Эшли Янг
Ришарлисон
Тео Уолкотт
51′
Люка Динь
56′
Тео Уолкотт
64′
68′
Скотт Мактомини
Идрисса Гуйе
Джеймс Маккарти
76′
77′
Маркус Рэшфорд
Андреас Перейра
Люка Динь
Фил Джагелка
85′
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об игре «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» в рамках перенесенного 31-го тура АПЛ.
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Юрген Клопп: «Мы не можем повлиять на дерби „МанСити“. Да и „МЮ“, видимо, тоже»

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Клопп оценил шансы «Манчестер Юнайтед» в предстоящем дерби с «Сити»

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