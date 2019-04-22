Клопп оценил шансы «Манчестер Юнайтед» в предстоящем дерби с «Сити»Матч ТВ 04:09

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об игре «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» в рамках перенесенного 31-го тура АПЛ.

Клопп оценил шансы «Манчестер Юнайтед» в предстоящем дерби с «Сити»

Общество Роструд назвал желаемый размер зарплат жителей РФ Роструд вычислил ожидаемый размер зарплаты жителей РФ. Для этого были проанализированы резюме из базы «Работа в России».

Происшествия В Москве обнаружили тело чемпионки России по тайскому боксу Тело победительницы Кубка России по тайскому боксу Кристины Мялиной обнаружили в Москве, сообщает РЕН ТВ.

Шоу-бизнес Вандалы осквернили могилу Евгения Осина Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.

Происшествия В Чечне осужден участник нападения на псковских десантников Как установили следствие и суд, осужденный 29 февраля 2000 года в составе вооруженной банды под руководством Хаттаба и Басаева участвовал в нападении на военных 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск.

Политика В Раде анонсировали рассмотрение закона об импичменте Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий анонсировал рассмотрение закона об импичменте президента.

Армия и оружие Американский военный самолет заметили недалеко от Крыма Американский военный самолет приблизился к российским границам, свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.

Политика Мизулина назвала запреты признаком свободы Член Совета Федерации Елена Мизулина заявила, что большое количество прав ограничивает свободу человека.

Политика Порошенко заявил о планах вернуться в администрацию президента Украины Президент Украины Петр Порошенко, чьи полномочия подходят к концу, заявил о намерении вернуться в администрацию главы государства через один срок.

Авто Renault подготовит бюджетный кроссовер на базе Kwid Компактный и доступный кроссовер Renault Kwid станет основой для новой модели.

Политика В Госдуме раскритиковали Comedy Club за шутки про депутатов Депутат Государственной думы от ЛДПР Василий Власов раскритиковал проекты Comedy Club и «Наша Russia» на телеканале ТНТ.

Политика Коломойский назвал сроки возвращения на Украину Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что вернется на Украину после обнародования официальных результатов президентских выборов, передает LB.ua.

Гаджеты Смартфон Samsung Galaxy Fold появится на российском рынке в мае Презентация гаджета, ставшего первым гибким смартфоном на рынке, состоялась еще в феврале, однако компания не спешила запускать новинку в продажу.

Политика Соратники Порошенко вызваны на допрос по делу о масштабных хищениях Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос экс-главу администрации президента страны Петра Порошенко Бориса Ложкина, его заместителя Алексея Филатова, а также бывшего председателя Нацбанка Валерию Гонтареву.

Армия и оружие Российских моряков оставили без суточных за походы в Сирию Севастопольский гарнизонный военный суд иск моряков отклонил, так как в приказе министра обороны от 2011 года следует, что военные не получают суточных за участие в походах кораблей, передает "Уралинформбюро".

Экономика Президент внес приятные изменения по транспортному налогу Вступили в силу важные изменения по транспортному налогу. Поправки внесены Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ.

Политика Максим Галкин поздравил Зеленского с победой Юморист Максим Галкин поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах.

Футбол Вальверде: «Барселона» может выиграть три трофея или ни одного Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от матча 33-го тура чемпионата с «Алавесом», а также оценил шансы команды завоевать три трофея по итогам сезона.