Футбол

Юрген Клопп: «Ливерпуль» боролся без топлива в бакахСоветский спорт 17:47

Ливерпуль боролся без топлива в баках. А еще у нас есть голкипер, который играючи справляется со сложными задачами. Это лучший вечер в наших карьерах.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Обычно через 20 минут после игры я немного пьян, но сейчас пил только воду». Клопп — о победе в ЛЧ

Sport24.ru21:46

Клопп утверждает, что сделал Бьорндалена болельщиком «Ливерпуля»

Спорт-Экспресс20:58

Юрген Клопп: «Обычно через 20 минут после игры я наполовину пьян, но сейчас я пил только воду»

Sports.ru18:26

Клопп: обычно через 20 минут после матча я уже пьян, но сейчас пью только воду

Чемпионат17:49

Юрген Клопп: «Ливерпуль» боролся без топлива в баках

Советский спорт17:47

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп: Обычно я полупьян спустя 20 минут после окончания игры, но сейчас я пил только воду

Спорт день за днем18:34

Клопп: обычно я немного пьян после игры, но сейчас я пью только воду

Газета.Ru18:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 22:39, Ашберн
Спорт

Times узнала об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020 в Токио

Россия может столкнуться с возможным отстранением от Олимпийских игр 2020 года в Токио на фоне нового допингового скандала.
Обновлено в 21:22
Шоу-бизнес

Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность

«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено в 11:53
Происшествия

Увеличилось число пострадавших при взрыве в Дзержинске

Министерство здравоохранения Нижегородской области сообщило, что число пострадавших в результате взрыва на заводе "Кристалл" в Дзержинске увеличилось до 42 человек, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:06
Политика

Савченко заявила, что Украина вновь «проиграла бой» за Донбасс

По словам депутата Рады, решение России о выдачи паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР стало «проигранным боем» Украины.
Обновлено в 22:20
Космос

Можно ли подвинуть Землю. И зачем

Обозреватель Николай Гринько объясняет, почему человечеству обязательно нужно придумать, как сдвинуть Землю с места.
Обновлено в 17:01
Армия и оружие

ПВО Сирии сбили ракеты противника к югу от Дамаска

Сирийские силы противовоздушной обороны поразили воздушные цели противника в южных окраинах Дамаска.
Обновлено в 21:20
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Происшествия

Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура

На опубликованном местными СМИ видео один из заключенных предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами от криминальных авторитетов.
Обновлено в 14:06
Происшествия

В Шереметьево назвали причину проблем с выдачей багажа

В московском аэропорту Шереметьево фиксируются задержки с выдачей багажа из-за выросшего пассажиропотока, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено в 15:47
Здоровье

Молочно-товарная ферма АО «Совхоз Корсаковский» признана неблагополучной по некробактериозу

Речь идет о молочно-товарной ферме в селе Раздольном на 1000 голов основного стада.
Обновлено в 21:32
Футбол

На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанатка

На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая болельщица, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:28
Авто

Какие новые модели автомобилей появятся в России летом

Летом этого года в России стартуют продажи одиннадцати новых автомобилей.
Обновлено в 10:47
Общество

Развод пеших и конных караулов пройдет на площади Кремля 1 июня

Развод пеших и конных караулов Президентского полка при участии юных всадников Кремлевской школы верховой езды состоится на Соборной площади Московского Кремля в субботу, 1 июня.
Обновлено вчера в 17:32
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 млрд рублей

В общей сложности под арест попало имущество стоимостью 282 млрд руб. Промсвязьбанк подал иск к компании экс-владельцев на 3 млрд рублей Промсвязьбанк направил иск о взыскании потерь от убыточных сделок своих бывших топ-менеджеров в 2018 году.
Обновлено вчера в 01:21
Происшествия

СМИ сообщили о двух взрывах на востоке Ливии

Два начиненных взрывчаткой автомобиля взорвались возле штаба Ливийской национальной армии (ЛНА) в городе Дерн на востоке страны.
Обновлено в 22:20
Происшествия

Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании

Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.
Обновлено в 18:35
Происшествия

В Екатеринбурге машина ДПС попала в аварию

В Екатеринбурге автомобиль инспекторов ДПС попал в аварию. Об этом 2 июня сообщил портал e1.ru.
Обновлено в 22:24
Футбол

Месси упрекнул «Реал» за трансфер Роналду

Футболист упрекнул руководство королевского клуба за необдуманный шаг, приведший «Реал» к провалу, сообщает Marca.
Обновлено в 05:55
Единоборства

Энтони Смит победил Александра Густафссона удушающим приемом

Обновлено в 15:54
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Следователи предъявили обвинение в убийстве заместителя председателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой экс-главе Раменского района Московской области Андрею Кулакову.
Обновлено в 12:55
Политика

Помпео и Меркель обсудили противодействие «российской агрессии»

Обновлено в 09:29
Политика

Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу

С сегодняшнего дня вступил в силу запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину.
Обновлено в 02:31
Происшествия

Ложь о взрывах в Дзержинске подпадает под закон о фейках, заявил Никитин

Панические сообщения о "жутких последствиях" взрывов на заводе в Дзержинске подпадают под закон о фейковых новостях, заявил журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам заседания оперативного штаба.
Обновлено в 19:20
Политика

У заявителей на визу США попросят ссылки на соцсети

Представитель Госдепартамента сообщил, что подающих заявления на получение визы Соединенных Штатов обяжут указывать данные своих аккаунтов в социальных сетях, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:30
Политика

Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
Обновлено в 04:15
Общество

Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети

Роскомнадзор предостерег родителей от того, чтобы они выкладывали фотографии своих детей в соцсетях.
Обновлено в 13:27
Общество

Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено вчера в 02:16
Общество

Гороскоп на неделю с 3 по 9 июня: звезды нам благоволят

Самое главное, чтобы вы не думали, что ваши усилия напрасны. Для этого постарайтесь хорошо отдохнуть на выходных, вам нужно восстановиться.
Обновлено в 08:45
Наука

Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения

В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.
Обновлено в 07:19
Происшествия

Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено в 15:44
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное