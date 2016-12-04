Футбол
Юрген Клопп: «Ливерпуль» боролся без топлива в бакахСоветский спорт 17:47
Ливерпуль боролся без топлива в баках. А еще у нас есть голкипер, который играючи справляется со сложными задачами. Это лучший вечер в наших карьерах.
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Спорт
Times узнала об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020 в Токио
Россия может столкнуться с возможным отстранением от Олимпийских игр 2020 года в Токио на фоне нового допингового скандала.
Обновлено в 21:22
Шоу-бизнес
Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность
«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено в 11:53
Происшествия
Увеличилось число пострадавших при взрыве в Дзержинске
Министерство здравоохранения Нижегородской области сообщило, что число пострадавших в результате взрыва на заводе "Кристалл" в Дзержинске увеличилось до 42 человек, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:06
Политика
Савченко заявила, что Украина вновь «проиграла бой» за Донбасс
По словам депутата Рады, решение России о выдачи паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР стало «проигранным боем» Украины.
Обновлено в 22:20
Космос
Можно ли подвинуть Землю. И зачем
Обозреватель Николай Гринько объясняет, почему человечеству обязательно нужно придумать, как сдвинуть Землю с места.
Обновлено в 17:01
Армия и оружие
ПВО Сирии сбили ракеты противника к югу от Дамаска
Сирийские силы противовоздушной обороны поразили воздушные цели противника в южных окраинах Дамаска.
Обновлено в 21:20
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Происшествия
Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура
На опубликованном местными СМИ видео один из заключенных предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами от криминальных авторитетов.
Обновлено в 14:06
Происшествия
В Шереметьево назвали причину проблем с выдачей багажа
В московском аэропорту Шереметьево фиксируются задержки с выдачей багажа из-за выросшего пассажиропотока, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено в 15:47
Здоровье
Молочно-товарная ферма АО «Совхоз Корсаковский» признана неблагополучной по некробактериозу
Речь идет о молочно-товарной ферме в селе Раздольном на 1000 голов основного стада.
Обновлено в 21:32
Футбол
На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанатка
На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая болельщица, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:28
Авто
Какие новые модели автомобилей появятся в России летом
Летом этого года в России стартуют продажи одиннадцати новых автомобилей.
Обновлено в 10:47
Общество
Развод пеших и конных караулов пройдет на площади Кремля 1 июня
Развод пеших и конных караулов Президентского полка при участии юных всадников Кремлевской школы верховой езды состоится на Соборной площади Московского Кремля в субботу, 1 июня.
Обновлено вчера в 17:32
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 млрд рублей
В общей сложности под арест попало имущество стоимостью 282 млрд руб. Промсвязьбанк подал иск к компании экс-владельцев на 3 млрд рублей Промсвязьбанк направил иск о взыскании потерь от убыточных сделок своих бывших топ-менеджеров в 2018 году.
Обновлено вчера в 01:21
Происшествия
СМИ сообщили о двух взрывах на востоке Ливии
Два начиненных взрывчаткой автомобиля взорвались возле штаба Ливийской национальной армии (ЛНА) в городе Дерн на востоке страны.
Обновлено в 22:20
Происшествия
Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании
Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.
Обновлено в 18:35
Происшествия
В Екатеринбурге машина ДПС попала в аварию
В Екатеринбурге автомобиль инспекторов ДПС попал в аварию. Об этом 2 июня сообщил портал e1.ru.
Обновлено в 22:24
Футбол
Месси упрекнул «Реал» за трансфер Роналду
Футболист упрекнул руководство королевского клуба за необдуманный шаг, приведший «Реал» к провалу, сообщает Marca.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Следователи предъявили обвинение в убийстве заместителя председателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой экс-главе Раменского района Московской области Андрею Кулакову.
Обновлено в 12:55
Политика
Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу
С сегодняшнего дня вступил в силу запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Ложь о взрывах в Дзержинске подпадает под закон о фейках, заявил Никитин
Панические сообщения о "жутких последствиях" взрывов на заводе в Дзержинске подпадают под закон о фейковых новостях, заявил журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам заседания оперативного штаба.
Обновлено в 19:20
Политика
У заявителей на визу США попросят ссылки на соцсети
Представитель Госдепартамента сообщил, что подающих заявления на получение визы Соединенных Штатов обяжут указывать данные своих аккаунтов в социальных сетях, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:30
Политика
Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон
Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
Обновлено в 04:15
Общество
Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети
Роскомнадзор предостерег родителей от того, чтобы они выкладывали фотографии своих детей в соцсетях.
Обновлено в 13:27
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено вчера в 02:16
Общество
Гороскоп на неделю с 3 по 9 июня: звезды нам благоволят
Самое главное, чтобы вы не думали, что ваши усилия напрасны. Для этого постарайтесь хорошо отдохнуть на выходных, вам нужно восстановиться.
Обновлено в 08:45
Наука
Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения
В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео
В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено в 15:44