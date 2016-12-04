Футбол

Клопп: обычно я немного пьян после игры, но сейчас я пью только водуГазета.Ru 18:00

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал прошедший матч финала Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом", передает "Советский спорт". Встреча двух английских команд закончилась со счётом 2:0.
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Клопп: «Это лучший вечер за всю нашу профессиональную карьеру»

Sport24.ru17:46

Клопп: обычно я немного пьян после игры, но сейчас я пью только воду

Газета.Ru18:00

Клопп: обычно через 20 минут после матча я уже пьян, но сейчас пью только воду

Чемпионат17:49

Юрген Клопп: «Ливерпуль» боролся без топлива в баках

Советский спорт17:47

Клопп утверждает, что сделал Бьорндалена болельщиком «Ливерпуля»

Спорт-Экспресс20:58

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп: Обычно я полупьян спустя 20 минут после окончания игры, но сейчас я пил только воду

Спорт день за днем18:34

Юрген Клопп: «Обычно через 20 минут после игры я наполовину пьян, но сейчас я пил только воду»

Sports.ru18:26
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Происшествия

Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании

Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.
Обновлено в 18:35
Футбол

В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса

В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:05
Футбол

«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, обыграв «Тоттенхэм»

Обновлено в 17:00
Армия и оружие

Военный контингент США в Польше увеличится на тысячу человек

Обновлено вчера в 19:27
Происшествия

Группа альпинистов пропала в Гималаях

Обновлено в 11:20
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Обновлено вчера в 15:55
Экономика

Зампред Банка Англии Бен Бродбент переназначен на второй срок

Заместитель председателя Банка Англии Бен Бродбент, отвечающий в британском ЦБ за монетарную политику, переназначен на второй четырехлетний срок с 1 июля 2019 года, говорится в сообщении Центробанка.
Обновлено в 04:55
Футбол

На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанатка

На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая болельщица, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:28
Шоу-бизнес

Дочь Алсу отдала выигранный миллион рублей на благотворительность

Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова, набрав 56,5% голосов.
Обновлено в 20:45
Происшествия

Прокуратура проверит орловскую колонию с пирующими заключенными

Обновлено в 12:40
Кино

Элтон Джон недоволен удалением сцен из фильма «Рокетмен»

Британский певец Элтон Джон в совместном заявлении с создателями фильма прокомментировал решение прокатчика фильма «Рокетмен» в России об удалении некоторых сцен из фильма.
Обновлено в 04:37
Здоровье

Онищенко назвал безответственным заявление о пользе укусов клещей

Обновлено в 11:42
Политика

Месть за Huawei: Китай начал проверку американской компании FedEx

Власти Китая проведут расследование в отношении почтовой компании США FedEx.
Обновлено в 18:16
Общество

Племянница Скрипаля опубликовала первую главу книги об отравлении дяди

Обновлено в 20:15
Футбол

«ПСЖ» может предложить 140 миллионов евро за Роналду

Как сообщает Diario Gol, парижане готовы заплатить за 34-летнего форварда «Ювентуса» 140 миллионов евро.
Обновлено в 13:44
Спорт

СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020

Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sun.
Обновлено в 19:40
Происшествия

Режим ЧС объявлен в Дзержинске после взрывов на заводе

Власти Дзержинска объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в городе после взрывов на ГосНИИ "Кристалл", сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:05
Происшествия

Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено в 15:44
Политика

Трамп призвал Лондон не выплачивать Брюсселю отступных за Brexit

Президент США Дональд Трамп призвал власти Великобритании не выплачивать Брюсселю отступных в размере 39 млрд фунтов (порядка $50 млрд) за неисполнение обязательств перед ЕС в связи с выходом из сообщества.
Обновлено в 18:11
Общество

Далеко от Москвы

Сядешь и просто нажимаешь на педаль В конце нынешнего года в наших автосалонах появятся первые российские электромобили по имени Zeta.
Обновлено в 15:28
Футбол

Месси упрекнул «Реал» за трансфер Роналду

Футболист упрекнул руководство королевского клуба за необдуманный шаг, приведший «Реал» к провалу, сообщает Marca.
Обновлено в 05:55
Наука

Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения

В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.
Обновлено в 07:19
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Общество

Рекордная группа спортсменов переплыла через Керченский пролив

Рекордная группа из российских и иностранных спортсменов переплыла через Керченский пролив, финишировав в районе крепости Ени-Кале в Крыму, сообщила РИА Новости представитель организаторов мероприятия Дарья Архипова.
Обновлено в 05:43
Авто

Конкурент Toyota Fortuner получил платформу от внедорожника Maxus D90

Большой SUV, призванный стать прямым конкурентом SsangYong Rexton и Toyota Fortuner, получит дизельный двигатель и полный привод (в базовой версии — задний).
Обновлено в 00:27
Шоу-бизнес

Вдова Децла показала лицо и вызвала недовольство фанатов

Обновлено в 14:44
Общество

Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено вчера в 02:16
Происшествия

При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек

При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.
Обновлено в 14:32
Политика

Запрет на экспорт топлива из России на Украину вступил в силу

Запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину вступил в силу в субботу, 1 июня.
Обновлено в 03:16
Гаджеты

Xiaomi разрабатывает смартфон с подэкранной камерой

Обновлено в 10:30
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