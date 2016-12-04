Клопп: обычно я немного пьян после игры, но сейчас я пью только водуГазета.Ru 18:00

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал прошедший матч финала Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом", передает "Советский спорт". Встреча двух английских команд закончилась со счётом 2:0.

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Клопп: обычно я немного пьян после игры, но сейчас я пью только воду

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