Футбол

Клопп: обычно я немного пьян после игры, но сейчас я пью только водуГазета.Ru 18:00

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал прошедший матч финала Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом", передает "Советский спорт". Встреча двух английских команд закончилась со счётом 2:0.
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Клопп: обычно я немного пьян после игры, но сейчас я пью только воду

Газета.Ru18:00

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп: Обычно я полупьян спустя 20 минут после окончания игры, но сейчас я пил только воду

Спорт день за днем18:34

Клопп: обычно через 20 минут после матча я уже пьян, но сейчас пью только воду

Чемпионат17:49

Юрген Клопп: «Ливерпуль» боролся без топлива в баках

Советский спорт17:47

Клопп: «Это лучший вечер за всю нашу профессиональную карьеру»

Sport24.ru17:46

«Это лучшая ночь в нашей жизни». Клопп - о победе «Ливерпуля» в Лиге чемпионов

Спорт-Экспресс18:52

Ночью после финала ЛЧ-2018 Клопп пел, что еще вернет кубок в Ливерпуль. Ну и вернул!

Sports.ru19:25
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Футбол

«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов

Обновлено в 16:56
Футбол

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На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая болельщица, передает "Советский спорт".
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Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 млрд рублей

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